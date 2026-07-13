ВОДЯК ЙИНДРЖИХ

Чешский литературный и театральный критик, переводчик, учитель.

Как критик он исходил из реалистического понимания художественного произведения, внес свой вклад в развитие чешской критической мысли 1890-х гг., новаторскими были его разработки в области театральной критики. Рецензии Водяка, систематически сопровождающие чешскую драму на протяжении практически пятидесяти лет ее развития, способствовали созданию теоретических основ, критериев критики и специальной терминологии современной чешской театральной критики.

Становление

Й. Водяк родился 8 ноября 1867 г. в местечке Лиса-над-Лабем в 30 км от Праги. Окончил Первую чешскую реальную гимназию в Праге на улице Спалена, после чего поступил на философский факультет Карлова университета . Там он сконцентрировался на изучении романской, германской и чешской литературы, однако покинул университет в 1891 г., окончив семь семестров. В 1891-1894 г. работал в редакции научной энциклопедии Отто, где писал и редактировал статьи на литературоведческую тематику, особенно из области франкофонии. С 1894 г. начал преподавать немецкий и французский языки в средних школах городов Кутна Гора, Градец-Кралове, Лоуни. В 1899 г. поселился в Праге, где преподавал французский язык в гимназии на Жижкове, кроме того, переводил на чешский язык французских авторов, таких как К. Фламмарион, Ф.Р. де Шатобриан, Стендаль, Г. Флобер и др.

Журналистика

С января 1899 г. и на протяжении всей последующей жизни Й. Водяк занимался только журналистской деятельностью. Он начал работать в этой области еще в начале 1890-х, когда писал статьи для «Литерарних листу» («Literárních listů») и других изданий, на страницах которых выступали новые представители чешской критики во главе с Ф. Кс. Шальдой . Сотрудничество с последним продолжилось в 1908 г., когда Водяк с ним, а также с поэтом Й.С. Махаром состоял в редакции литературного журнала «Новина». Работа Водяка в «Литерарних листу» была замечена Яном Гербеном , который пригласил молодого критика в журнал чешской реалистической партии «Час». Этому изданию Водяк остался верен до дня его закрытия во время Первой мировой войны . Затем журналист сменил еще несколько изданий («Česká stráž», «Venkov», «Českoslevenské noviny»), был членом редколлегии журнала «Jeviště» («Сцена») и, наконец, в 1924 г. стал культурным обозревателем в журнале «Чешское слово». Это последнее издание было в свое время очень популярно во многом благодаря остроумным и актуальным рецензиям Йиндржиха Водяка.

В рамках поколения 1890-х гг., формировавшего художественную критику в качестве самостоятельной дисциплины, Водяк представлял собой тип критика, который с небывалым постоянством отслеживал в ежедневной печати театральные, литературные и культурные события. Он был сторонником реализма Масарика , однако, подчеркивал значение профессионально и нравственно обоснованного критического мышления для формирования и духовного развития чешской национальной общественности. В отличие от многих представителей своего поколения, он акцентировал внимание на художественной ценности изучаемого произведения, предпочитая его программной однобокости теории малых дел. Водяк в своей критике опирался на знание европейской, в первую очередь французской литературы. В его рецензиях был как подробный анализ произведения, так и емкие детали, несущие в себе глубокое значение. В кратких характеристиках были плотно уложены смыслы и острая ирония.

Исходя из своего реалистического мировоззрения, Водяк не принимал чешский декаданс с его мистикой и загадочностью (в том числе творчество О. Бржезины ), выделял стихи Й.С. Махара, не найдя, однако, согласия с творчеством В. Дыка . Из его работ по истории литературы наибольшую ценность представляют статьи о К.Г. Махе и М. Полаке.

Новаторским был вклад Водяка в историю чешской театральной критики. В отличие от уже существующего подхода к написанию рецензий на театральные постановки, занимающегося прежде всего анализом текста и оценкой актерского исполнения, Водяк понимал драму как основу, которую предстояло заполнить актерской игрой и раскрытием характеров персонажей. Театральную постановку он понимал комплексно, как внутренне структурированное целое, в котором наряду с драматургом принимали не менее важное участие режиссер, художник и актер. Для оценки актерской игры Водяк разработал методику и терминологию, благодаря которой он мог глубоко и аналитически рассматривать действия актера в связи с его вкладом в раскрытие персонажа пьесы. При этом он использовал концепцию «Парадокса об актере» Дидро : расхождение между внутренней позицией холодного, спокойного наблюдателя и внешним сценическим волнением.

Последние годы

В независимой Чехословакии Водяк стал советником в министерстве просвещения. В 1928 г. он получил звание почетного доктора философии, однако, внешние почести никак не изменили род его деятельности: он оставался равнодушен к академической карьере и продолжал работать журнальным критиком, без устали рецензирующим новинки чешской литературы и почти ежедневно присутствующим на премьерах и репетициях крупных чешских театров, а также мелких профессиональных и самодеятельных сцен.

Й. Водяк умер 10 апреля 1940 г. в Праге от воспаления легких. В тот же день в газете «Чешское слово» вышли две его последние театральные рецензии, написанные за несколько часов до смерти.