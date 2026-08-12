ВЛАДИМИР-ВОЛЫНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Последняя крупная наступательная операция Брусиловского прорыва 1916 года, предпринятая Юго-Западным фронтом для прорыва на Владимир-Волынск и взятия Ковеля с флангов.

После Брусиловского прорыва, дабы использовать свои успехи, русское командование попыталось предпринять наступательную операцию всех фронтов, но в результате главным направлением был выбран Юго-Западный фронт, который для развития наступления предпринял операцию, известную как Ковельская (15(28) июля – 29 июля (10 августа) 1916 года). После провала Ковельской операции планировалось провести ещё одно наступление силами уже Юго-Западного и Западного фронтов, дабы достичь намеченной цели – захвата железнодорожный узлов и выигрыша пространства до наступления осенних дождей. После вступления в войну Румынии в августе 1916-го начальник штаба Верховного главнокомандующего М.В. Алексеев видел операции всех фронтов как исключительно вспомогательные для войск в Румынии, и главная задача отводилась Юго-Западному фронту. 18 августа 1916 года в районе 8-й армии Каледина началось новое наступление, которое протекало успешно до выхода к району р. Стоход, но подорвало силы его армии, встретившей упорное сопротивление немцев. Для развития наступления гвардия была передана из Особой армии в 8-й армию Юго-Западного фронта. Командующим Особой армией был назначен талантливый командир, генерал от кавалерии В.И. Гурко, который избрал новую стратегию – уничтожение живой силы неприятеля, а не захват пунктов, и отказался от удара на Ковель в лоб. Теперь этот удар должен был наноситься с фланга, в случае удачного возобновления наступления 8-й армии 3 сентября, с которого и началась Владимир-Волынская операция.

Ударную силу по-прежнему составили войска гвардии, которые смогли с первого удара овладеть линиями окопов, занимаемых австрийцами и обратить их в бегство, но подоспевшие подкрепления германцев заставили отступить гвардейцев, которые в 6 вечера 3 сентября предприняли вторую атаку, с тем же результатом, так как понесённые потери обескровили наступающих и сил на удержание занятых позиций у них уже не было.

Следующие дни, с 4 по 6 (17-19) сентября оперативные директивы в штаб фронта доносили о перестрелках. Лишь 6 сентября войска возобновили артподготовку, подвергаясь при этом авианалётам и ведя артиллерийскую дуэль с неприятелем. 7 (20) сентября началась артподготовка, после которой части I гвардейского корпуса пошли в атаку и вышли на западную окраину Корытицкого леса, взяв полосу деревень и закрепившись на окраине леса, тем самым обеспечив атаку частей 8-го армейского корпуса. Но на следующий день, когда гвардейцы смогли за счёт флангового обхвата вклиниться в лес, угрожая неприятельским позициям, атака армейских корпусов провалилась, и бои 7 сентября свелись к позиционному перемалыванию. Неудача русских войск привела к ситуации, когда через «лунный пейзаж» развороченного артиллерией поля стала невозможной связь с тылом, войска оказались отрезанными и несли потери от прибывавших немецких войск.

Сражение 3-7 (16-20) сентября втянуло Юго-Западный фронт в затяжные позиционные бои, лишило его флангов в отсутствии больших резервов Особой и 3-й армий. В районе действий Особой армии готовившийся Гурко прорыв, несмотря на ураганный огонь артиллерии, так и не удался, потому что наткнулся на встреченный поток огня. Несмотря на то, что окопы первой и второй линий переходили в руки русских войск, занять остальные линии не удавалось, а огонь вступавших в бой свежих сил противника приводил либо к залеганию русских частей у проволоки, либо к отступлению. В соответствии с данной обстановкой Гурко сформулировал свою задачу как оттягивание скопившихся на Стоходе больших немецких сил на себя. 10(23) сентября Особая армия приказом Верховного главнокомандующего была подчинена командованию Юго-Западного фронта, так как Алексеев считал выгодным наступление 2-х армий рядом и понимал значение столь огромной массы войск для фронта, ставшего главным направлением. Накануне нового наступления, которое должно было открыть дорогу на Львов 7-й и 11-й армиям, 14(27) сентября германцы атаковали в стык Особой и 8-й армий, что заставило штаб фронта отложить атаку на несколько дней. Наступление началось лишь 19 сентября (2 октября). Гвардия несла в этих атаках потери из-за убийственного заградительного огня немцев по атакующим русским войскам, в результате чего было решено не атаковать там, где силён фланговый огонь, а приближать свои позиции к лесам «Сапог» и Квадратному лесу, где позиции неприятеля были не столь укреплены. Атака на эти позиции 20 сентября (3 октября) втянула армию в позиционные бои, прекращённые личным указом императора, но позже в Ставке решили, что если Брусилов сочтёт целесообразным продолжать наступление, то он освобождается от запрета. И 22 сентября (5 октября) Брусилов приказал 8-й и Особой армиям продолжать начатую операцию до тех пор, пока не будет достигнута новая оборонительная линия противника, которая потребует новой перегруппировки. 25 сентября (8 октября) атаки возобновились и опять привели к неудаче.

Ещё с начала сентября наступательные операции армий Брусилова сошли на нет из-за истощения сил его фронта и постоянной отправки войск в Румынию на усиление 9-й и Дунайской армий, а также из-за уменьшения количества боеприпасов, которые расходовались в огромном количестве. 7(20) октября Брусилов приказал Особой армии прекратить атаки ввиду сильной усталости войск, а также потерь Особой армии, слишком большого расхода снарядов, которые приходилось пополнять за счёт других частей и в ущерб 9-й армии, воюющей в Румынии. Кроме того, необходимо было дать войскам отдых, чтобы быть в состоянии нанести новый удар, способный оттянуть на себя германские силы. Вплоть до конца ноября Особая армия провела время в позиционных атаках, до полного установления затишья в позиционном тупике.