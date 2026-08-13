ВИНТЕР СИГИЗМУНД

Чешский писатель, историк культуры, педагог. Книги Винтера объединяет интерес к историческому прошлому, к повседневному ходу чешской истории и конфликт одиночки со временем, в котором он живет. Он был художником жизненных парадоксов и трагической иронии.

Биография

Родился 27 декабря 1846 г. в Праге в семье Марии Прохазковой и Антона Винтера, звонаря в костеле Святого Духа на Старом Месте. Окончив гимназию в Праге, Сигизмунд решил стать священником и изучал богословие в школе при чешском католическом Ордене рыцарей креста с красной звездой. После года таких занятий он поступил на философский факультет Пражского университета, где изучал историю у таких учителей как В.В. Томек, Й. Эмлер, Й. Калоусека. Во время учебы Винтер много работал в архивах, где он совершенствовался в палеографии и подрабатывал переписыванием документов.

В 1873 г., по окончании университета, Сигизмунд Винтер получил свою первую работу - учителем средней школы в г. Пардубице. Там он преподавал историю, географию, логику, чешский и немецкий языки. В Пардубице Винтер познакомился с Марией Анной Шедой, с которой они поженились в 1876 г. В 1877 г. у них родился сын Ярослав, а в 1883 г. дочь Йозефа.

В 1874 г. Винтер переехал в город Раковник, где проработал преподавателем в реальном училище около 10 лет. В 1884 г. он переехал в Прагу, где в должности профессора преподавал чешский и латинский языки в Академической гимназии. С 1900 г. он работал в редакции журнала «Звон».

В годы жизни в Раковнике Винтер очень много работал в местном архиве. Исследуя ценнейшие фонды XV–XVII вв., он удовлетворял свои интерес к истории повседневной жизни: узнавал, как люди жили в прошлом, как они одевались, учились, путешествовали, зарабатывали на жизнь, развлекались, судились и т.д. Именно об этом периоде чешской истории и рассказывает Винтер – историк и исторический беллетрист.

Пыльная атмосфера архивов вызвала у Винтера болезнь горла, которая, усугубляясь с годами, все больше ограничивала его работу в архивах и общественную жизнь. Ежегодно он посещал баварский курорт Бад-Райхенхалль, откуда 12 июня 1912 г. пришла весть о его кончине.

Творчество

Когда болезнь позволяла, в пражской интеллектуальной среде Сигизмунд Винтер проявлял себя как хороший собеседник, которому были присущи чувство юмора и самоирония. Он приятельствовал с представителями более младшего поколения чешских литераторов, например, с Й.С. Махаром, О. Тэром. Винтер также хорошо общался с А. Йирасеком, однако, не поддерживал его подход к написанию исторических произведений и был ближе к новому поколению в своем понимании истории и места человека в ней, в языке и методах работы с архивными материалами.

Тщательно изучая документы в архивах, Винтер следовал цели научного познания истории и популяризации ее среди своих читателей. В отдельные исследования он включал элементы беллетристики («V měšťanské světnici starodávné»,1882; «Zač bylo živobytí za starodávno», 1888; «Золотой век чешских городов» («Zlatá doba měst českých»), 1913). О судьбах простых людей он кратко рассказывал и в обширных монографиях, отличающихся скрупулезной погруженностью автора в тему и беспристрастностью повествования, таких как «Церковная жизнь в Чехии» («Život církevní v Čechách», 1896), «О жизни пражских высших школ» («O životě na vysokých školách pražských», 1899), «История ремесел и торговли в Чехии в XIV и XV вв.» («Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a XV.věku», 1906) и др.

Свои новеллы и культурно-исторические статьи Винтер публиковал в журналах, таких как «Злата Прага», «Освета», «Светозор», «Люмир» и др. Самая первая публикация Винтера датируется 1869 г., когда в «Альманахе чешского студенчества» вышло его стихотворение об Иржи из Подебрад «В ночь 17 января 1623 г.». Его первая отдельная монография «Старинные картины Раковника» («Starobylé obrázky z Rakovnicka») вышла в 1888 г.

Темами, интересовавшими автора больше всего, были:

- история чешских городов («Культурная картина чешских городов и общественная жизнь в XV и XVI вв.» («Kulturní obraz českých měst – Život veřejný v XV. a XVI. Věku»), 1892);

- история культуры («Роскошь художественных ремесел в мещанских домах XVI в.» («Přepych uměleckého průmyslu v měšťanských domech XVI. Věku») 1893; «История костюма в Чешских землях XV в. («Dějiny kroje v zemích českých od počátku století XV. až po dobu bělohorské bitvy»), 1892–1893);

- ремесел («Ремесло и мелкое предпринимательство в Чехии XVI в.» («Řemeslnictvo a živnosti v Čechách v XVI. věku (1526-1620)», 1909; «История ремесел и торговли в Чехии в XIV-XV вв.» («Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a XV.věku», 1906);

- чешских университетов («История пражских высших школ, 1409-1622» («Děje vysokých škol Pražských…(1409-1622)», 1897; «Mistr Kampanus» (1907); «Жизнь и учеба в партикулярных школах Чехии в XV-XVI вв.» («Život a učení na partikulárních školách v Čechách v XV. a XVI. Věku», 1901).

Исторические новеллы и романы Сигизмунда Винтера посвящены жизни людей в XVI и XVII вв. Героями его книг были как простые горожане, бюргеры, так и выдающиеся представители интеллигенции, художники и интеллектуалы. Кроме того, его книгам был присущ и психологизм. Своих персонажей он мог наделить психическими расстройствами, чтобы подчеркнуть трагичность их жизней. Из мозаики частых историй писатель составлял большую картину жизни того периода. Доскональное знание не только событийной, но и повседневной, частной истории, позволяло Винтеру-историку погрузиться в эпоху полностью и добиться большой достоверности, как в научном, так и в художественном описании жизни прошедших столетий.