ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В XVII ВЕКЕ

Внешнеполитический курс России после окончания Смуты , охватывающий правление Михаила Федоровича (1613-1645), Алексея Михайловича (1645-1676), Федора Алексеевича (1676-1682) и царевны Софьи (1682-1689).

Основными задачами внешней политики Русского государства после Смуты были: возвращение выхода к Балтийскому морю (здесь противником выступала Швеция); возвращение потерянных в период польско-литовской интервенции Смоленских, Черниговских и Новгород-Северских земель. Эта задача осложнилась борьбой украинского и белорусского народов с Речью Посполитой, под властью которой они находились. Кроме того, России до сих пор приходилось отражать набеги крымских татар, наносившие большой ущерб югу страны. Много русских становились невольниками крымчаков, которые продавали их на рынках рабов в Турции (крымский хан был ее вассалом).

Смоленская война (1632-1634) и Азовское взятие (1637-1642)

Смоленская война и Азовское взятие произошли при царе Михаиле Федоровиче.

В 1632 году Земский собор решил вернуть Смоленск, потерянный во время Смуты. 30-тысячное русское войско осадило город. Осада длилась восемь месяцев, но завершилась неудачно. Воевода Б.И. Шеин, проваливший осаду, был казнен. Однако, поляки под предводительством короля Владислава не сумели развить успех. В 1634 году был заключен Поляновский мир, по которому Польша оставляла за собой Смоленские, Черниговские и Новгород-Северские земли. Владислав же отказывался от претензий на русский престол, на который он был призван во время семибоярщины, и признавал царем Михаила Федоровича.

При Михаиле отношения с Крымом и Турцией были не менее острыми, чем всегда. В ответ на набеги татар свои нападения на османские земли совершали донские казаки. Так, в 1637 году они по своей инициативе захватили турецкую крепость Азов в устье Дона. После этого казаки обратились к царю с просьбой принять Азов под свою власть. Но было ясно, что, согласившись на это, Россия обрекала себя на войну с крымчаками и турками, на что еще не хватало сил. В итоге казакам было приказано оставить крепость.

Украинские и белорусские земли под властью Речи Посполитой. Борьба под предводительством Богдана Хмельницкого.

Белорусские и большая часть украинских земель вошли в состав Речи Посполитой в момент ее образования в 1569 году. После этого положение жителей данных земель ухудшилось: они испытывали крепостной, национальный и религиозный гнет (с подписанием Брестской унии в 1596 году и создания униатской церкви, которую признала православная знать, был сделан первый шаг к окатоличиванию белорусского и украинского населения). Все это вызывало массовые выступления протеста во второй половине XVI-начале XVII веков.

К середине XVII века эта борьба приобрела большие масштабы. Ее центром стала Запорожская сечь за порогами Днепра. Сюда стекались беглые крестьяне, здесь сложилась своеобразная казацкая республика. Речь Посполитая, использовавшая запорожских казаков для защиты южных границ, не могла уничтожить Сечь, она пыталась привлечь их на свою сторону, но не всегда успешно. В 1648 году запорожским гетманом был избран Богдан Хмельницкий (ок. 1595-1657). Именно он в 1647 году открыто выступил против польского короля, возглавив борьбу за освобождение украинских земель.

С самого начала Хмельницкий выступал за союз с Россией, понимая, что для борьбы с Речью Посполитой нужны очень большие силы. Однако Россия в первой половине правления Алексея Михайловича была погружена во внутренние проблемы и набирала силы после Смуты. Тогда она предоставила Украине экономическую и дипломатическую поддержку. Хмельницкий же заключил союз с крымским ханом Менгли-Гиреем, обезопасив себя с юга и лишив Польшу союзника.

Весной 1648 года войско гетмана выступило из Запорожской Сечи. В битве при Желтых Водах оно уничтожило польский арьергард, а в генеральном сражении у Корсуня разбило их основные силы. Войско Хмельницкого достигло Львова и Замостья, но из-за недостатка боеприпасов и продовольствия и эпидемии чумы повернуло назад. В декабре 1648 года Хмельницкий вошел в Киев. Летом 1649 года под Зборовом он опять разбил польскую армию. Поляки вынуждены были заключить Зборовский мир. По нему, Богдан признавался гетманом Украины, он получал в автономное правление Киевское, Черниговское и Брацлавское воеводства (в них не могли находиться польские войска). Войско же гетмана составляло 40 тыс. человек. На должности в воеводствах могли назначаться только православные. Киевский митрополит получил право заседать в сейме Речи Посполитой. Но польские шляхтичи имели право возвратиться на свои земли, что вызывало недовольство украинского крестьянства.

В 1650 году военные действия возобновились. Летом 1651 года казаки потерпели поражение под Берестечком из-за предательства крымского хана. Это вынудило Хмельницкого заключить Белоцерковский мир, по которому за ним оставалось только Киевское воеводство. Бегство казаков и крестьян в московское порубежье усилилось. В верховьях Северского Донца и Оскола образовалась Слободская Украина.

Вскоре война возобновилась. Весной 1652 года Хмельницкий разбил поляков под Батогом.

Воссоединение Украины с Россией. Русско-польская война (1654-1667), русско-шведская война (1656-1658).

