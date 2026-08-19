ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ДРЕВНЕЙ РУСИ

Внешнеполитический курс Древнерусского государства, охватывающий период от правления первых русских князей (середина IХ века) до установления монголо-татарского ига в середине XIII века.

Внешняя политика середины IX-середины Х века

Торговым партнером Руси была могущественная Византийская империя. Киевские князья неоднократно совершали походы на Византию. Большую известность получил договор между ней и Русью, заключенный князем Олегом (879-911) в 911 году в результате его похода на Константинополь. Он был написан на русском и греческом языках, давал право русским купцам месяц жить за счет греков в византийской столице (однако они должны были ходить по городу без оружия и иметь при себе письменные документы, а также заранее сообщать о своем визите). Договор обеспечил возможность вывоза собираемой на Руси дани и продажи ее на византийских рынках.

В княжение Игоря (912-945) в 944 году договор был вновь подтвержден, но на менее выгодных условиях. Его жена Ольга, правившая после гибели мужа (945-964), поддерживала с Византией мирные отношения. В 946 или 957 году она совершила дипломатический визит в Константинополь, где приняла христианство, что, однако, не повлекло за собой массового крещения населения Руси.

Походы Святослава

Перед князем Святославом (964-972) стояла задача защиты Руси от набегов кочевников (печенегов) и прокладывания торгового пути в другие страны. С этими задачами он успешно справился. В своих многочисленных походах Святослав нанес поражение Волжской Булгарии (мусульманское государство на Средней Волге и Нижней Каме), разгромил давнего врага восточных славян - Хазарский каганат, взял его города Итиль и Саркел. Князь успешно воевал на Северном Кавказе и Азовском побережье, покорив племена ясов (предки осетин) и касогов (предки адыгов), овладел Тмутараканью на Таманском полуострове, отразил натиск печенегов. Святослав старался приблизить границы Руси к Византии и включился в 967 году в болгаро-византийский конфликт на стороне Константинополя, однако затем повел борьбу уже против императора Никифора Фоки за Балканский полуостров. Во время этого конфликта князь даже хотел перенести столицу своего государства на Дунай в город Переяславец, куда свозились бы, как он предполагал, блага из разных стран: Византии, Руси, Венгрии, Чехии. Но борьба с Византией окончилась неудачно: Святослав был окружен 100-тысячным греческим войском. С трудом он смог уйти на Русь, заключив с империей договор о ненападении и вернув дунайские земли. По дороге же домой Святослав попал в засаду, устроенную печенегами у днепровских порогов, и был убит. Печенежский хан сделал из его черепа чашу, из которой пил на пирах, считая, что так к нему перейдет слава убитого.

Внешняя политика Руси в конце Х-первой половине XII века

При князе Владимире I (980-1015) была решена важнейшая задача: была обеспечена защита русских земель от набегов многочисленных печенежских племен, с которыми постоянно приходилось сталкиваться. Для этого по рекам Десне, Осетру, Суле, Стугне на границе со степью был сооружен ряд крепостей.

В 985 году Владимир совершил поход на Хазарию, обложив ее данью, и Булгарию, с которой заключил договор на выгодных условиях.

Главным актом всей политики Владимира стало крещение Руси в 988 году по восточному, греческому обряду. Перед этим он осадил Херсон – центр византийских владений в Крыму. После длительной осады город сдался, князь договорился с императором Василием II о крещении и женитьбе на его сестре Анне. Крестившись сам, князь затем крестил и весь свой народ. Это имело большое международное значение. Русь, отвергнув язычество, стала на равных с другими христианскими странами, укрепила свои связи с Византией.

В 989 и 1000 годах Владимир участвовал в византийских походах против дунайской Болгарии. Во время его правления были заключены договоры с Венгрией, Польшей, Чехией.

