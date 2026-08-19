ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В XVI ВЕКЕ

Внешнеполитический курс Русского государства во время правления Василия III (1505-1533), Ивана Грозного (1533-1584), Федора Ивановича (1584-1598) и Бориса Годунова (1598-1605).

Василий III

Василий III стал продолжателем политики своего отца Ивана III (1462-1505), направленной на укрепление позиций России на Западе и возврат русских земель, находившихся под властью Великого княжества Литовского и Ливонского ордена. Во время правления Василия Ивановича Россия дважды воевала с Литвой. Во время войны 1507-1508 годов великий князь литовский и король польский Сигизмунд I безуспешно пытался объединить вокруг себя противников Москвы, и после мятежа литовского боярина Михаила Глинского, поддержанного Москвой, Литва пошла на «вечный мир» с Русским государством. Однако в 1512 году разразилась новая война, длившаяся до 1522 года. Она была отмечена большим успехом русских войск: в 1514 году после трех походов был взят Смоленск. Вскоре были завоеваны окрестные города Мстиславль, Кричев, Дубровно. Но затем русские войска потерпели поражение под Оршей, однако Смоленск сохранили за собой. В 1522 году было заключено перемирие.

Помимо литовцев, большую опасность для России представляли набеги крымских и казанских татар. В 1505-1508 годах Василий вел войну с казанцами. В 1518-1521 годах казанским ханом был дружественный России Шах Али-хан, свергнутый крымским ставленником Сахибом Гиреем. В 1521 году тот совместно с крымским ханом Мехмедом I Гиреем двинулся на Москву, сумев разбить войско Дмитрия Бельского и подойти к стенам столицы. Татары опустошили окрестности и отступили, опасаясь собираемого Василием III войска. В 1533 году князь предпринял поход на Казань в отместку за резню русских купцов там. Казанское ханство было разорено, на обратном пути был основан город Васильсурск на Суре, который должен был стать надежным местом торговли с казанцами. В 1524 году был осуществлен новый поход на Казань, в результате которого ставленник Крыма был свергнут. В 1527 году был отражен набег на Москву крымского хана Исляма I Гирея.

Иван Грозный

Основными задачами внешней политики при Иване IV были: борьба за выход к Балтийскому морю; борьба с Казанским и Астраханским ханствами и начало освоения Сибири; защита страны от набегов крымского хана.

Присоединение Казани и Астрахани. Освоение Сибири.

Астраханское и Казанское ханства, образовавшиеся после распада Золотой Орды, угрожали безопасности русских земель. В их руках находился Волжский торговый путь. Кроме того, земли ханств были плодородными, а подвластные им народы – марийцы, чуваши, мордва – стремились освободиться от своей зависимости.

После ряда неудачных дипломатических и военных попыток подчинить Казань 150-тысячное войско Ивана Грозного в 1552 году предприняло ее осаду. Опорным пунктом в этой борьбе стал возведенный в 30 км от Казани город-крепость Свияжск. Работы по его строительству возглавлял мастер И.Г. Выродков. Он же руководил сооружением минных подкопов и осадных приспособлений при взятии Казани.

Она была взята штурмом 2 октября 1552 года. Часть стены Казанского кремля была взорвана, через проломы русские войска вошли в город. Хан Ядигир-Магмет был взят в плен. Впоследствии он крестился, получил имя Симеон Касаевич и стал владельцем Звенигорода.

В 1556 году вслед за Казанью была присоединена Астрахань. В 1557 году Чувашия и большая часть Башкирии добровольно вошли в состав России, зависимость от нее признала Ногайская орда. Таким образом, весь Волжский торговый путь оказался в составе Русского государства, а русские земли получили большую безопасность.

Присоединение Казани и Астрахани дало возможность освоения Сибири. Богатейшие купцы и промышленники Строгановы получили от Ивана Грозного грамоты на владения землями по р. Тобол, которые еще нужно было присоединить. После этого они снарядили на свои средства отряд примерно в 600 (или 840 по другим данным) человек из вольных казаков во главе с Ермаком Тимофеевичем. В 1581 году Ермак с отрядом проник на территорию Сибирского ханства, в 1582 году он разбил хана Кучума и взял столицу ханства Искер. Местное население теперь должно было платить России натуральный оброк мехами – ясак.

