ВНУКОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Российский археолог. Доктор исторических наук (2003), ведущий научный сотрудник Института археологии РАН, руководитель Центра восточной и эллинистической археологии ИВКА РГГУ (2004), начальник Отдельного Кара-Тобинского отряда Крымской экспедиции МГУ (1983).

Родился 6 января 1955 года в Москве. В 1979 году окончил исторический факультет МГУ по кафедре археологии. С 1975 по 1989 год работал лаборантом, затем старшим лаборантом на кафедре археологии исторического факультета МГУ. С 1980 по 1988 год – заместитель начальника Крымской экспедиции МГУ, с 1983 года – начальник Отдельного Кара-Тобинского отряда экспедиции. В 1988 году под руководством И.В. Яценко защитил защитил кандидатскую диссертацию на тему «Светлоглиняные амфоры I в. до н.э. – I в. н.э. как источник по экономической истории Северного Причерноморья». С 1990 по 1992 год – научный сотрудник Центра исследовательской и культурной деятельности АН СССР. С 1992 по 1995 год – заведующий кафедрой археологии Российского открытого университета. С 1995 года работает в институте археологии РАН. В 2003 году защитил докторскую диссертацию на тему «Проблемы амфорного производства и торговли Причерноморья (I в. до н.э. – II в. н.э.)». С 2004 года возглавляет Центр восточной и эллинистической археологии ИВКА РГГУ.

Автор более 100 научных публикаций. В область научных интересов входят античная археология, греки и варвары в Крыму, античная керамическая тара, естественнонаучные методы в археологии, а также экономические связи Причерноморья в античное время.

Сочинения:

Причерноморские амфоры I в. до н.э. – II в. н.э. (морфология). М., 2003;

Причерноморские амфоры I в. до н.э. – II в. н.э. Часть II (петрография, хронология, проблемы торговли). СПб., 2006.

Время и политические последствия появления племен позднесарматской культуры в Причерноморье // ВДИ, 2007, №4.

Задачи и проблемы петрографического исследования древней керамики // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. Самара, 1999;

К вопросу о центре производства коричневоглиняных амфор Северного Причерноморья // Греческие амфоры. Саратов, 1992;

Новые типы позднесинопской амфорной тары // РА, 1993, №3;

О выделении разновидностей коричневоглиняных амфор // Проблемы истории, филологии, культуры. Х. М., Магнитогорск, 2001;

Сравнительный петрографический анализ боспорской керамики // Проблемы истории, филологии, культуры. IХ. М., Магнитогорск, 2000;

Colchian amphorae: typology, chronology and aspects of production // Annuel of the British School of archaeology at Athens, 1992, vol. 87, (в соавт. с Г.Р. Цецхладзе);

The North-Western Crimea: an historical-archaeological essay // North Pontic Archaeology. Colloquia Pontica, v.6. Leiden, Boston, Köln, 2001;