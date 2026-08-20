ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР В СЕРЕДИНЕ 1960-Х-СЕРЕДИНЕ 1980-Х ГГ.

Разрядка международной напряженности. СССР и страны Запада.

Со второй половины 1960-х годов в отношениях СССР с западными странами начинается т.н. разрядка напряженности, которая явилась следствием достигнутого к тому времени стратегического паритета США и СССР. Такой паритет не предусматривал победы одной из сторон в гипотетической ядерной войне.

Стороны начали делать шаги навстречу друг другу. В 1969 г. Запад поддержал предложение стран Варшавского договора о проведении общеевропейского Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Весной 1971 г. на XXIV съезде КПСС была принята так называемая «Программа мира», в которой содержался призыв к разрядке международной напряженности . В 1970 г. в договоре межу СССР и ФРГ были признаны окончательными послевоенные границы в Европе. Аналогичные договоры ФРГ заключила с Польшей и Чехословакией. В 1972 г. состоялось взаимное признание ФРГ и ГДР.

В мае 1972 г. СССР и США заключили Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) и Временное соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений сроком на 5 лет (договор ОСВ-1). Он устанавливал для обеих сторон ограничения по количеству межконтинентальных баллистических ракет, а также ракет, запускаемых с подводных лодок. Однако этот договор не остановил увеличение ядерных зарядов у каждой из сторон.

В ноябре 1974 г. сторонам удалось договориться о новом соглашении об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2). Этот договор должен был регулировать предельные рамки по более широкому спектру вооружений. Подписание договора намечалось на 1977 г., однако не состоялось из-за появления в США нового типа вооружений («крылатых ракет»), на которые американская сторона отказывалась устанавливать ограничения.

Тем не менее, плодотворное развитие сотрудничества между СССР и США сделало возможным совместный космический полет в июле 1975 г. двух кораблей — «Союза» и «Аполлона». В 1976 г. заключен советско-американский договор, регламентировавший проведение подземных ядерных испытаниях в мирных целях.

Годом ранее, в 1975 г. главами 33 государств Европы, а также лидерами США и Канады был подписан Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе . Он устанавливал, что впредь взаимоотношения стран участниц Совещания будут определяться рядом таких принципов, как суверенное равенство, неприменение силы или угрозы силой, нерушимость послевоенных границ, территориальная целостность государств, мирное урегулирование споров, невмешательство во внутренние дела, уважение прав человека и основных свобод.

Однако СССР видел ключевую роль Акта в признании границ в Европе, а западные страны – в соблюдении прав человека в Советском Союзе и странах Восточной Европы. После начала западной кампании в защиту прав человека и войны в Афганистане в 1979 г. политика разрядки была свернута.

Политика в отношении стран Азии и Африки

Отношения с азиатскими и африканскими странами определялись стремлением Москвы приобрести новых союзников, наладить взаимовыгодное сотрудничество с ними. Советский Союз выступил на стороне Египта и Сирии в «семидневной войне» с Израилем в 1967 г., способствовал погашению военного конфликта на Ближнем Востоке в 1973 г., поддерживал Индию в ее конфликтах с Пакистаном.

В отношениях с развивающимися странами СССР отдавал приоритет странам, взявшим курс на развитие социализма (Кампучия, Лаос, Сомали, Мозамбик, Ангола, Никарагуа), которые получали от Москвы экономическую и военную помощь. Союзнические отношения были установлены у СССР и с режимами диктаторского типа (Ирак, Сирия, Ливия, Эфиопия), выступавшими против США. Точно такую же политику вел и Вашингтон, поддерживавший режимы антикоммунистической и антисоветской ориентации.

СССР и социалистические страны

Отношения СССР с соцстранами в этот период переживали не лучшие времена. Китай, Албания, Румыния, Югославия, КНДР, избравшие социалистический курс, при этом действовали без оглядки на Москву. Едва ли не самые конфликтные отношения сложились именно с Китаем. В июле 1964 г. Мао Цзэдун заявил, что «примерно сто лет назад район к востоку от Байкала стал территорией России, и с тех пор Владивосток, Хабаровск, Камчатка и другие пункты являются территорией Советского Союза. Мы еще не предъявляли счета по этому реестру». Вскоре был оглашен список претензий на 1,5 млн.кв. км. В марте 1969 г. произошли вооруженные столкновения в районе острова Даманский на реке Уссури, а затем и на других участках советско-китайской границы. Всего было около 500 инцидентов, в которых участвовали 2,5 тыс. китайских военных и гражданских лиц. С осени 1969 г. начаты переговоры по пограничным спорным вопросам, которые ни к чему не привели. В дальнейшем о. Даманский фактически остался китайским, а де-юре был закреплен за Китаем только в марте 1992 г.

СССР оказывал поддержку Северному Вьетнаму в его борьбе за объединение страны против проамериканского южновьетнамского режима. В феврале 1965 г. правительство СССР заявило, что «советский народ выполнит свой интернациональный долг в отношении братской социалистической страны». Помощь вооружением и специалистами оказывалась Северному Вьетнаму более 10 лет, вплоть до поражения южновьетнамского режима. Война, начавшаяся в 1964 г., закончилась вступлением северовьетнамских войск в Сайгон в апреле 1975 г. и провозглашением Социалистической Республики Вьетнам в июле 1976 г.