Несмотря на успехи казаков, для окончательного освобождения Украины из-под власти Речи Посполитой требовалась помощь России. В 1653 году Земский собор принял решение о военной помощи гетману. 1 октября Россия объявила войну Польше. На Украину выехало русское посольство. 8 января 1654 года в Переяславле состоялась Рада, на которой было принято решение о принятии Украины в состав России. Русское государство признало выборность гетмана, местные органы власти и суд, были подтверждены сословные права украинского дворянства. Украина имела право устанавливать дипломатические отношения со всеми странами, кроме Польши и Турции, иметь реестровые войска до 60 тыс. человек. Налоги должны были поступать в царскую казну.

Воссоединение Украины с Россией имело огромное значение. Украинский народ освобождался от национального и религиозного гнета. Это способствовало формированию украинской нации. Россия же возвращала Смоленские и Черниговские земли. Воссоединение с Украиной укрепляло российскую государственность.

Речь Посполитая не признала воссоединения, что привело к русско-польской войне 1654-1667 годов. Русские войска заняли Смоленск, белорусские и литовские земли, Хмельницкий – Люблин, ряд волынских и галицких городов. Воспользовавшись ослаблением Польши, войну против нее начала Швеция, которая смогла взять Варшаву и Краков. После смерти польского короля Яна-Казимира Алексей Михайлович решил претендовать на королевский трон, из-за чего объявил войну Швеции в 1656 году. С поляками было заключено перемирие. Русские взяли Динабург, Дерпт, осадили Ригу, нанесли поражение шведам под Гдовом (1657). Однако после предательства нового гетмана И. Выговского, заключившего секретный союз с Польшей, все успехи сошли на нет. В 1658 году со Швецией было заключено перемирие на три года, а в 1661 году – Кардисский мир. По нему Россия возвращала захваченные во время войны земли. Балтика осталась за шведами.

На Украине также происходили драматические события. Выговский в союзе с поляками и крымчаками разбил царские войска под Конотопом в 1659 году. Однако украинское население не поддерживало его. Был избран новый гетман – Юрий Хмельницкий – который также в 1660 году перешел на сторону Польши. Запорожье и украинское Левобережье опять не поддержали изменника. В 1662 году Хмельницкий отказался от гетманства. Гетманом Левобережной Украины стал атаман И. Брюховецкий. Он также добивался отделения от России и был убит казаками в 1668 году. Гетманом Правобережной Украины стал Петр Дорошенко, готовый перейти в подданство к турецкому султану. Эти годы на Украине стали временем «руины» и усобиц. В 1667 году было заключено Андрусовское перемирие между Польшей и Россией на 13 лет. Россия оставляла за собой Левобережную Украину с Киевом, отказавшись от белорусских земель. Запорожье переходило под совместный контроль Польши и Украины.

Федор Алексеевич. Русско-турецкая война (1677-1681)

Мирные договоры не прекратили раздоров в Украине. Этим решили воспользоваться османы, которые активизировали свою политику в Европе. Они отвоевали у Речи Посполитой Подолию, населенную украинцами, в течение 1670-х годов стремились утвердиться в Правобережной Украине, что встретило противодействие России. В ходе русско-турецкой войны турки и крымчаки дважды безуспешно пытались овладеть Чигирином. Чигиринские походы русских войск и украинских казаков 1677 и 1681 годов сорвали попытки Турции захватить украинские земли. В 1681 году был заключен Бахчисарайский мир. По нему признавалось воссоединение России и Левобережной Украины, границей между Россией и Крымским ханством становился Днепр, земли между Днестром и Бугом считались нейтральными. Турция и Крым признавали запорожских казаков подданными русского царя.

Внешняя политика царевны Софьи. Крымские походы (1687, 1689).

В начале 1680-х годов в системе международных отношений произошли важные перемены. Сложилась коалиция государств, выступивших против Османской империи. В 1683 году под Веной соединенные войска Габсбургов и Речи Посполитой нанесли туркам серьезное поражение, однако последние оказывали сильное сопротивление, не желая уступать завоеванных позиций. Польско-Литовское государство, в котором во второй половине XVII века усиливались процессы политической децентрализации, все более становилось неспособным вести длительные военные компании. В этих условиях Габсбурги – главные организаторы коалиции – стали добиваться вхождения в нее Русского государства. Сложившееся положение русские политики использовали, чтобы добиться признания Речью Посполитой итогов русско-польской войны 1654-1667 годов. Под давлением союзников та согласилась на то, чтобы заменить в 1686 году соглашение о перемирии с Россией договором о «Вечном мире» и военном союзе против Османской империи и Крыма. Решен был и вопрос о Киеве, приобретенном Россией за 146 тыс. золотых рублей. В итоге, в 1686 году к Священной лиге присоединилось Русское государство.

Оно приняло на себя обязательства выступить против Турции и Крыма. Во время первого Крымского похода 1687 года армия В.В. Голицына повернула обратно, не достигнув ханства, из-за недостатка воды и продовольствия. Однако, в результате похода крымский хан не смог оказать военную помощь туркам, воевавшим с Польшей и Австрией. В 1689 году состоялся новый поход на Крым. Русская армия достигла Перекопа, но не вступила на крымскую территорию из-за нехватки пресной воды.

Крымские походы показали, что Россия еще не располагала достаточными силами для победы над сильным противником. В то же время Крымские походы были первой целенаправленной акцией России против Крымского ханства, что говорило об изменении соотношения сил в этом регионе. Также походы отвлекли на время силы татар и турок и способствовали успехам союзников в Европе. Вступление России в Священную лигу спутало планы турецкого командования и вынудило его отказаться от наступления на Польшу и Венгрию.