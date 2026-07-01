ВИНОГРАДОВСКИЙ МУЗЕЙ

Виноградовский районный исторический музей. Музей открылся 21 января 1970 года, изначально на общественных началах.

С 1 октября 1993 года стал государственным. В настоящее время музей насчитывает около 10 тысяч единиц предметов основного фонда, которые постоянно пополняются.

Экспозиция музея представлена в трех залах. Наиболее ценные (уникальные) коллекции: коллекция прялок с борецкой росписью (40 ед. хр.), коллекция извещений о погибших и пропавших без вести в годы ВОВ , призванных Виноградовским военкоматом (1227 ед. хр.). Большая коллекция нумизматики , самая древняя ее частица - монета Золотой Орды конца XIV века.

Удивительная и многочисленная коллекция этнографических предметов деревенского быта: подсвечники, лампы, посуда, тридцать самоваров и многое другое. Среди этого многообразия выделен отдельно религиозный комплекс - иконы XIX века, книги, кресты. Гордится музей личными коллекциями, в которых представлены награды, документы, фотографии людей, оставивших значимый след с истории района.

Ежегодно музей организует и проводит не менее двух выставок различной тематики. Совместно с районной библиотекой музей регулярно участвует в реализации различных краеведческих проектов. Виноградовский районный исторический музей является членом Союза музеев России и Ассоциации музеев России. В музее есть сувенирная лавка, в которой можно приобрести изделия народных мастеров, полиграфическую продукцию, сувениры.

Иллюстрации:

Виноградовский районный исторический музей.