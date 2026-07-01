ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В XVIII ВЕКЕ

Внешнеполитический курс России в эпоху правления Петра I (1682-1725), эпоху дворцовых переворотов (1725-1762), правления Екатерины II (1762-1796) и Павла I (1796-1801). Характеризуется значительным усилением роли России на международной арене.

Внешняя политика Петра I

Азовские походы

Важнейшей задачей Петра было продолжение войны с Крымом, начатой при его сестре царевне Софье. Он решил завладеть турецкой крепостью Азовом. В 1695 году Азов был осажден, но из-за недостатка вооружения, плохой подготовки и отсутствия флота взять его не удалось.

После этого Петр начал строить собственный флот. В 1696 году на р. Воронеж было сооружено два крупных корабля, 23 галеры и свыше тысячи барок и мелких судов. Кроме того, сухопутная армия была увеличена вдвое. В 1696 году, блокировав Азов с моря, русские взяли крепость. Для закрепления своих позиций на Азовском море была построена крепость Таганрог.

«Великое посольство»

Со взятием Азова война не заканчивалась. Чтобы узнать расстановку сил, укрепить положение России и союз держав против Турции, Петр предпринял «великое посольство» в Европу. Во время поездки он также рассчитывал наладить торговые, технические и культурные связи с западными государствами.

Посольство выехало весной 1697 года. Петр I путешествовал под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова. Посольство проехало через Ригу и Кенигсберг в Голландию и Англию, затем в Вену. Кроме ведения переговоров, Петр изучал кораблестроение и военное дело, знакомился с европейским образом жизни. Кроме того, он выяснил, что сложилась благоприятная обстановка для борьбы России за Балтику, так как страны Европы были заняты войной за испанское наследство.

Летом 1698 году поездка была прервана. Царь срочно покинул Вену и вернулся в Москву из-за стрелецкого мятежа, участники которого были жесткого наказы.

Северная война (1700-1721). Прутский поход (1711)

Петр сосредоточил все силы на подготовке к войне со Швецией за выход к Балтийскому морю. В 1700 году Россия заключила перемирие с Турцией и в союзе с Саксонией (ее курфюрст был также и польским королем) и Данией (Северный союз) объявила войну Швеции. Ее король Карл XII, обладавший первоклассной армией и флотом, решил разбить противников поодиночке. После бомбардировок Копенгагена Дания вышла из войны. Попытки саксонцев взять Ригу были отбиты. Россия же осадила Нарву, но превосходящие силы шведов разбили русские войска, которые потеряли и всю артиллерию. После этого Карл XII направил войска против Польши.

Тем времен Петр принялся за реорганизацию армии. Создавались новые полки, офицерские кадры, укреплялись города, возрождалась артиллерия. В 1702 году началось наступление русских войск. Они овладели Шлиссельбургом – крепостью у истока Невы. В мае 1703 года в устье Невы был заложен Санкт-Петербург. Началось строительство русского флота, вышедшего на Балтику. В 1704 году русские смогли взять Нарву и Дерпт.

Карл XII нанес Польше поражение. В 1704 году власть в ней перешла от Августа II к шведскому ставленнику Станиславу Лещинскому, в 1706 году Август лишился и Саксонии. Россия осталась один на один со Швецией. Шведы, двинувшиеся к Москве, заняли Минск и Могилев. Русская армия отступала, однако пойти дальше на Смоленск Карл не решился и отвел свою армию на Украину, где планировал пережить зиму и дождаться корпуса генерала Левенгаупта с запасом продовольствия. Однако в сентябре 1708 года у д. Лесной этот корпус был разбит русскими. В то же время расчет Карла, делавшего ставку на помощь украинского гетмана Ивана Мазепы, не оправдался – за изменником-гетманом пошла лишь малая часть казачества.

Главное сражение между русской и шведской армиями произошло 27 июня 1709 года под Полтавой. Шведы были разгромлены. Из 30 тыс. шведских солдат 9 тыс. были убиты, 3 тыс. взяты в плен, еще 16 тыс. были пленены во время преследования. Сухопутная армия Швеции была уничтожена. Король Карл вместе с Мазепой бежал в Турцию. Полтавская битва показала возросшую мощь русской армии и предопределила исход войны.

В 1710 году в войну под подстрекательством Швеции и Франции вмешалась Турция. На реке Прут в 1711 году 130 тыс. турок окружили русские войска. Россия добилась перемирия, вернув Турции Азов и срыв Таганрог. Карл XII вернулся в Швецию.

В 1710-е годы война переместилась на море. 27 июля 1714 года русский флот одержал первую победу в битве при Гангуте. Вскоре флот России, не прекращавший развиваться, превзошел шведский вдвое по количеству боевых судов. Еще одна важная победа русского флота произошла у о. Гренгам в 1720 году.