При Ярославе Мудром (1019-1054) Древняя Русь достигла наивысшего могущества. В 1020-е годы Ярослав выступал против польского короля Мешко II. В 1030 году после успешного похода на прибалтийскую чудь он основал у Чудского озера город Юрьев (ныне Тарту), утвердив русские позиции в Прибалтике. В 1038 году князь совершил поход на ятвягов, в 1040, 1044 годах – на литву. Ярослав, как и Владимир, занимался защитой страны от печенежских набегов. В 1036 году он разбил печенегов, навсегда освободив от них страну.

При Ярославе Русь получила широкое международное признание. С его семьей стремились породниться крупнейшие королевские дома Европы. Сам князь в 1019 году женился на шведской принцессе Ингигерде (Ирине). Дочери Ярослава вышли замуж за французского, венгерского и норвежского королей. Польский король женился на сестре великого князя, а германский император на его внучке. Сын Ярослава Всеволод женился на дочери византийского императора Константина Мономаха, отсюда прозвище сына Всеволода – Владимир Мономах.

В правление последнего (1113-1125) тенденции, ведущие страну к распаду на отдельные княжества, стали необратимы. Однако Владимиру Мономаху еще удавалось удерживать Русь под своей властью. Он успешно боролся с половцами, начавшими свои набеги во времена правления Изяслава, Святослава и Всеволода Ярославичей. В 1116 году Владимир после очередного похода вынудил их откочевать от русских границ.

В 1110-е годы Мономах поддержал претендента на византийский престол – самозванца Лжедиогена и даже выступил против императора. Он смог завладеть дунайскими землями, которые Византия все же вернула себе. В 1123 году русско-византийские переговоры увенчались успехом и были закреплены династическим браком: внучка Мономаха стала женой сына византийского императора.

Сын Мономаха Мстислав Великий (1125-1132) совершил несколько походов на Полоцкое княжество (1127, 1129). Он выслал всех полоцких князей в Византию, посадив туда своего сына Изяслава.

Мстислав ходил и в Прибалтику. В 1130 году он обложил данью чудь, но через год потерпел поражение у Юрьева. Был удачен поход на Литву в 1132 году, однако на обратном пути киевляне были разбиты.

После смерти Мстислава Русь окончательно распалась на отдельные княжества-государства. Начался период феодальной раздробленности.

Борьба с внешней опасностью в XIII веке

XIII стал временем изменения политической карты Европы. В 1204 году крестоносцы завоевали Константинополь, была образована Латинская империя. Рыцарские ордена начали экспансию в Прибалтике, угрожая русским границам. Сильнейшую опасность для раздробленной и ослабленной Руси представляло образовавшееся тогда же Монгольское государство.

Монголо-татарское нашествие

В 1206 году правителем монголов стал Чингисхан (1206-1227), объединив их в единое государство. Оно отличалось силой и монолитностью. Монгольская знать была заинтересована в расширении пастбищ и организации грабительских набегов на соседние землевладельческие народы. Монгольское войско было отлично организовано, оно делилось на десятки, сотни, тысячи и тьмы (тумены), то есть десять тысяч. Основной ударной силой была конница. Также у монголов была хорошо поставлена разведка. Способствовал их завоеваниям и принцип веротерпимости к покоренным народам.

В 1215 году монголы заняли Китай, в 1218 году – Корею, в 1219 начали завоевание Средней Азии, дойдя затем и до Северного Кавказа, где нанесли поражение половцам. Те же обратились за помощью к русским князьям. В 1223 году монголы разбили русских и половцев на р. Калке. Они дошли до Днепра, но в пределы Руси не вступили. Возвращаясь в степь, кочевники предприняли неудачную попытку захватить Волжскую Булгарию. Они поняли, что вести походы на Русь и ее соседей можно путем организации общемонгольского похода. Его возглавил внук Чингисхана Батый (1227-1255), получивший в наследство территорию, которую сможет завоевать на Западе. В 1236 году монголы подчинили себе Булгарию, в 1237 – кочевников степи. Осенью 1237 года они подошли к русским территориям, перейдя Волгу.

Русь знала об опасности, но страдала от раздробленности. У нее не было единого командования. Укрепления городов не годились для отпора кочевникам. Батый обладал и численным и техническим превосходством.

