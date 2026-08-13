ВИТОЛ, Язеп

Композитор, педагог, музыкально-общественный деятель. Профессор 1-й степени (1901). Почетный член Санкт-Петербургского отделения Императорского Русского музыкального общества (1911).

Окончил полный курс Митавского реального училища (1871–1878).

Обучался игре на фортепиано и скрипке, теории музыки у К. Раппа и Р. Постеля. В 1880 поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию в кл. игры на альте И. А. Вейкмана. Игре на фортепиано обучался в кл. Ф. Ф. Черни и К. К. Фан-Арка. Получал практику аккомпанемента в оперном кл. К. Эверарди. Среди других преподавателей — А. Р. Бернгард (обязательный кл. гармонии), Л. С. Ауэр (кл. квартета). Играл в оркестре п/у К. Ю. Давыдова .

В 1885 окончил Санкт-Петербургскую консерваторию по кл. канона и фуги п/рук Ю. И. Иогансена ; в 1886 — по кл. практического сочинения у Н. А. Римского-Корсакова , которому посвятил свою сонату си-бемоль минор (1885). Удостоен диплома на звание свободного художника, награжден малой золотой медалью и оставлен преподавателем теории музыки в консерватории.

В Санкт-Петербургской консерватории : преподаватель (1886), старший преподаватель (1896), профессор 2-й степени (1901), профессор 1-й ст. (1911–1918) кл. теории музыки. Преподавал гармонию и музыкальную форму (энциклопедию). С 1908, после смерти Римского-Корсакова, вел его кл. музыкальной формы. В 1914 унаследовал кл. свободной композиции А. К. Лядова . Член Временного комитета по управлению Санкт-Петербургской консерваторией (1905).

Среди учеников по кл. теории музыки (гармония, музыкальная форма) — П. В. Акимов, В. М. Беляев, С. С. Богатырев, В. П. Виноградова, А. В. Гаук , В. А. Дранишников , Н. Н. Загорный, А. Н. Кобылянский, А. И. Лабинский, Н. Я. Мясковский , С. С. Прокофьев , П. И. Углицкий, Н. З. Хейфец, М. И. Штейман, В. В. Щербачёв, А. И. Ямпольский и др.

Участник Беляевского кружка с1886. Член Беляевского попечительского совета (1914–1933), пожизненный почетный член Совета (1933–1948).

Руководил латышскими хорами при Евангелическо-Лютеранской Церкви Христа Спасителя в Санкт-Петербурге (1886–1918).

Был постоянным музыкальным обозревателем в ежедневной газете «St. Petersburger Zeitung». Опубликовал около 1000 рецензий, посвященных концертной и музыкально-театральной жизни Санкт-Петербурга (1897–1914). Автор биографических очерков и воспоминаний о деятелях русской и латышской культуры, статей о Й. Гайдне , В. Моцарте , Л. Бетховен , Ф. Шуберте , Р. Вагнере , К. Дебюсси .

Близкий друг А. К. Лядова , А. К. Глазунова , Ф. М. Блуменфельда, Н. А. Соколова, Н. С. Лаврова. Творчество Витола высоко ценили П. И. Чайковский , А. П. Бородин, М. А. Балакирев, Ц. А. Кюи , А. Н. Скрябин , С. В. Рахманинов .

В 1918 уехал в Ригу, где стал директором Латышской оперы (1918), а затем основателем, ректором и профессором Латвийской консерватории (1919–1935, 1937–1944). Возглавлял латышский праздник песни (1920–1930-е). Был одним из основателей и председателем общества латышских композиторов (1923–1940).

В композиторском наследии Витола синтезировалось влияние русской классической музыки и национальных тенденций латышской музыкальной культуры. Его музыка отличается строгостью стиля, стройностью форм, ярким национальным колоритом. Тяготел к программности. Особенно известны произведения Витола, посвященные латышской теме: симфоническая картина «Праздник Лиго» (1889), «Латышская сельская серенада» (1895, 1934), баллада для хора с оркестром «Беверинский певец» (1900), увертюра «Спридитис» (1908), «Рапсодия» (1909), Фантазия на темы латышских народных песен для скрипки с оркестром (1910), кантата «Северное сияние» (1913) и др. Создал свыше 300 обработок латышских народных песен, более 80 фортепианных миниатюр, два цикла вариаций, струнный квартет (1899), произведения для скрипки, альта, виолончели, органа, свыше ста хоров a cappella, песни для голоса с фортепиано (92), дуэты (4), музыку к драматическим спектаклям, ораторию «Иисус в Назарете» (1942) и др.

Нотография:

[Соч. Я. Витола] // Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / гл. ред. Ю. В. Келдыш. Т. 1. М., 1973. Стб. 806.

Сочинения:

Творчество Ан. К. Лядова: критический очерк // Ан. К. Лядов. Пг., 1916. С. 137–173;

Воспоминания. Статьи. Письма. Л., 1969. 336 с.;

Годы учения // Ленинградская консерватория в воспоминаниях: в 2 кн. Кн. 1. Изд. 2-е. Л., 1987. С. 24–28.

Иллюстрация:

Витол (Витоль, Vītols, Витолс), Язеп (Jāzeps, Язепс, Язеп Янович, Иосиф Иванович) (1863–1948). Фотопортерт (фотокопия). Фонд иконографии Научной музыкальной библиотеки СПбГК .

Авторы статьи: Н. Б. Селиверстова , М. И. Алейников