С 1718 года начались мирные переговоры (Аландский процесс). Смерть Карла XII от ядра прервала их. Только в 1721 году был заключен Ништадский мир. Россия, осуществив чаяния нескольких веков, получала выход к Балтике: к ней переходило побережье от Выборга до Риги (часть Карелии и Ингрия, Эстляндия и Лифляндия). Россия выплачивала за эти земли 1,5 млн. рублей. Финляндия возвращалась к Швеции.

Каспийский поход (1722-1723)

Россия при Петре активизировала свою внешнюю политику в Закавказье, воспользовавшись кризисом в Иране. В 1722 году состоялся поход на Кавказ и Иран, в результате чего Россия получила западный берег Каспия с Баку, Рештом и Астрабадом. Затем в войну вступила Турция, однако в 1724 году с ней был заключен Константинопольский мир. Турция признала российские приобретения, а Россия признала за турками западное Закавказье.

При Петре Великом роль Российского государства на международной арене значительно возросла.

Внешняя политика в эпоху дворцовых переворотов

Страна отходила от напряжения петровского времени. Производилась перестройка армии на европейский манер, строились оборонительные сооружения на юге и юго-востоке. Флот дряхлел, а командные должности находились у иноземцев. Но и в этот период Россия смогла присоединить часть Причерноморья, Финляндии и Казахстана.

В 1733-1735 годах шла русско-польская война. Ее поводом стало то, что на польский трон взошел не русский ставленник Август III, а поддержанный Францией Станислав Лещинский. Главным ее событием стало взятие русскими войсками под предводительством Б.К. Миниха Гданьска. Лещинский бежал во Францию, а Август III стал королем Польши.

Продолжалось и противостояние с Крымом и Турцией. Крымчаки все так же нарушали русские границы, что стало причиной русско-турецкой войны 1735-1739 годов. Союзником России стала Австрия. В 1736 году русская армия взяла Бахчисарай и Азов, в 1737 – Очаков. В 1739 году под Ставучанами турки были разбиты. После сепаратного мира между Австрией и Турцией, Россия в 1739 году заключила Белградский мир с османами. Ей перешел Азов и территория между Северским Донцом и Бугом, однако выход к Черному морю оставался за турками.

В 1741-1743 году состоялась русско-шведская война. Шведы хотели взять реванш за поражение в Северной войне. Боевые действия велись в Финляндии и закончились Абосским миром, который подтвердил итоги Северной войны. Россия также получила территорию в Финляндии до р. Кюмени.

Активно велась и политика по восточному направлению. В 1731 году Анна Иоанновна приняла в состав России Младший Казахский жуз. В 1740-1743 годах в состав России добровольно вошел и Средний жуз.

Россия приняла участие в Семилетней войне 1756-1763 годов. В войне участвовали две коалиции. Одна состояла из Англии, Пруссии и Португалии, другая – из Франции, Австрии, Испании, Швеции и Саксонии. Ко второй коалиции присоединилась Россия, опасавшаяся стремлений Пруссии захватить Польшу и часть Прибалтики.

Летом 1757 года русская армия двинулась в Восточную Пруссию. Вскоре у д. Гросс-Егерсдорф пруссаки потерпели первое поражение от русского оружия. В 1758 году русскими был взят Кенигсберг. В битве у д. Цорнсдорф в 1758 году и генеральном сражении при д. Кунерсдорф в 1759 году армия Фридриха II была разбита. В 1760 году русские войска вошли в Берлин. В Семилетней войне одержали первые победы П.А. Румянцев и А.В. Суворов.

Однако война не принесла России реальных результатов, так как после восшествия на престол Петра III в 1762 году был заключен мир с Пруссией, а все завоеванные территории были возвращены.

Внешняя политика Екатерины II

Во второй половине XVIII века главной задачей внешней политики было получение выхода к Черному и Азовскому морям. Еще одной важной вехой стали разделы Речи Посполитой, борьба с революционной Францией.

Русско-турецкая война (1768-1774)

Подначиваемая Англией и Францией, Турция объявила России войну в 1768 году. Военные действия велись на территории Молдавии и Валахии, Азовском побережье. В 1770 году сухопутная армия под командованием Румянцева одержала победу при Ларге и Кагуле и вышла к Дунаю. Русский же флот во главе с А.Г. Орловым и адмиралами Г.А. Спиридовым и И.С. Грейгом уничтожил в Чесменской бухте турецкую эскадру. Флот османов был блокирован в Черном море. В 1771 году русские войска под руководством князя В.М. Долгорукова овладели Крымом. В 1774 году русские перешли Дунай. Войска во главе с Суворовым разбили турок у д. Козлуджи. В том же году был заключен Кючук-Кайнарджийский мир. Россия получала выход к Черному морю, степи Причерноморья, право иметь черноморский флот и проходить через проливы Босфор и Дарданеллы, Азов и Керчь, Кубань и Кабарду. Крымское ханство становилось независимым от Турции. Русское правительство получило право выступать в роли защитника интересов христианских народов Османской империи.

