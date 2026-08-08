ВЛАДИМИРСКИЙ-БУДАНОВ Михаил Флегонтович

Историк-юрист.

Окончил историко-филологический факультет Киевского университета (1864). Магистерская диссертация: «Немецкое право в Польше и Литве» (1869). Докторская диссертация: «Государство и народное образование в России XVIII века» (1874).

Преподавал историю русского права в Демидовском юридическом лицее в Ярославле (1870-74). Профессор кафедры истории русского права Киевского университета (с 1875). Председатель Исторического общества Нестора-летописца (1887). Член-корр. Петербургской АН (1903).

Считал, что юридические системы обусловлены национальными особенностями. Выдвинул теорию единого славянского права. Генезис древнерусской государственности видел в переходе племенных союзов в земли-княжения (союзы волостей и пригородов под властью старшего города).

Сочинения:

Немецкое право в Польше и Литве. СПб., 1868;

Государство и народное образование в России XVIII в. Ярославль, 1874;

Государство и народное образование в России с XVII в. до учреждения министерств. СПб., 1874;

История Императорского университета Св. Владимира. Киев, 1884. Т. 1;

Обзор истории русского права. Киев, 1886 (выдержало 6 изданий);

Население Юго-Западной России от половины XV до Люблинской унии 1569 г. Киев, 1891;

Христоматия по истории русского права. Киев, 1908-1915. Вып. 1-3.