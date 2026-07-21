ВИТАЛИ ИВАН ПЕТРОВИЧ

Русский скульптор итальянского происхождения, работавший в стиле классицизма .

Биография и творчество

Родился в 1794 году. Его отец - итальянский скульптор-формовщик Пьетро Витали. Закономерно, что мальчик продолжил дело отца. Первоначально Джованни обучался основным премудростям скульптуры и изобразительному искусству в целом именно у него.

Продолжил свое художественное образование в Императорской Академии художеств в качестве вольноприходящего ученика (1806-1818). Систематического художественного образования Витали, таким образом, не получил, занимаясь у разных преподавателей, мастеров скульптуры - Трискорни и И.Т. Тимофеева.

Несмотря на итальянское имя и происхождение, душой Витали был близок к России и всему русскому. Он говорил по-русски и работал над русскими сюжетами. Русская тематика была ему действительно близка и интересна.

В 1818 году у Витали появилась своя мастерская в Москве. Он усердно продолжал развивать свои умения, и результаты не заставили себя ждать. В конце 1820-х-начале 1830-х мастер работал над рельефом для московских Триумфальных ворот. В первопрестольной он также создал фонтаны на Театральной и Лубянской площадях (1835). В 1830-е годы его уже можно было назвать зрелым самостоятельным художником. Тогда же за прекрасно выполненный скульптурный бюст Карла Брюллова Витали получил звание свободного художника, а в 1840 году стал академиком. В 1841-1843 годах трудился над рельефами для фронтонов Исаакиевского собора . Также являлся автором памятника императору Павлу у Павловского дворца и его же статуи в Гатчине. Помимо бюста Брюллова создал бюст великого князя Михаила Александровича (1848).

В конце 1830-х годов Витали совершил поездку в Италию. Там он познакомился со своей будущей женой. Ею стала молодая крестьянская девушка.

В 1841 году он вернулся в российскую столицу. Уже в 1842 году Витали получил звание профессора Императорской Академии художеств.

Умер Иван Петрович в Петербурге в 1855 году. Погребен на Волковском лютеранском кладбище. В 30-х годах ХХ века был перезахоронен в Александро-Невской лавре.