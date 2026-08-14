ВИНТУЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Сын генерал-лейтенанта, из потомственных дворян Курской губернии. Окончил Пажеский корпус. 13.6.1862 поступил корнетом в лейб-гвардии. Кирасирский Его Величества полк. 17.4.1863 произведен в поручики. 16.4.1867 произведен в штабс-ротмистры. 9.4.1870 назначен командующим 4-м эскадроном. 17.4.1870 произведен в ротмистры. 26.4.1871 утвержден командиром 4-го эскадрона. 30.8.1875 произведен в полковники. 26.11.1877 назначен командиром 2-го дивизиона. 28.4.1879 назначен командиром 1-го дивизиона. 16.8.1880 назначен командиром 38-го драгунского Владимирского полка. 20.12.1889 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением командиром 1-й бригады 12-й кавалерийской дивизии. 27.7.1891 назначен командиром 1-й бригады 1-й кавалерийской дивизии. 15.4.1893 назначен генералом для поручений при инспекторе ремонтирования кавалерии и бригад кавалерийского запаса. 6.12.1899 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 20.11.1909 назначен генералом для поручений при начальнике Управления по ремонтированию армии. 30.4.1910 назначен вр. и. д. начальника Управления по ремонтированию армии. 6.12.1910 произведен в генералы от кавалерии за отличие по службе. 21.12.1910 назначен членом Комитета по коннозаводским делам с оставлением в должности. 1.1.1911 назначен начальником Управления по ремонтированию армии. 25.5.1913 назначен членом совета Главного управления государственного коннозаводства с оставлением в должности. 4.7.1915 уволен со службы по болезни с мундиром и пенсией. 26.7.1915 определен на службу с назначением членом совета Главного управления государственного коннозаводства. В 1917 г. проживал в Петрограде. В сентябре 1918 г. арестован Петроградской ЧК как заложник. После освобождения участвовал в Белом движении на Юге России. В мае–ноябре 1920 г. командовал конной группой Русской армии в Крыму. Дальнейшая судьба неизвестна.

Владел недвижимостью в Воронежской губернии.

Семьи не имел.