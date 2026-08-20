ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В 2000-Х ГОДАХ

Внешняя политика России в 2000-х годах была направлена на укрепление статуса России как великой державы и повышение её международного престижа, а также на обеспечение безопасности страны за счёт установления добрососедских отношений с соседними странами и налаживания конструктивного диалога с Западом.

Общие тенденции

Главными внешнеполитическими проблемами России на рубеже 1990-х и 2000-х годов были слабость государственной власти и неуверенность зарубежных партнёров во внутриполитической стабильности в стране. Отношение международного сообщества к России определял в первую очередь её огромный внешний долг и неустойчивое экономическое положение. На 1 января 2000 года государственный внешний долг России составлял примерно 60 % ВВП страны. Кредиторы, прежде всего МВФ, сомневались, что России удастся своевременно выплатить долги. На протяжении 2000–2006 годов именно решение долговой проблемы было главным направлением внешней политики России. За эти годы государству удавалось погашать долги даже раньше установленных сроков и притом безболезненно для собственной экономики. Это существенно повысило уровень доверия к новому российскому президенту и стране в целом.

Ключевой чертой российского внешнеполитического курса начала XXI века была его многовекторность: внимание уделялось налаживанию диалога и развитию встестороннего взаимодействия не только со странами Запада и ближнего зарубежья, но и с государствами Азии, Африки, Латинской Америки. Важную роль в российской политике также стала играть «энергетическая дипломатия». Как и Б. Н. Ельцин, Путин уделял большое внимание личной дипломатии. Ему удалось быстро избавиться от образа сурового и подозрительного выходца из спецслужб. С канцлером Германии Г. Шрёдером, премьер-министром Великобритании Т. Блэром, премьер-министром Италии С. Берлускони Путин установил дружеские отношения. Общий язык новый президент нашёл и с Д. Бушем-младшим, американским коллегой. Первым западным лидером, который приехал для встречи с Путиным в Россию, стал Т. Блэр. Его визит в Москву в 2001 году поспособствовал улучшению международного имиджа не только лично Путина, но и России в целом.

10 января 2000 года указом президента была утверждена новая концепция внешней политики РФ. В ней Путин обозначил следующие приоритеты: ставка на формирование многополярной системы международных отношений, решительное противодействие принижению роли ООН и Совета Безопасности в мировых делах; соблюдение баланса между целями и возможностями внешней политики РФ и решение внешнеполитических задач соразмерно их реальному соответствию национальным интересам государства.

Отношения с США и ЕС

Администрация президента США Д. Буша-младшего пришла к власти с обновлённой концепцией выстраивания отношений с Россией – это государство вновь позиционировалось в качестве потенциальной угрозы. США стали сворачивать координацию действий по многим направлениям, взялись за пересмотр своих стратегических ориентиров. Первая встреча Буша и Путина состоялась в июне 2001 года на саммите в Любляне. Избавиться от накопившихся разногласий президенты не смогли, однако настроились на совместный поиск путей их преодоления. Вторая встреча глав государств состоялась в июле того же года в Генуе в рамках саммита стран «Большой восьмёрки». Расхождения по принципиальным вопросам – система ПРО, расширение НАТО и т. д. – по-прежнему сохранялись.

После терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке Путин первым из мировых лидеров позвонил Д. Бушу-младшему со словами поддержки. Позиции России и США сблизил общий враг в лице международного терроризма. В третий раз президенты встретились на форуме АТЭС в Шанхае в октябре 2001 года, там зародилась идея трансформации взаимоотношений между Россией и НАТО. 12-15 ноября 2001 года проходил визит Путина в Вашингтон-Кроуфорд. В ходе саммита лидеры России и США подтвердили готовность к укреплению не только партнёрства, но и дружбы. США согласились содействовать России в вопросах вступления той в ВТО, предоставления ей статуса страны с рыночной экономикой. Государства согласовали свои позиции по поводу сокращений СНВ. В мае 2002 года был подписан Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП).

В 2002 году был создан Совет Россия – НАТО. В апреле 2005 года стороны подписали соглашение о правовом статусе вооружённых сил стран-членов НАТО и стран-участниц программы «Партнёрство ради мира», разрешающее, в частности, транзит войск НАТО через территорию России в целях облегчения проведения совместных миротворческих и антитеррористических операций. Несмотря на это, НАТО продолжила продвижение на Восток: осенью 2002 года к блоку примкнуло семь новых стран, включая Литву, Латвию и Эстонию. С середины 2000-х годов НАТО стала углублять сотрудничество с Молдавией, Украиной, Грузией и Азербайджаном. В 2006 году на саммите НАТО в Риге руководство блока подтвердило, что намерено продолжать расширение. Это заставило В. В. Путина подписать указ «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе и связанных с ним международных договоров».

