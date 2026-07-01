ВИЗЕ ВЛАДИМИР ЮЛЬЕВИЧ

Образование и начало карьеры

Владимир Визе родился 21 февраля 1886 г. в Царском Селе. Обучался в в императорской Николаевской гимназии, затем - в Петербургском университете. С 1905 г. – слушатель университетов Геттингенского и Галле. Именно здесь он решил связать свою судьбу с полярным миром. В 1910 г. возвратился на Родину и предпринял попытку восстановиться в качестве студента в Петербургском университете, но в 1912 г. его окончательно отчислили за неоплату обучения.

В 1910 – 1911 гг. – в составе отряда, изучавшего Ловозерскую тундру и Хибинский хребт и проводившего работы по геологии и этнографии.

Научная деятельность на Севере

В 1912 – 1914 гг. побывал на Северном полюсе вместе с Г.Я. Седовым. На В. лежали обязанности географа и главы метеорологических наблюдений. Самостоятельно прошел по Новой Земле на санях. Руководил отрядом во время второго зимовья, пока Г.Я. Седов ездил на полюс. В августе 1914 г. вернулся в Архангельск.

В Первую мировую войну курировал вопросы перевозок между Мурманом и Финляндской железной дорогой, затем – сотрудник Главной геофизической обсерватории.

Работа при Советах

С 1921 г. началась работа В. в Гидрографическом управлении ВМФ. На «Таймыре» он плавал по Карскому морю. Ему поручили участвовать в сооружении обсерватории в прол. Маточкин Шар. На следующий год он трудился в Центральном управлении морского транспорта.

С 1928 г. – сотрудник Института по изучению Севера. Следующие четыре года В. был во главе научной деятельности по исследованию Баренцева и Карского морей на «Георгие Седове».

С 1930 г. – зам. директора Всесоюзного арктического института (прежнее название – Институт по изучению Севера), руководил созданием полярных.

Совершил путешествие на «А. Сибирякове» по Северному морскому пути и создал программу совершенствования мореплавания в северных широтах. Член-корреспондент АН Советского Союза, с 1935 г. – доктор географических наук. Член многих обществ и комитетов.

В 1937 г. состоялась последняя поездка В. на Север – в составе отряда, вышедшего на «Садко» и изучавшего море Лаптевых и Новосибирские о-ва.

Был в эвакуации в Красноярске вместе со своим институтом. С 1945 г. трудился в ЛГУ. С 1950 г. В. – президент Всесоюзного Географического общества.

Умер В. 19 февраля 1954 г. в г. Ленинграде.