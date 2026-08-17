ВЛАДИМИР МОНОМАХ

Владимир Всеволодович Мономах, в крещении Василий (1053 г., Киев – 19 мая 1125 г., река Альта), великий князь киевский (1113 – 1125 гг.), ранее – князь ростовский (1066 – 1070 гг.), смоленский (1070 – 1072, 1077 – 1078 гг.), волынский (1072 – 1076 гг.), черниговский (1076 – 1077, 1078 – 1094 гг.), переяславский (1094 – 1113 гг.), полководец, писатель.

Сын третьего сына Ярослава Мудрого Всеволода Ярославича и дочери византийского императора Константина IX Мономаха (отсюда прозвище Владимира) Марии. Был женат трижды, из его жен известна Гита Уэссекская, дочь последнего англосаксонского короля Англии Гаральда II Годвинсона (умерла в 1107 г., в браке с Владимиром с 1074 или 1075 г.).

До 1093 г. – вассал своих дядьев и отца, великих князей киевских Изяслава, Святослава и Всеволода Ярославичей. По решению Святослава и Всеволода совершил в 1076 г. поход в Силезию и Чехию на помощь польским князьям в их войне с чехами и дошел до Чешского леса – крайнего западного из географических пунктов, достигавшихся русскими войсками во времена Древней Руси (по другой версии, до Судет, которые назывались тогда Чешским лесом). Участвовал в войнах Всеволода с Всеславом полоцким (1077 г., в ходе которой взял штурмом Минск) и князем Олегом Святославичем (1078 г., в том числе в битве 3 октября на Нежатиной ниве), с перемышльским и теребовльским князьями Володарем и Васильком Ростиславичами (1084 г.). В конце 1070-х – начале 1090-х гг. совершил 12 успешных походов на половцев, в 1080 г. – на торков. В 1080 – 1081 гг. воевал с князьями не желавших покориться Черниговской волости вятичей – Ходотой и его сыном.

Второй этап деятельности Мономаха приходится на 1093 – 1113 гг., когда он, как правило, выступал союзником великого князя киевского Святополка Изяславича. В 1093 г. участвовал в неудачной битве с половцами на реке Стугна, в 1095 – 1096 гг., в союзе со Святополком Изяславичем, – в войне с Олегом Святославичем черниговским и его братом Давыдом. Участник Любечского (1097 г.), Уветичского (1100 г.) княжеских съездов, призванных покончить с усобицами.

В бытность переяславским князем прославился как организатор борьбы с половецкой опасностью. В этой борьбе действовал беспощадно, временами отказываясь распространять на половцев – организаторов систематических набегов на Русь – законы войны и понятия о рыцарской чести. В 1095 г. умертвил прибывших в Переяславль для заключения мирного соглашения ханов Итларя и Китана с их отрядами, а в 1103 г. приказал казнить взятого в плен хана Бельдюза. В 1096 г., во время крупного нападения половцев на Русь, разбил у Зарубинского брода на Днепре хана Тугоркана (прототипа былинного Тугарина Змеевича), а в 1107 г., вместе с другими князьями, разгромил на реке Суле, у Лубен, хана Боняка.

В 1101 – 1103 г. предложил новую стратегию борьбы с половцами, сущность которой заключалась в переходе от стратегической обороны к стратегическому наступлению – походам в глубь территории противника, осуществляемым объединенными силами русских князей. Походы эти совершались в конце зимы – начале весны, когда лошади кочевников были истощены зимней бескормицей. Организовал три таких похода – в 1103, 1110 и 1111 гг. В 1103 г. русские проникли в половецкие степи на расстояние четырех переходов от острова Хортица на Днепре и разгромили крупные силы половцев. Поход 1110 г. пришлось прервать в самом начале из-за падежа коней, зато в 1111 г. объединенные войска русских князей достигли реки Дон и 24 марта разгромили половцев в сражении на реке Сальнице. К началу 1120-х гг. донская группировка половцев вынуждена была откочевать от границ Руси на северный Кавказ.

После смерти в апреле 1113 г. Святополка Изяславича и восстания киевлян был приглашен киевским боярством на киевский стол. Чтобы успокоить население, ввел в действие «Устав Владимира Мономаха» (ставший потом частью Русской правды), где ограничил взимание процентов ростовщиками и регламентировал положение холопов и закупов.

В бытность великим князем киевским сумел затормозить процесс распада Древнерусского государства, добившись реального подчинения Киеву ¾ территории Древней Руси. Это было достигнуто им как передачей важнейших волостей (Новгородской, Переяславской, Смоленской, Волынской) своим сыновьям, так и военным давлением на князей, отказывавшихся подчиняться. Так, Глеб Всеславич минский в 1119 г. был лишен им волости и заточен в Киеве.

Был автором «Поучения», адресованного детям, а также всем, «кто прочтет». Это произведение состоит из трех разновременно написанных частей – собственно «Поучения» (1099 г.), «Летописи» походов и других дел (не ранее 1117 г.) и «Письма» к Олегу Святославичу (1096 г.). Все они были соединены, видимо, самим Мономахом и включены в Лаврентьевскую летопись под 1096 г. В «Поучении» фактически изложена политическая программа Мономаха, выступавшего за сохранение федеративного характера Древнерусского государства – за широкую автономию волостей при сохранении общерусского единства.

В результате деятельности Мономаха была на несколько десятков лет снята угроза половецких нападений на Русь, восстановлено реальное политическое единство Руси, упорядочено ее законодательство, внесен важный вклад в древнерусскую литературу.