После этого началась борьба против турок среди балканских народов. Молдавия и Валахия получили автономию.

Русско-турецкая война (1787-1791)

Турция попыталась вернуть себе Крым. Тогда русские войска заняли Крымский полуостров, который вошел в состав России. Здесь в 1783 году была основана база русского флота – Севастополь. В том же году Восточная Грузия перешла под покровительство России по Георгиевскому трактату.

В 1787 году Екатерина II совершила поездку по Крыму и Новороссии. В том же году Турция потребовала возвращения Крыма. Армия под предводительством Суворова разгромила врага при Кинбурне в 1787 году, Фокшанах и на р. Рымник в 1789 году. В 1788 году Г.А. Потемкин после осады штурмом овладел Очаковым. В 1790 году был взят Измаил. Русский флот во главе с адмиралом Ф.Ф. Ушаковым одержал блестящие победы в Керченском проливе и у форта Гаджибей. В 1791 году в битве у мыса Калиакрия турецкий флот был уничтожен. В том же году был заключен Ясский мир. Турция признала Крым за Россией, а также покровительство ей Грузии. Россия получала территории между Бугом и Днестром.

В итоге русско-турецких войн Крымское ханство было уничтожено, происходило освоение степного юга России, укрепились связи со Средиземноморьем.

В 1780-е годы Российская держава действовала еще по двум направлениям. В 1780 году Россия приняла «Декларацию о вооруженном нейтралитете», поддержанную многими странами Европы и повлекшую за собой отказ Англии от установления морской блокады американского берега во время войны за независимость США.

В 1788-1790 годах Россия воевала со Швецией, опять решившейся на реванш. Война ничего не изменила, сохранив существующий статус-кво.

Разделы Речи Посполитой

Польский вопрос стал одним из центральных в европейской политике последней трети XVIII века. Речь Посполитая переживала внутриполитический кризис, центральная власть ослабела, одно за другим поднимались крестьянские восстания. Этим решили воспользоваться соседние страны – Пруссия, Австрия и Россия.

Поводом к вмешательству в дела Польши стал вопрос о положении в ней христиан-некатоликов. Россия ввела туда войска под предлогом защиты их интересов. Одновременно Пруссия и Австрия оккупировали часть польских земель. Екатерина II не хотела делить Польшу, она хотела сохранить ее единой и под русским влиянием.

В итоге она была вынуждена уступить, и в 1772 году произошел первый раздел Польши. Австрия получила Галицию, Пруссия – Поморье, а Россия – Восточную Белоруссию и часть латвийских земель. Эти события вызвали бурную реакцию шляхетства.

В 1793 году состоялся второй раздел Польши. К России отошла Центральная Белоруссия с Минском и Правобережная Украина. Пруссии достались Гданьск, часть земель по р. Варта и Висла. В 1794 году вспыхнуло восстание под предводительством Тадеуша Костюшко, желавшего сохранить польский суверенитет. Екатерина II подавила восстание, а в 1795 году произошел третий раздел Польши, по которому Пруссия получила Центральную Польшу с Варшавой, Австрия – Южную Польшу с Краковом и Люблином. России отошли Литва, Курляндия, Волынь и Западная Белоруссия. В результате разделов Польша более чем на столетие лишилась государственности и суверенитета. Польский король Станислав Август Понятовский отрекся от престола и переехал в Россию. В рамках же Российского государства объединились три восточнославянских народа – русские, украинцы и белорусы.

Борьба против революционной Франции. Павел I.

После начала Великой французской революции в 1789 году Екатерина приняла ряд мер против этой «заразы». Так, после казни Людовика XVI дипломатические и торговые отношения с Францией были разорваны; было запрещено распространять труды французских просветителей; совместно с Англией была предпринята попытка оказать экономическое давление на Францию; внутри самой России усилилось преследование передовых идей (А.Н. Радищев, Н.И. Новиков).

Борьбу с Францией продолжил Павел I. В 1798 году Россия вступила в антифранцузскую коалицию во главе с Англией. Военные действия велись в Италии и Средиземном море, куда и отправились английский и русский флоты. Флот под командованием адмирала Ушакова в 1798 году смог освободить от французов Ионические острова, овладеть их базой на о. Корфу, а в 1799 году освободить Неаполь и Рим.

Русская сухопутная армия во главе с Суворовым совместно с австрийцами действовала в Северной Италии. Русские совершили знаменитый Итальянский поход, а затем полный героизма Швейцарский поход.

Затем из-за обострений противоречий внутри коалиции Россия вышла из ее состава, русские войска были отозваны.

В течение всего XVIII Россия смогла значительно расширить свою территорию и небывало укрепить свой авторитет на международной арене.