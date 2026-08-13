ВИТОЛ, Язеп
Композитор, педагог, музыкально-общественный деятель. Профессор 1-й степени (1901). Почетный член Санкт-Петербургского отделения Императорского Русского музыкального общества (1911).
Окончил полный курс Митавского реального училища (1871–1878).
Обучался игре на фортепиано и скрипке, теории музыки у К. Раппа и Р. Постеля. В 1880 поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию в кл. игры на альте И. А. Вейкмана. Игре на фортепиано обучался в кл. Ф. Ф. Черни и К. К. Фан-Арка. Получал практику аккомпанемента в оперном кл. К. Эверарди. Среди других преподавателей — А. Р. Бернгард (обязательный кл. гармонии), Л. С. Ауэр (кл. квартета). Играл в оркестре п/у К. Ю. Давыдова.
В 1885 окончил Санкт-Петербургскую консерваторию по кл. канона и фуги п/рук Ю. И. Иогансена; в 1886 — по кл. практического сочинения у Н. А. Римского-Корсакова, которому посвятил свою сонату си-бемоль минор (1885). Удостоен диплома на звание свободного художника, награжден малой золотой медалью и оставлен преподавателем теории музыки в консерватории.
В Санкт-Петербургской консерватории: преподаватель (1886), старший преподаватель (1896), профессор 2-й степени (1901), профессор 1-й ст. (1911–1918) кл. теории музыки. Преподавал гармонию и музыкальную форму (энциклопедию). С 1908, после смерти Римского-Корсакова, вел его кл. музыкальной формы. В 1914 унаследовал кл. свободной композиции А. К. Лядова. Член Временного комитета по управлению Санкт-Петербургской консерваторией (1905).
Среди учеников по кл. теории музыки (гармония, музыкальная форма) — П. В. Акимов, В. М. Беляев, С. С. Богатырев, В. П. Виноградова, А. В. Гаук, В. А. Дранишников, Н. Н. Загорный, А. Н. Кобылянский, А. И. Лабинский, Н. Я. Мясковский, С. С. Прокофьев, П. И. Углицкий, Н. З. Хейфец, М. И. Штейман, В. В. Щербачёв, А. И. Ямпольский и др.
Участник Беляевского кружка с1886. Член Беляевского попечительского совета (1914–1933), пожизненный почетный член Совета (1933–1948).
Руководил латышскими хорами при Евангелическо-Лютеранской Церкви Христа Спасителя в Санкт-Петербурге (1886–1918).
Был постоянным музыкальным обозревателем в ежедневной газете «St. Petersburger Zeitung». Опубликовал около 1000 рецензий, посвященных концертной и музыкально-театральной жизни Санкт-Петербурга (1897–1914). Автор биографических очерков и воспоминаний о деятелях русской и латышской культуры, статей о Й. Гайдне, В. Моцарте, Л. Бетховен, Ф. Шуберте, Р. Вагнере, К. Дебюсси.
Близкий друг А. К. Лядова, А. К. Глазунова, Ф. М. Блуменфельда, Н. А. Соколова, Н. С. Лаврова. Творчество Витола высоко ценили П. И. Чайковский, А. П. Бородин, М. А. Балакирев, Ц. А. Кюи, А. Н. Скрябин, С. В. Рахманинов.
В 1918 уехал в Ригу, где стал директором Латышской оперы (1918), а затем основателем, ректором и профессором Латвийской консерватории (1919–1935, 1937–1944). Возглавлял латышский праздник песни (1920–1930-е). Был одним из основателей и председателем общества латышских композиторов (1923–1940).
В композиторском наследии Витола синтезировалось влияние русской классической музыки и национальных тенденций латышской музыкальной культуры. Его музыка отличается строгостью стиля, стройностью форм, ярким национальным колоритом. Тяготел к программности. Особенно известны произведения Витола, посвященные латышской теме: симфоническая картина «Праздник Лиго» (1889), «Латышская сельская серенада» (1895, 1934), баллада для хора с оркестром «Беверинский певец» (1900), увертюра «Спридитис» (1908), «Рапсодия» (1909), Фантазия на темы латышских народных песен для скрипки с оркестром (1910), кантата «Северное сияние» (1913) и др. Создал свыше 300 обработок латышских народных песен, более 80 фортепианных миниатюр, два цикла вариаций, струнный квартет (1899), произведения для скрипки, альта, виолончели, органа, свыше ста хоров a cappella, песни для голоса с фортепиано (92), дуэты (4), музыку к драматическим спектаклям, ораторию «Иисус в Назарете» (1942) и др.
Нотография:
[Соч. Я. Витола] // Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / гл. ред. Ю. В. Келдыш. Т. 1. М., 1973. Стб. 806.
Сочинения:
Творчество Ан. К. Лядова: критический очерк // Ан. К. Лядов. Пг., 1916. С. 137–173;
Воспоминания. Статьи. Письма. Л., 1969. 336 с.;
Годы учения // Ленинградская консерватория в воспоминаниях: в 2 кн. Кн. 1. Изд. 2-е. Л., 1987. С. 24–28.
Иллюстрация:
Витол (Витоль, Vītols, Витолс), Язеп (Jāzeps, Язепс, Язеп Янович, Иосиф Иванович) (1863–1948). Фотопортерт (фотокопия). Фонд иконографии Научной музыкальной библиотеки СПбГК.
Авторы статьи: Н. Б. Селиверстова, М. И. Алейников