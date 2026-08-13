ВИНОГРАДОВ Кирилл Борисович

Родился в 1921 г. Окончил Ленинградский государственный университет в 1945 г.

Кандидатская диссертация : Внешняя политика Австро-Венгрии в начале Балканских войн (1953).

Докторская диссертация : Буржуазная историография происхождения первой мировой войны (1964).

С 1948 г. ассистент кафедры истории международных отношений, а затем кафедры новой и новейшей истории. В течение 55 лет вел большую и разнообразную научно-педагогическую работу в стенах Ленинградского государственного университета (в настоящее время Санкт-Петербургского государственного университета), пройдя все ступени профессионального роста — ассистент, кандидат наук, доцент, доктор наук, профессор .

Учитель : В.Г. Ревуненков

Сочинения: Автор более 200 научных трудов, в том числе 5 монографий.

Буржуазная историография первой мировой войны. М., 1962;

Боснийский кризис 1908-1909 гг. – пролог Первой мировой войны. Л., 1964;

Дэвид Ллойд Джорж. М., 1970;

Очерки английской историографии нового и новейшего времени. Л., 1975.

Монархи, министры и дипломаты XIX — начала XX века. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2002.

Мировая политика 60—80-х годов XIX века: события и люди. Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. 166, [2] с., [12] л. ил.