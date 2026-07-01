ВИНОГРАДОВ Виталий Борисович

Родился в 1938 г. В 1961 г. окончил Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова.

Доктоская диссертация : Центральный и Северо-Восточный Кавказ в скифское время (VII-IV вв. до н.э.) (1973).

Работал заведующим кафедрой всеобщей истории Армавирского государственного педагогического института.

Доктор исторических наук, профессор . Заслуженный деятель науки Российской Федерации и Чечено-Ингушской АССР; действительный член Международной Академии информатизации и Академии истории и политологии; член Союза журналистов России; член редколлегии «История народов Сев. Кавказа», «Российского исторического журнала», «Кубань: проблемы культуры и информатизации»; рук. ред. «Армавирского краеведа», а также ряда тематических региональных сериалов.

Область интересов : Археология и этнография народов Кавказа; русско-северокавказские взаимоотношения X – середина XIXвв.; Кавказ в российской художественной культуре (конец XVIII– начало XX вв.)

Сочинения: Сарматы Сев.-Вост. Кавказа / Тр. Т. 6. Грозный, 1963;

Центр. и Сев.-Вост. Кавказ в скифское время (VII–IV вв. до н.э.) // Вопросы политической истории, эволюции, культуры и этногенеза. Грозный, 1972;

Средняя Кубань: земляки и соседи (формирование традиционного состава населения) // Книга историко-краеведческих очерков. Армавир, 1995;

Кавказ в передовой общественно-политической мысли России (вторая половина XVIII- первая треть XIX вв.) Полемические этюды. Армавир, 1996 (в соавт.).

Ранние гребенцы – первые евразийцы Южнороссийского поля (конспект современных воззрений) // История и культура народов Северного Кавказа. Вып.7. – Пятигорск, 2007. С.11-17.

Гребенской есаул Н.М. Еремин (штрихи к портрету) // Полиэтничный макрорегион: язык, культура, политика, экономика. Тезисы докладов Всероссийской научной конференции. – Ростов-на-Дону, 2008. С.54-58.