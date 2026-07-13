ВОДЯК ЙИНДРЖИХ
Чешский литературный и театральный критик, переводчик, учитель.
Как критик он исходил из реалистического понимания художественного произведения, внес свой вклад в развитие чешской критической мысли 1890-х гг., новаторскими были его разработки в области театральной критики. Рецензии Водяка, систематически сопровождающие чешскую драму на протяжении практически пятидесяти лет ее развития, способствовали созданию теоретических основ, критериев критики и специальной терминологии современной чешской театральной критики.
Становление
Й. Водяк родился 8 ноября 1867 г. в местечке Лиса-над-Лабем в 30 км от Праги. Окончил Первую чешскую реальную гимназию в Праге на улице Спалена, после чего поступил на философский факультет Карлова университета. Там он сконцентрировался на изучении романской, германской и чешской литературы, однако покинул университет в 1891 г., окончив семь семестров. В 1891-1894 г. работал в редакции научной энциклопедии Отто, где писал и редактировал статьи на литературоведческую тематику, особенно из области франкофонии. С 1894 г. начал преподавать немецкий и французский языки в средних школах городов Кутна Гора, Градец-Кралове, Лоуни. В 1899 г. поселился в Праге, где преподавал французский язык в гимназии на Жижкове, кроме того, переводил на чешский язык французских авторов, таких как К. Фламмарион, Ф.Р. де Шатобриан, Стендаль, Г. Флобер и др.
Журналистика
С января 1899 г. и на протяжении всей последующей жизни Й. Водяк занимался только журналистской деятельностью. Он начал работать в этой области еще в начале 1890-х, когда писал статьи для «Литерарних листу» («Literárních listů») и других изданий, на страницах которых выступали новые представители чешской критики во главе с Ф. Кс. Шальдой. Сотрудничество с последним продолжилось в 1908 г., когда Водяк с ним, а также с поэтом Й.С. Махаром состоял в редакции литературного журнала «Новина». Работа Водяка в «Литерарних листу» была замечена Яном Гербеном, который пригласил молодого критика в журнал чешской реалистической партии «Час». Этому изданию Водяк остался верен до дня его закрытия во время Первой мировой войны. Затем журналист сменил еще несколько изданий («Česká stráž», «Venkov», «Českoslevenské noviny»), был членом редколлегии журнала «Jeviště» («Сцена») и, наконец, в 1924 г. стал культурным обозревателем в журнале «Чешское слово». Это последнее издание было в свое время очень популярно во многом благодаря остроумным и актуальным рецензиям Йиндржиха Водяка.
В рамках поколения 1890-х гг., формировавшего художественную критику в качестве самостоятельной дисциплины, Водяк представлял собой тип критика, который с небывалым постоянством отслеживал в ежедневной печати театральные, литературные и культурные события. Он был сторонником реализма Масарика, однако, подчеркивал значение профессионально и нравственно обоснованного критического мышления для формирования и духовного развития чешской национальной общественности. В отличие от многих представителей своего поколения, он акцентировал внимание на художественной ценности изучаемого произведения, предпочитая его программной однобокости теории малых дел. Водяк в своей критике опирался на знание европейской, в первую очередь французской литературы. В его рецензиях был как подробный анализ произведения, так и емкие детали, несущие в себе глубокое значение. В кратких характеристиках были плотно уложены смыслы и острая ирония.
Исходя из своего реалистического мировоззрения, Водяк не принимал чешский декаданс с его мистикой и загадочностью (в том числе творчество О. Бржезины), выделял стихи Й.С. Махара, не найдя, однако, согласия с творчеством В. Дыка. Из его работ по истории литературы наибольшую ценность представляют статьи о К.Г. Махе и М. Полаке.
Новаторским был вклад Водяка в историю чешской театральной критики. В отличие от уже существующего подхода к написанию рецензий на театральные постановки, занимающегося прежде всего анализом текста и оценкой актерского исполнения, Водяк понимал драму как основу, которую предстояло заполнить актерской игрой и раскрытием характеров персонажей. Театральную постановку он понимал комплексно, как внутренне структурированное целое, в котором наряду с драматургом принимали не менее важное участие режиссер, художник и актер. Для оценки актерской игры Водяк разработал методику и терминологию, благодаря которой он мог глубоко и аналитически рассматривать действия актера в связи с его вкладом в раскрытие персонажа пьесы. При этом он использовал концепцию «Парадокса об актере» Дидро: расхождение между внутренней позицией холодного, спокойного наблюдателя и внешним сценическим волнением.
Последние годы
В независимой Чехословакии Водяк стал советником в министерстве просвещения. В 1928 г. он получил звание почетного доктора философии, однако, внешние почести никак не изменили род его деятельности: он оставался равнодушен к академической карьере и продолжал работать журнальным критиком, без устали рецензирующим новинки чешской литературы и почти ежедневно присутствующим на премьерах и репетициях крупных чешских театров, а также мелких профессиональных и самодеятельных сцен.
Й. Водяк умер 10 апреля 1940 г. в Праге от воспаления легких. В тот же день в газете «Чешское слово» вышли две его последние театральные рецензии, написанные за несколько часов до смерти.