Мировая система социализма испытывала большие потрясения и в Восточной Европе. В декабре 1967 г. во главе коммунистической партии ЧССР встал А. Дубчек . В апреле 1968 г. в Чехословакии была принята программа, предусматривавшая экономические и политические перемены. Однако уже к лету в стране явственно обозначились признаки общественно-политического кризиса. Компартия Чехословакии теряла власть в стране, ей не подчинялись СМИ, вырисовывалась реальная перспектива поражения компартии на выборах в Национальное собрание. В Москве и в столицах других стран Варшавского блока увидели в этом угрозу и для социализма в своих странах. Как результат в августе 1968 г. войска СССР, Польши, Венгрии, ГДР и Болгарии были введены в Чехословакию. «Пражская весна» была подавлена, но эти события усилили раскол в «социалистическом лагере». Так, из Организации Варшавского договора вышла Албания. Впрочем, после событий в Чехословакии была подписана серия межгосударственных договоров и соглашений между социалистическими странами, что укрепило их экономическую и военную интеграцию, а также роль СССР в этом содружестве.

Нарастание международной напряженности. Гонка вооружений

В июне 1979 г. во время встречи в Вене Л.И. Брежнева и президента США Дж. Картера договор ОСВ-2 был все-таки подписан. Он ограничивал у сторон на период до 1985 г. количество ядерных вооружений всех видов.

В 1978 г. США развернули кампанию по размещению в Западной Европе нейтронных боеприпасов, приостановленную в том же году из-за возмущения европейской общественности. Но в декабре 1979 г. на сессии НАТО было принято решение о размещении в Западной Европе крылатых ядерных ракет среднего радиуса действия (Першинг II) и крылатых ракет «Томагавк», способных достигать территории Советского Союза за несколько минут.

Администрация президента США Р. Рейгана была настроена резко антисоветски. В 1982 г., предпринимая новое пропагандистское наступление против СССР, Рейган провозгласил «всемирную демократическую революцию», которая «сметет марксистско-ленинские режимы на свалку истории». В том же году вышла директива Рейгана по защите национальной безопасности, провозглашавшая, что цель политики США подрыв сырьевого комплекса СССР. Другая директива, принятая в 1983 г., предусматривала дополнительное финансирование оппозиционного движения в странах Восточного блока.

В 1983–1984 гг. новые американские ракеты были размещены на территории ФРГ, Великобритании и Италии. СССР в свою очередь разместил в Чехословакии и ГДР свои новые ракеты среднего радиуса действия РСД-20 или СС-20. Таким образом, европейская разрядка была сломана, гонка вооружений ускорилась. Она ложилась тяжелым бременем на советскую экономику, усугубляя негативные тенденции ее развития. С конца 1970-х гг. СССР начал постепенно отставать от США по отдельным видам вооружений. Это обнаружилось с появлением у американцев крылатых ракет и стало еще более очевидно после обнародования в марте 1983 г., в нарушение Договора по ПРО 1972 г., программы стратегической оборонной инициативы (СОИ). Другим «источником разорения» СССР становилась помощь развивающимся странам.

Обострение «холодной войны». Война в Афганистане

В конце 1970-х - начале 1980-х гг. возросли противоречия в отношениях СССР с его союзниками по Организации Варшавского договора, в особенности с Польшей. В конце 1970-х гг. там разразился социально-экономический и политический кризис. В 1980 г. рабочий профсоюз «Солидарность» организовал ряд крупных антиправительственных выступлений, требуя проведения экономических и политических реформ. Правительство было вынуждено пойти на уступки. В то же время избранный первым секретарем ЦК ПОРП генерал В. Ярузельский ввел 13 декабря 1981 г. военное положение в Польше. «Солидарность» была запрещена, антиправительственные силы ушли в подполье, но кризис преодолеть не удалось.

Негативным по своим последствиям оказалось решение Политбюро об оказании помощи Народно-демократической партии Афганистана, пришедшей к власти в 1978 г. Руководители СССР решили не упускать возможности расширения социалистического содружества. По просьбе Х. Амина в декабре 1979 г. советские войска вошли в Афганистан . 27 декабря того же года с помощью советского спецназа в Кабуле был совершен переворот, и к власти в Афганистане пришел Б. Кармаль. На стороне последнего советские войска были втянуты в гражданскую войну. «Интернациональная помощь» афганскому народу растянулась на 10 лет. Она обернулась для СССР ежегодными расходами в 3–4 млрд. долларов, гибелью 14,5 тыс. советских солдат.

Западные страны объявили научно-технический бойкот Советскому Союзу и его союзникам. Координационный комитет по экспортному контролю ввел запрет на ввоз в СССР широкого круга наукоемкой продукции и технологий. Следствием широкой антисоветской кампании, развернутой на Западе, стал и отказ сената США ратифицировать подписанный с Советским Союзом в 1979 г. договор ОСВ-2, бойкот XXII Олимпийских игр в Москве и ответный бойкот соцстранами XXIII Олимпиады 1984 г. в США. Антисоветская кампания в США особенно усилилась в связи со сбитым в ночь на 1 сентября 1983 г. над Сахалином южнокорейским «Боингом», принятым за американский самолет-разведчик. Тон кампании задал президент США Р. Рейган, который назвал Советский Союз «империей зла». Осложнение внешнеполитических условий развития, неблагоприятная конъюнктура для нашей страны, складывавшаяся на мировом экономическом рынке, ускорили нарастание в ней кризисных явлений.