Первой подверглась атаке монголов Рязань. На шестой день осады она была взята, жители и княжеская семья перебиты. В начале 1238 года кочевники двинулись во Владимиро-Суздальскую землю. У Коломны они разбили русское войско. Пять дней сопротивлялась Москва, но была сожжена. В феврале был осажден Владимир, захваченный на четвертый день осады. После этого войско Батыя разделилось на отряды, которые подвергли разгрому Северо-Восточную Русь. Полки князя Юрия Всеволодвича сразились с монголами на р. Сити, но безуспешно. Кочевники двинулись на Северо-Запад. Здесь две недели оборонялся Торжок, спасший северо-западную Русь от разграбления. Монголы отступили на юг, чтобы восстановить силы. По дороге они уничтожали города. Семь недель сопротивлялся захватчикам Козельск, прозванный ими «злым городом».

Весной 1239 года Батый разгромил Переяславль Южный, осенью – Черниговское княжество. В 1240 году после длительной осады был взят Киев, в 1241 году – Галицко-Волынское княжество. На территории Руси установилось монголо-татарское иго, просуществовавшее более двухсот лет (1240-1480).

После разгрома Руси Батый двинулся в Европу, разорив Польшу, Венгрию, Чехию, Балканы. Однако в 1242 году монголов постриг ряд неудач, они решили завершить тяжелый поход и вернуться на восток. Русь, в которой завоеватели потратили большую часть сил, по сути, спасла европейские страны от ига.

Борьба с крестоносцами

В начале XIII века прибалтийские народы были язычниками. Сильное влияние на них оказывали соседние русские земли. В согласии с доктриной немецкого рыцарства «Drang nach Osten» (Натиск на Восток) началось вторжение крестоносцев на земли Прибалтики и Северо-Западной Руси. Его санкционировали римский папа и германский император Фридрих. В крестовом походе приняли участие рыцари северных стран Европы.

Для завоевания земель латышей и эстов был создан Орден меченосцев. Он вел захватническую политику под лозунгом христианизации «Кто не желает креститься, тот должен умереть». Еще в 1201 году рыцари высадились в устье Западной Двины и основали в качестве опорного пункта Ригу. В 1219 году датские рыцари захватили часть прибалтийского побережья и основали Ревель (Таллин). В 1224 году крестоносцы взяли Юрьев. Для завоевания Литвы и русских земель в 1226 году прибыли рыцари Тевтонского ордена. В 1234 году меченосцы потерпели поражение от новгородско-суздальских войск, в 1236 – от литовцев и земгалов. Это заставило крестоносцев объединить силы. В 1237 году из тевтонов и меченосцев был образован Ливонский орден.

Русь, ослабленная борьбой с монголами, была вынуждена воевать и с рыцарями. В 1240 году ситуацией воспользовались шведские феодалы, чей флот высадился у слияния Невы и Ижоры. Шведы рассчитывали захватить Старую Ладогу и Новгород. Новгородский князь Александр Ярославич со своим войском скрыто подошел к шведскому лагерю, а затем ударил по нему, отрезав шведам путь к отступлению. Победа была полной. Сражение со шведами получила название Невской битвы, сам же Александр получил прозвище Невский. Шведская агрессия была остановлена, Русь сохранила за собой Балтику.

Летом 1240 года ливонцы вместе с датскими и немецкими рыцарями захватили Изборск. В 1241 году ими был взят Псков. Из-за конфликта новгородских бояр и Александра Невского, изгнанного из города, крестоносцы смогли подойти совсем близко к Новгороду. Но вскоре князь возвратился в него. Он освободил захваченные города, а затем перекрыл путь рыцарям, расположив войска на льду Чудского озера. 5 апреля 1242 года здесь состоялось Ледовое побоище, закончившееся разгромом крестоносцев. В результате этой победы военная мощь Ливонского ордена была ослаблена, а попытка навязать Руси католицизм сорвана. Однако в конце XIII рыцари смогли захватить значительную часть Прибалтики.