ВИТТЕ СЕРГЕЙ ЮЛЬЕВИЧ

Российский государственный деятель, граф. С 1870 г. служил в управлении Одесской железной дороги, с 1886 г. — управляющий Юго-Западной железной дороги. Автор книги «Принципы железнодорожных тарифов при перевозке грузов» (1883). В 1881 г. – инициатор создания «Святой дружины». Критиковал состояние железных дорог, говорил об опасности аварий. В 1888 г., когда в катастрофу попал Александр III , он в 1889 г. назначил Витте директором департамента железнодорожных дел в Министерстве финансов . В феврале-августе 1892 г. — Министр путей сообщения, затем Министр финансов до 1903 г. Добился строительства Китайской восточной железной дороги , ввел винную монополию (с 1895 г.), провел стабилизацию рубля в ходе денежной реформы 1897 г. В 1898 г. провел реформу торгово-промышленного налогообложения. Действительный тайный советник (1899). С 1903 г. – член Государственного совета , с 1911 г. председатель его комитета финансов. С 1903 г. — председатель кабинета министров. Добился разрешения на добровольный выход крестьян из общины. После поражения в Русско-японской войне 1904-1905 гг. подписал Портсмурский мир, за что получил титул графа. Автор манифеста 17 октября 1905 г. и один из инициаторов последовавших за ним государственных преобразований, включая создание Государственной думы. Первый председатель Совета министров России 19 октября 1905 – 22 апреля 1906 гг. Подавил декабрьское восстание 1905 г. В условиях продолжающейся Первой российской революции был заменен на посту председателя правительства И. Горемыкиным. После отставки резко критиковал П. Столыпина за проведение слишком широких репрессий. Контактировал с Г. Гапоном .

Сочинения:

Витте С.Ю. Воспоминания. Таллинн, 1994.

Автор статьи: Шубин А.В.