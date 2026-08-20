ВОЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Сразу же после окончания Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русских войск 1813-1814 годов были предприняты шаги для того, чтобы увековечить подвиг русской армии.

По всей стране, в городах и при монастырях, в память подвига 1812 года строились колокольни. Появились конные скульптуры Барклая де Толли и Кутузова перед Казанским собором, триумфальные арки в Москве и Петербурге, а также Александровская колонна на Дворцовой площади. Галерея войны 1812 года в Эрмитаже относится к числу подобных памятников. Но по своему замыслу и исполнению она не имеет аналогов в европейской культуре. В Англии, в Виндзорском дворце, был создан Зал памяти Ватерлоо, где были выставлены всего 28 портретов монархов, полководцев и дипломатов, имеющих отношение к данной битве. Задача Галереи была намного значительнее: оставить в памяти потомков всех русских генералов-участников войны 1812 года и заграничных походов 1813-1814 годов. История создания Галереи началась в 1818 году, в Ахене, где проходил один из конгрессов Священного союза, призванного установить новый европейский порядок по окончании наполеоновских войн. На конгрессе присутствовали не только монархи, но и их многочисленные свиты.

Со свитой герцога Эдуарда Кентского прибыл английский художник Джордж Доу, который к тому времени не только закончил с золотой медалью Академию художеств в Лондоне, но и успел приобрести популярность как портретист, удачно передававший сходство с оригиналом. Здесь, в Ахене, Доу получил свой первый русский заказ от начальника Главного штаба русской армии князя П.М. Волконского, который входил в ближайшее окружение императора Александра I .

Император случайно зашел к своему приближенному в тот момент, когда он позировал художнику, и поразился быстроте работы Доу и точности передачи черт оригинала. В результате Джордж Доу был приглашен для работы в Петербург, куда и приехал в 1819 году. Ему было поручено запечатлеть облик русских генералов. Художнику предстояла грандиозная работа более 300 портретов.

Его работа продолжалась в течение 10 лет с 1819 по 1828 годы. Практически ему приходилось ежемесячно писать для Галереи по 2-3 портрета. Несмотря на напряженную работу, к открытию Галереи все портреты не были готовы. Место недостающего портрета занимала соответствующая картинная рама с табличкой, на которой указывалось имя того генерала, чей портрет должен был здесь находиться. В работе художнику помогали А.В. Поляков и В.А. Голике.

Они делали копии с портретов тех генералов, которые по тем или иным причинам не могли прибыть в Петербург для личного позирования и присылали Доу уже имевшиеся у них изображения. Позже, в связи со спросом, возникшем в русском обществе, Джордж Доу пригласил из Англии граверов, которые воспроизводили и тиражировали гравюрные копии портретов героев Отечественной войны. Эти гравюры были весьма популярны в России. Император решил, что необходимо написать портреты всех тех, кто были генералами в 1812 году или получили это звание за отличия, проявленные в боях 1812-1814 годов. Несмотря на тщательную работу по подготовке списков генералов, портреты некоторых из них так и не были размещены в Галерее.

По ряду причин в Галерее не оказалось портретов Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова, Михаила Федоровича Орлова, Петра Петровича Пассека и других. Портрет декабриста генерала Сергея Григорьевича Волконского был готов еще до декабрьского восстания 1825 года , но он тоже не выставлялся в Галерее по политическим причинам вплоть до 1903 года, когда отношение к декабристам изменилось. Зал Галереи было решено было разместить между Белым Тронным и Большим Тронным залами, где ранее находился ряд небольших комнат. Зал был спроектирован архитектором Карлом Росси и строился с июня по ноябрь 1826-го.

Открытие Галереи состоялось 25 декабря 1826 года. В этот день отмечалось избавление России от наполеоновских войск. На церемонии открытия в Галерее присутствовал император, его двор, а также ветераны Отечественной войны и части гвардейских полков. Во время торжественного богослужения гвардейцы были построены в Тронных залах, а затем маршем прошли по Галерее мимо портретов генералов Отечественной войны. В 1830-е годы Галерея была пополнилась большими портретами императора Александра I, австрийского императора Франца I и прусского короля Фридриха Вильгельма III, которые были союзниками России в заграничных походах.

В 1837 году в Зимнем дворце произошел большой пожар, в результате которого убранство Галереи полностью погибло. Но гвардейцы вынесли портреты героев Отечественной войны, и они не пострадали от огня. Впоследствии Галерея была восстановлена по чертежам В.П. Стасова. Уже в советское время экспозицию дополнили портретами дворцовых гренадеров, которым было поручено охранять Дом ветеранов Отечественной войны, и двумя картинами художника Петера фон Гесса: ««Бородинское сражение» и «Отступление французов через Березину»».

Иллюстрации:

Военная галерея.