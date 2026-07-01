ВИЙОН ФРАНСУА

Французский поэт.

Биография

Вийон происходил из среды городского сословия. Мальчик потерял родителей в раннем детстве, его воспитывал любимый им приемный отец и родственник, священник одной из столичных церквей Гийом Вийон. С 12 лет Франсуа обучался на факультете искусств Парижского университета, выпустившись в 1449 году бакалавром. В 1452 году стал магистром, благодаря чему имел возможность трудиться преподавателем или священником, однако Вийона ожидала иная судьба.

С университетских лет юноша занялся поэзией, приобретя известность уже к 1450-м годам. Он посещал поэтический салон прево Робера д’Эстутвиля, даже сочинив для того брачную балладу. Однако Вийон отличался не только поэтическим талантом, но и разгульной жизнью, а также имел проблемы с законом, которые преследовали его всю жизнь.

Летом 1455 года поэт стал жертвой нападения ревнивого священнослужителя Филиппа Семуаза. В драке Вийон убил обидчика и бежал из Парижа. Суд оправдал поэта, так как его преступление было актом самозащиты, а сам Семуаз признал свою вину. Однако пока вершилось правосудие, Вийон, ведя бродячую безденежную жизнь вдали от столицы, успел войти в воровскую шайку. Ненадолго возвратившись в Париж в 1456 году, поэт снова покинул его из-за участия в грабеже коллежа. В день преступления он создал первое крупное стихотворение «Малое завещание». Через некоторое время участники ограбления были установлены и доступ в столицу для молодого человека был закрыт.

После этих событий Вийон продолжил бродяжничать по всей Франции. Какое-то время он пробыл в Блуа при дворе герцога Орлеанского, где в рамках стихотворного конкурса создал известную трагическую «Балладу поэтического состязания в Блуа». В 1460 году поэт был заточен в тюрьму Орлеана, однако избежал казни из-за амнистии, которая была объявлена в честь посещения города малолетней принцессой Орлеанской. Однако через год Вийон снова оказался в тюремном застенке Мёна, и здесь его спас случай – едущий через город на коронацию будущий король Людовик XI простил поэта.

После этого Франсуа возвратился в родной Париж, где написал одни из лучших своих стихов – «Эпитафию», цикл «Новое завещание» и «Большое завещание». Также он был создателем многих баллад, некоторые из них были написаны на воровском жаргоне, трудном к прочтению и понимаю в наше время. В 1462 году Вийон несколько дней пробыл в тюрьме по недоказанному обвинению в воровстве. Ему продолжало не везти с законом: вскоре дружки поэта ранили папского нотариуса. Присутствовавшего при этом Вийона также заточили, пытали и приговорили к повешению. К этому мрачному периоду относятся его «Баллада повешенных» и «Катрен». Однако в начале следующего года казнь заменилась изгнанием из столицы и окрестностей сроком на 10 лет. После того, как поэт оставил Париж, его следы теряются. Известно только, что скончался Вийон не позднее 1491 года, когда свет увидело первое издание его стихов.

Творчество

Творчество Франсуа Вийона часто рассказывает о его собственной жизни, отражая ее знаковые события и впечатления. Его стихотворения отличают пародийно-ироничная и реалистическая составляющие, бурлеск, бытовые детали и склонность к чувственности. Считается, что свое влияние на автора оказали такие поэты, как Рютбёф и Жан де Мён, Ален Шартье и Эсташ Дешан, а также натуралистический фольклор Фламандии и др. Вийон часто утрирует и снижает пафос своих баллад пародией, одновременно вплетая в ткань стиха философское размышление. Свои «Завещания» и знаменитые баллады («Диалог тела и сердца», «Баллада о дамах былых времен») он создает именно в такой манере. Воровские баллады Вийона, как и другие произведения, отличают обильные сцены, демонстрирующие нищету и пороки.

Вийон имел значительное влияние на таких творцов, как Пьер Гренгуар , Клеман Маро , Рабле , Лафонтен и Мольер . Знаковым для себя поэтом считали Вийона романтики XIX века.