ВЛАДИМИР (БОГОЯВЛЕНСКИЙ)

Биография и служение церкви

Родился в 1848 г. в семье священника. Учился в Тамбовской духовной семинарии, а затем в Киевской духовной академии. В 1874 г. он становится кандидатом богословия. Тогда же начинает преподавать пастырское богословие, литургику и гомилетику в Тамбовской семинарии, позже к читаемым им предметам добавились немецкий язык, а также география, которую он преподавал в епархиальном женском училище.

В 1882 г. он был рукоположен в священнический сан и стал служить в Покровском храме г. Козлова (ныне Мичуринск), а год спустя в Троицком храме того же города. В 1886 г. он принимает монашеский постриг, получает имя Владимир и, будучи в сане архимандрита, становится настоятелем Троицкого монастыря г. Тамбова. В том же году преосвященный Владимир переезжает в Новгород, где становится настоятелем Антониевого монастыря.

В 1888 г. становится епископом Старорусским, викарием Новгородском епархии. Епископ Владимир приобрел большую популярность у своей паствы своим добрым и участливым к ней отношением, талантом проповедника и простотой в общении.

С 1891 г. Владимир назначен епископом Самарским, где основал Алексеевское религиозно-просветительное братство, заботился об открытии новых мужских и женских в епархии. Во время неурожая и эпидемии холеры в Самарской губернии преосвященный Владимир основал комитет для помощи пострадавшим.

Год спустя после назначения епископом Карталинским и Кахетинским он перебирается в Грузию, где также ведет активную пастырскую деятельность. Благодаря преосвященному Владимиру в Грузии были построены десятки храмов и открыто несколько сотен церковно-приходских школ, была организована помощь пострадавшим во время эпидемии холеры.

В 1898 г. он был назначен митрополитом Московским и Коломенским, и пробыл им до 1912 г. В 1901 г. преосвященный Владимир стал одним из тех иерархов, которые подписали постановление об отлучении от Церкви Л.Н. Толстого. Благодаря ему в Москве был построен Епархиальный дом, где проводились различные просветительские мероприятия, в том числе по борьбе с пьянством.

В 1912 г. преосвященный Владимир стал митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским и членом Святейшего Синода. Во время пребывания преосвященного Владимира в Петербурге распространялись слухи о якобы имевшей место поддержке им Г. Распутина , в то время как митрополит Владимир выступал именно против вмешательства Распутина в дела Святейшего Синода.

В 1915 г. преосвященный Владимир назначается митрополитом Киевским и Галицким, тогда же он становится доктором богословия. После Февральской революции 1917 г. признал Временное правительство. В августе 1917 г. участвовал в работе Поместного собора в Москве, а в январе 1918 г. открыл заседание Всеукраинского Церковного собора в Киеве, созванного по благословению Патриарха Тихона (Белавина). На заседании собора выступил резко против автокефалии православных приходов Украины.

В январе 1918 г. Киев заняли советские войска и осадили Киево-Печерскую Лавру, которая подверглась разграблению. Митрополит Владимир был убит 25 января 1918 г., по одной версии кем-то из занявших город большевиков, по другой версии – грабителями.

В 1992 г. причислен к лику святых.