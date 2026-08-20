ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР ПЕРИОДА ХРУЩЕВСКОЙ "ОТТЕПЕЛИ"

Внешнеполитический курс Советского Союза в 1953-1964 годах.

Смягчение международной напряженности

Вторая половина 1950-х годов характеризуется некоторым потеплением в отношениях СССР с западными странами, укреплением влияния в странах социалистического лагеря.

В 1955 году был создан военно-политический союз социалистических государств – Организация Варшавского договора (ОВД), первой акцией которого стало подавление антисоветского восстания в Венгрии в 1956 году.

В отношениях с капиталистическими странами Советы стремились провести идею о мирном сосуществовании двух социальных систем, высказанную на ХХ съезде КПСС. Согласно ей, противостояние систем следовало перевести в плоскость экономического соревнования, которое должно было стать новой формой классовой борьбы в мировом масштабе. Предполагалось, что социализм неизбежно «закопает», по выражению Хрущева, капитализм.

В 1955 году СССР выступил с призывом о прекращении гонки вооружений и созыве Всемирной конференции для обсуждения этого вопроса. Сами Советы следовали подобной идее: более чем в два раза была сокращена численность Вооруженных Сил СССР (к 1960 году она составляла 2,5 млн. человек); весной 1958 года Советский Союз прекратил испытания термоядерного оружия, призвав к тому же США и Великобританию. В том же году начались переговоры между этими странами и СССР о запрещении ядерных испытаний.

В 1959 году по приглашению американского президента США Дуайта Эйзенхауэра состоялся первый визит в США советского руководства, целью которого провозглашалось налаживание сотрудничества двух стран и обсуждение вопросов разоружения. Во время повторного визита осенью 1960 года Никита Хрущев в качестве главы советской делигации выступил на заседании Генеральной ассамблеи ООН с речью по проблеме разоружения, заявив, что еще никогда гонка вооружений не таила в себе столько опасностей, как в век атома. Хрущев изложил четырехлетнюю программу всеобщего разоружения, включающую в себя ликвидацию средств ведения войны, то есть роспуск вооруженных сил; упразднение генеральных штабов и военных министерств; закрытие военных учебных заведений; ликвидацию вооруженных баз на чужих территориях; уничтожение атомного и водородного оружия, военных ракет. В распоряжении государства предлагалось оставить милицию (полицию). Также предлагалось учредить контроль за разоружением. Столь радикальный план не был одобрен Генеральной ассамблеей, в отличие от плана разоружения.

В августе 1963 года в Москве был подписан договор о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, в космосе и под водой. Он не запрещал испытаний под землей, однако, это было важным достижением ядерных стран. Вскоре к договору присоединилось около 100 государств.

Однако, несмотря на стремление к налаживанию связей между социализмом и капитализмом, продолжали происходить международные конфликты, сталкивавшие два лагеря.

Суэцкий кризис 1956 года

27 июля 1956 года президент Египта Гамаль Абдель Насер объявил о национализации Суэцкого канала, доходы от которого он собирался направить на строительство Асуанской плотины на Ниле. СССР поддержал Египет, в то время, как Франция, Великобритания и Израиль выступили против. 30 октября они применили вооруженную силу против Египта. Тогда 5 ноября глава советского правительства Н.А. Булганин обратился к напавшим странам с предупреждением о готовности СССР применить силу для защиты Египта, в том числе и ракетно-ядерное оружие. Это вызвало шок западных держав. В течение 7 и 8 ноября огонь с их стороны был прекращен, в декабре же англо-французский экспедиционный корпус покинул захваченную вдоль Суэцкого канала территорию. Суэцкий кризис был преодолен.

Карибский кризис 1962 года

Новый кризис в международных отношениях был значительно серьезнее. Он показал всю хрупкость идеи мирного сосуществования двух систем.

Ответный визит в Москву американского президента так и не состоялся. В 1960 году в советское воздушное пространство проник американский самолет-разведчик. Его уничтожение и последующий суд над летчиком обострили отношения ведущих ядерных держав.

В 1962 году Советы решили создать на американском континенте ракетно-ядерную базу как средство давления на США, создавшие такую же базу в Турции с целью давления на СССР. Формально советское решение было оформлено как просьба главы Кубы Фиделя Кастро о помощи в укреплении кубинской обороны и закреплено договором между двумя странами.

Принимая такое серьезное решение, Хрущев недооценил силу США. В октябре 1962-го американская разведка раскрыла планы СССР, которые вызвали бурную реакцию руководства США, вплоть до стремления разгромить остров. Президент Джон Кеннеди занял более взвешенную позицию: он решил установить воздушную и морскую блокаду Кубы. ВС США и НАТО был приведены в полную боевую готовность. То же самое было произведено с вооруженными силами СССР и ОВД.

Так начался Карибский (Кубинский или ракетный) кризис, поставивший мир на грань третьей мировой войны и ядерной катастрофы. Руководство противоборствующих стран, осознав всю опасность происходящего, обратилось к политическому разрешению конфликта. В ходе переговоров СССР отказался от своего замысла и обещал демонтировать строящуюся военную базу (хотя потом разместил у американских берегов свои ракеты, но не на суше, а на подводных лодках). США же согласились вывести свои ракеты из Турции и снять блокаду с Кубы.

Карибский кризис стал неким рубежом в ядерном противостоянии, после кризиса оно не закончилось, но уже никогда не подходило к такому опасному рубежу.

Конфликт с Китаем

В начале 1960-х годов обострились отношения СССР не только с США, но с союзником по коммунистическому лагерю – Китаем. На это повлияло разоблачение культа личности Сталина, вызывавшее протест руководства КНР. Тогда, желая приструнить китайцев, Советский Союз весной 1960 года вывел советских специалистов из КНР и сократил материально-техническую помощь. Китай оказался в тяжелом положении. Множество китайских предприятий было построено с помощью СССР, были заложены многие новые заводы. Таким образом, КНР оказалась в экономической ловушке. Отношения двух стран и их компартий постепенно переходили в напряженные, а затем и враждебные. Ухудшение советско-китайских отношений стало основой раскола мировой системы социализма и коммунистического движения.