ВИТКОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

из дворян, уроженец крепости Новогеоргиевск Варшавской губ. Окончил Санкт-Петербургскую частную гимназию, Николаевское инженерное училище и геодезическое отделение Николаевской академии Генерального штаба по 1-му разряду (1885, малая серебряная медаль). Подпоручик (со ст. с 04.08.1875). Поручик (со ст. с 02.09.1878). Штабс-капитан (со ст. с 14.11.1882). Капитан (со ст. с 30.08.1885). Подполковник (со ст. с 24.04.1888). Полковник (со ст. с 05.04.1892). Генерал-майор (со ст. с 06.12.1900). Генерал-лейтенант (со ст. с 06.12.1909). На службе с 31.08.1872. В 1-м саперном батальоне. Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Состоял в числе офицеров корпуса военных топографов (07.02–18.04.1885). Состоял на съемке в Финляндии (18.04–01.05.1885). Производитель геодезических работ на съемке в Финляндии (01.05.1885–01.05.1889). Производитель астрономических работ на той же съемке (01.05.1889–08.02.1890). Помощник начальника геодезического отделения военно-топографического отдела Главного штаба (08.02.1890–01.03.1892). Экстраординарный профессор Николаевской академии Генерального штаба (12.11.1897–27.12.1900). Штатный преподаватель высшей геодезии и топографии в Военно-топографическом училище (01.10.1891–27.05.1905). Ординарный профессор Николаевской академии Генерального штаба (27.12.1900–09.12.1907). Заслуженный ординарный профессор (с 09.12.1907). И.д. начальника академии (1915). В РККА (с 1918). Ординарный профессор Военно-инженерной академии РККА (с 24.01.1919). Умер в Петрограде. Похоронен на Смоленском православном кладбище. Выдающийся военный ученый-геодезист. Награды: Св. Станислава 3-й ст. (1886), Св. Анны 3-й ст. (1890), Св. Станислава 2-й ст. (1895), Св. Анны 2-й ст. (1898), Св. Владимира 3-й ст. (1903), Св. Станислава 1-й ст. (1906), Св. Анны 1-й ст. (06.12.1913), Св. Владимира 2-й ст. (22.03.1915, «за отлично-ревностную службу и особые труды, вызванные обстоятельствами текущей войны», с 01.01.1915).

Соч.: Военная телеграфия. СПб., 1881 (2-е изд.: 1883); Пулковский горизонтальный круг. СПб., 1885; Формулы и таблицы для вычисления широт, долгот и азимутов. СПб., 1890; Геодезия. СПб., 1890; Записки высшей геодезии. СПб., 1891; Базисный прибор Едерина. СПб., 1892; О геодезических работах в Соединенных штатах Северной Америки. СПб., 1893; За океан. СПб., 1894 (2-е изд.: 1901); Мир планет. СПб., 1897; Картографические проекции. СПб., 1898; Практическая геодезия. СПб., 1898; Падающие звезды. СПб., 1900; Нивелирные рейки Штрауса. СПб., 1900; Топография. СПб., 1904; Записки топографии. СПб., б.г.; Картография. СПб., 1907; Практическая геодезия. СПб., 1911; Топография. Пг., 1915; Пережитое. Л., 1930; Топография. Л., 1940.