Несмотря на укрепление сотрудничества между странами, глубокого характера партнёрство не приобрело: США по-прежнему были заинтересованы в утверждении своего лидерства, Россия – в полицентризме. В сфере борьбы с международным терроризмом США отдавала приоритет борьбе с «Аль-Каидой», тогда как Россия стремилась добиться от США и ЕС признания операции в Чечне частью борьбы с международным терроризмом. 21 марта 2003 года США начали военную операцию против Ирака. Россия заявила, что США не имели на это правовых оснований. Взаимодействие между странами оказалось под угрозой. Негативную реакцию в США вызвал арест главы «ЮКОСа» М. Б. Ходорковского. Часть американского истеблишмента даже выступила с предложением исключить Россию из «большой восьмёрки».

На саммите Россия – ЕС в октябре 2000 года в Париже было решено начать регулярный энергодиалог. В мае и октябре 2001 года состоялись ещё два саммита Россия – ЕС. Началась разработка концепции «общего европейского экономического пространства».

Трудностью в отношениях с Западом, как и в предыдущем десятилетии, была проблема конфликта в Чеченской республике. Если США по этому вопросу занимали сдержанную позицию, то в ПАСЕ доходило даже до предложения создать международный трибунал по Чечне – в апреле 2003 года ассамблея приняла соответствующую резолюцию. Состоявшимся в ноябре 2005 года парламентским выборам в Чечне как США, так и европейские страны дали в целом позитивные оценки.

На саммите Россия – ЕС в 2005 году были утверждены «дорожные карты» по четырём «общим пространствам» – экономическому; свободы, правосудия и безопасности; внешней безопасности; культуры и образования, включая науку. В рамках энергетического диалога с ЕС Россия отстаивала свое право проводить энергетическую политику, сообразную с её национальными интересами. По инициативе Путина обеспечение международной энергетической безопасности также стало главной темой саммита G8, проходившего в Санкт-Петербурге в июле 2006 года.

В начале 2007 года камнем преткновения в российско-американских отношениях стали намерения США разместить элементы системы ПРО на территории Чехии и Польши, что объяснялось стремлением защитить Европу от ракет Ирана и КНДР. Россия высказала протест против размещения объектов ПРО в Центральной Европе. 10 февраля 2007 года Путин выступил на Мюнхенской конференции по безопасности со своей знаменитой речью, в которой подверг жёсткой критике внешнеполитический курс США. 14 июля 2007 года президент РФ подписал Указ «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора об обычных вооружениях в Европе и связанных с ним международных договоров». Ещё в большей степени усугубила ситуацию в российско-американских отношениях позиция России в связи с грузинско-югоосетинским конфликтом в августе 2008 года. Снижению градуса конфронтации тогда поспособствовал мировой экономический кризис, переключивший внимание всех государств на проблемы финансово-экономического характера.

В марте 2009 года глава МИД РФ С. В. Лавров и госсекретарь США Х. Клинтон провели двустороннюю встречу, в ходе которой дали символический старт процессу «перезагрузки» российско-американских отношений. Целью «перезагрузки» стало снятие напряжённости в диалоге между двумя странами и переход к практическому сотрудничеству в зонах совпадения интересов.

Отношения со странами ближнего зарубежья

В 2000-х годах Россия стала проводить в отношении соседних стран более прагматичный курс, нежели в предыдущем десятилетии. Приоритет стал отдаваться экспансии российского экономического, политического и культурного влияния в сопредельных странах. В условиях стремления НАТО расширять своё влияние на Восток Россия обозначила для стран-членов СНГ определённые границы, нарушение которых она будет расценивать как угрозу собственной безопасности. Это касалось их вступления в блок НАТО и согласия на размещение военных объектов НАТО на своей территории. После терактов 11 сентября 2001 года в Москве, правда, сделали исключение для Узбекистана и Киргизии – США временно разместили там военные базы в целях повышения эффективности борьбы с террористами в Афганистане.

В октябре 2000 года Россия выступила в качестве одной из стран-учредительниц организации ЕврАзЭС наряду с Россией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном. Как и ОДКБ, которая появилась ещё в 1999 году, ЕврАзЭс, нацеленная на интеграцию перечисленных стран в международную экономику и создание единого экономического пространства между ними, стала действенной структурой на территории СНГ.

В отношениях со странами Балтии основным фактором стало их вступление в НАТО в 2002 году. Руководства трёх прибалтийских республик стали выдвигать России претензии, позиционируя своё нахождение в составе СССР как оккупацию. В 2005 году президенты Литвы и Эстонии отказались приехать в Москву на празднование 60-летия Победы.