С началом освоения территории Дикого поля в XVI веке встала необходимость укрепления южных границ для защиты от набегов крымского хана. Началось строительство оборонительных линий с крепостями - засечных черт. В середине века появилась Тульская засечная черта, Белгородская появилась уже в первой половине XVII века.

Ливонская война (1558-1583)

Длительная Ливонская война была вызвана желанием России получить доступ к Балтийскому морю, обезопасить свои западные границы. Главным ее противником стал Ливонский орден.

Поводом к началу войны послужила задержка Ливонским орденом 123 западных специалистов, приглашенных на русскую службу, а, кроме того, невыплата ливонцами дани за Дерпт за 50 лет. К тому же, орден вступил в союз с польским королем и великим князем Литовским. Приехавшие в Россию для переговоров ливонские послы не смогли дать вразумительных объяснений всему происходящему. Будучи приглашенными на пир, послы увидели перед собой пустые блюда, что было оскорблением и фактически означало начало войны. В 1558 году Иван Грозный отправил войска в Ливонию.

Начало войны было успешным для России. Было взято 20 городов, среди которых Нарва и Юрьев, войска успешно продвигались к Риге и Ревелю. В 1560 году войска ордена были разбиты, а магистр В. Фюрстенберг попал в плен. Все это повлекло за собой распад Ливонского ордена в 1561 году. Его земли перешли Польше, Дании и Швеции. Новый магистр Г. Кетлер получил во владение Курляндию и признал зависимость от Польши. В 1563 году русские взяли Полоцк.

После того как в войну было втянуто сразу несколько стран, теперь владевших землями ливонцев, она приняла затяжной характер. Кроме того, усилились противоречия и среди русской знати. Самым ярким его примером стало предательство князя Андрея Курбского, командовавшего русскими войсками, а затем, в 1564 году перешедшего на сторону поляков. Росло и общее недовольство войной, ведшейся теперь на фоне разворачивающейся внутри страны опричнины.

В 1569 году произошло объединение Польши и Литвы в одно государство Речь Посполитую. Ее войска и войска шведов захватили Нарву, вели успешные военные действия против России. Только в результате обороны Пскова в 1581 году, когда защитники города отбили 30 штурмов и совершили примерно 50 вылазок против польских войск короля Стефана Батория, России удалось заключить в 1582 году Ям-Запольское перемирие на десять лет. В 1583 году было подписано Плюсское перемирие со Швецией.

Для Русского государства Ливонская война закончилась поражением, что в основном было следствием его экономической отсталости, мешавшей вести длительную борьбу с сильными соперниками. Россия передавала Речи Посполитой всю Ливонию в обмен на захваченные русские города, кроме Полоцка. Швеция удерживала за собой побережье Балтики, города Корелу, Ям, Копорье, Нарву.

Федор Иоаннович и Борис Годунов

Борис Годунов, ставший царем в 1598 году после смерти Федора, все царствование последнего – с 1584 по 1598 год – был фактическим правителем страны.

Он вел довольно успешную внешнюю политику, продолжая начинания Ивана Грозного. Происходило дальнейшее освоение Сибири, южных районов страны, укреплялись позиции на Кавказе. После войны со Швецией 1590-1595 годов за утерянные в Ливонской войне города был заключен Тявзинский мир. Россия вернула себе крепости на Балтике – Ивангород, Ям, Копорье, Корелу.

В 1598 году Годунов предпринял поход против крымского хана Казы-Гирея, тем самым не дав тому совершить набег на русские земли. Продолжалось укрепление границ на юге и западе страны.

Однако в целом Русское государство было достаточно ослаблено после войн и годов опричнины. На этом стремились сыграть его соседи – Швеция, Речь Посполитая (воспользовавшиеся Смутой и вторгшиеся в пределы России в начале XVII века), Крым и Турция.