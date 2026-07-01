ВИШНЕВСКИЙ ВИКТОР АРСЕНЬЕВИЧ

Вишневский Виктор Арсеньевич (08.03.1878–11/12.1919) – Род. в Казани. Окончил 2 класса Казанской духовной семинарии (1897), Казанское пех. юнкерское училище (1900) и АГШ по 1 р. (1911). На службе с 11.06.1897. Подпор. (с 07.03.1900). Пор. (с 07.03.1904). Шт.-кап. (с 07.03.1908). Кап. (со ст. с 07.05.1911). Подполк. (с 10.04.1916 со ст. с 25.03.1915). Полк. (с 1917). Ген.-майор (1919). Служба: В 118 Шуйском пп (с 07.03.1900). Уч. русско-японской войны. Отбывал цензовое командование ротой в 162 Ахалцыхском пп (07.10.1911–09.10.1913). Обер-оф. для поручений при штабе Приамурского военного округа (с 26.11.1913). Уч. 1МВ. И.д. шт.-оф. для поручений при упр. генерал-квартирмейстера штаба Главнокомандующего армиями Сев. фронта (с 19.09.1915). И.д. нач. отделения упр. генерал-квартирмейстера штаба Главнокомандующего армиями Сев. фронта (с 25.11.1916). Нач. 2 Сызранской сд IV Оренб. АК (1919). Погиб в бою во время Голодного похода (22.11–31.12.1919). Женат (на 1914). Награды: Св. Вл. 4-й ст. м. и б. (1905), Св. Стан. 3-й ст. (1906).