Самыми напряжёнными в 2000-х годах были взаимоотношения России с Украиной и Грузией. В 2004 году на Украине произошла «Оранжевая революция», и выборы президента после повторного проведения второго тура выиграл В. Ющенко, сторонник прозападного курса, выступавший, в частности, за вступление страны в НАТО. В 2005–2006 годах ситуация в российско-украинских отношениях ухудшилась. К политическому кризису привёл конфликт по поводу цен на российский газ, поставляемый на Украину: украинская сторона не желала платить за газ по рыночной цене. В итоге стороны договорились, что Украина будет покупать российский газ по ценам, близким к общемировым. На протяжении 2006 года российская сторона ввела ряд запретов на ввоз украинских продовольственных товаров.

В конце 2003 года, после свержения в Грузии Э. Шеварднадзе и победы на президентских выборах прозападного кандидата М. Саакашвили, власти этого государства также стали выступать с антироссийской риторикой. Весной 2006 года Россия ввела запрет на ввоз грузинских вин, минеральных вод и сельхозпродукции, мотивировав это низким качеством продукции, а также повысила цены на энергоносители. В Тбилиси это расценили как политическое давление.

В августе 2008 года, после того как грузинские войска вошли на территорию непризнанной Южной Осетии и осуществили обстрел её столицы Цхинвали, Россия обвинила Грузию в агрессии против российских миротворцев и мирных жителей. 9 августа президент Д. А. Медведев объявил о начале операции «по понуждению к миру». В Южную Осетию были введены российские танки и бронетранспортёры, российские ВВС нанесли авиаудары по военным объектам на территории Грузии. В основу урегулирования конфликта лёг план, выработанный в ходе переговоров Медведева с президентом Франции Николя Саркози. 26 августа Медведев заявил о подписании указов о признании Россией независимости Южной Осетии и Абхазии. В сентябре с обеими республиками были установлены дипломатические отношения. Российско-грузинские дипломатические отношения, в свою очередь, были прекращены.

28 ноября 2009 года в Минске президенты Белоруссии, Казахстана и России подписали договор о создании единого таможенного пространства с 1 января 2010 года. Этому предшествовало принятие и ратификация примерно 40 международных договоров между странами. Был взят курс на создание Евразийского экономического союза – организации, нацеленной на более глубокую экономическую интеграцию между состоящими в ней государствами.

Отношения со странами Востока

В июле 2001 года Россия подписала Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве с КНР. По его условию, стороны обязывались не участвовать в союзах и блоках, наносящих ущерб суверенитету, безопасности, территориальной целостности обеих стран. В договоре было также закреплено отсутствие взаимных территориальных претензий. В ходе визита В. В. Путина в Китай в 2004 году стороны подписали соглашения о восточной части государственной границы. Россия уступила Китаю остров Тарабаров и половину острова Большой Уссурийский, а российско-китайская была проведена по фарватеру реки Амур. Это окончательно урегулировало пограничные вопросы между странами. Кроме того, Россия добилась от властей КНР согласия на своё вступление в ВТО.

Сотрудничество с Китаем активно развивалось в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), основанной в июне 2001 года и объединившей Россию, Китай, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан. В качестве наблюдателей к ШОС также присоединились Индия, Иран, Монголия, Пакистан. Кроме того, Россия стала активнее взаимодействовать с Китаем в военно-технической и экономической областях. Осенью 2005 года страны провели совместные военные учения по борьбе с международным терроризмом, а в июне 2009 года президент Медведев и председатель КНР Ху Цзиньтао заключили соглашение в энергетике приблизительно на 100 млрд долларов США. В октябре того же года стороны подписали Дополнение к Дорожной карте и Меморандуму о взаимопомощи в сфере природного газа. Это происходило на фоне успешного строительства российско-китайского нефтепровода, запуск которого был намечен на 2011 год.

Развивалось сотрудничество с Индией. В 2000 и 2007 годах визиты в эту страну нанёс В. В. Путин, в 2008 году – Д. А. Медведев. К 2010 году товарооборот между Россией и Индией увеличился почти в шесть раз по сравнению с показателями предыдущих лет, торговля между странами превысила 7,8 млрд долларов США.

В отношениях с Японией главным препятствием для открытого диалога оставался вопрос о «северных территориях», позиционируемых японских стороной как спорных. Но, несмотря на это, между странами активно развивалась торговля, первые лица России и Японии, встречаясь, обсуждали вопросы мирного использования атомной энергии, сотрудничества в сфере бизнеса.

Итоги внешней политики России в 2000-х годах

В 2000-х годах России удалось окончательно вернуться на авансцену мировой политики и занять свою нишу на международной арене. Это наглядно показал тот факт, что в 2006 году страна председательствовала в G8. В целом Россия проявила себя в качестве серьёзного международного партнёра, открыто декларирующего и последовательно отстаивающего свои национальные и геополитические интересы. Избавление от внешних долгов и стабилизация внутриполитической ситуации в стране позволили властям России в случае необходимости уверенно защищать свою позицию в диалоге с Западом.