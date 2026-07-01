ВИНСГЕЙМ ХРИСТИАН НИКОЛА ФОН

Российский астроном, академик.

Биография и карьера

Будучи пруссаком по рождению, перебрался в Россию в 1718 году и поселился в ее столице, где занимался частной преподавательской деятельностью.

Через несколько лет в России была основана Академия наук. Винсгейм живо интересовался ее деятельностью, общался со многими ее членами, иногда даже помогал осуществлять переводы текстов с иностранных языков, в частности, с французского. Ж.Н. Делиль, которому как раз помогал Винсгейм, предложил принять его в Академию. В 1731 году последняя заключила с Винсгеймом контракт, согласно которому тот стал ее адъюнктом по астрономии.

В 1735 году стал экстраординарным профессором. Преподавал математическую географию. Астрономические наблюдения сочетал с участием в подготовке «Атласа Российского». Буквально в следующем году он был уволен от астрономических наблюдений. В своей автобиографии с присущим ему юмором Винсгейм указывал причиной такого решения свою собственную тучность, из-за которой он не мог проходить в двери обсерватории. В последующее десятилетие Винсгейм занимался тем, что проверял астрономические наблюдения и вычисления, которые ему отовсюду присылали, проводил собственные вычисления, составлял различные таблицы, выпускал календари с астрономическими комментариями.

Занятия астрономией сочетал с географией, принимая живое участие в составлении первых карт Российской империи, переводя различные географические сведения с иностранных языков на русский, читая лекции для геодезистов в Географическом департаменте. В это же время (1730-1740-е гг.) им были опубликованы статьи по астрономии: «Об изменениях звезд», «О солнечных затмениях», «О мореплавании на Север», «О млечном пути», «Письмо, касающееся до мореплавания около Севера», «Известия о Калифорнии», «Известия о северном ходе россиян из устий рек…».

В 1740-е годы служил конференц-секретарем Академии наук. После отъезда Делиля во Францию в 1747 году Винсгейм принял на себя также руководство обсерваторией, но занимался ее делами лишь формально. Основной причиной было ожирение, которым он страдал - ему было крайне трудно, практически невозможно подниматься в обсерваторию по крутой винтовой лестнице. Поэтому реальную заботу о той осуществлял учитель математики Академической гимназии Иоганн Якоб Ксиландер Он же проводил там наблюдения, следил за порядком. В 1747 году в здании Академии произошел пожар. Часть инструментов спасти не удалось, но Винсгейм сумел вывезти оттуда ряд важнейших рукописей.

Скончался в 1751 году.