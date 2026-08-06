ВИНОГРАДОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

Русский ученый, создатель русского фарфора.

Биография и карьера

Происходил из священнической семьи. Получал образование в Славяно-греко-латинской академии, его одноклассником был М.В. Ломоносов. Тогда же зародилась их дружба, сохранившаяся и в зрелые годы. Друзья обучались и в петербургской Академии наук, после чего отправились в Германию, в Марбургский университет осваивать химическую и физическую науки, горное и металлургическое дело. Обучались они и в горнодобывающем центре - во Фрайберге у Иоганна Генкеля.

Юный Виноградов был зачислен учеником на Порцелиновую мануфактуру к мастеру Христофору Гункеру. Во время ученичества он активно занимался исследованием сырья и поиском оптимального состава фарфоровой массы. Свои эксперименты и выводы держал в секрете - даже зашифровывал все записи.

С 1748 года руководил Императорской порцелиновой мануфактурой.

Так постепенно он сумел поставить первое производство фарфора в нашей стране - на Невской порцелиновой мануфактуре (другое наименование - Императорский фарфоровый завод). Первоначально производились различные небольшие предметы (табакерки для государыни Елизаветы Петровны, отправлявшиеся затем за границу как дипломатические подарки). Фарфор, производимый по виноградовскому «рецепту», по качеству был не хуже саксонского, а по составу массы (приготовленной из отечественного сырья) был сравним с тем, что производили в Китае.

В 1750-х годах ассортимент фарфоровой продукции расширился. Теперь производились антропо- и зооморфные фигурки. При этом подобные изделия оставались доступны лишь узкому кругу лиц. В то время предметы из фарфора бережно хранились, как и остальные драгоценности. Эти изделия считались, прежде всего, предметами роскоши, их приобретали и держали для престижа, а не для пользы. Использовать фарфор в практических целях (например, для сервировки стола) стали намного позже - через несколько десятков лет.

В 1756 году Виноградову удалось сконструировать большой горн, благодаря чему стало возможным производить более крупные предметы из фарфора. Тогда же был создан знаменитый сервиз «Собственный», являвшийся личной собственностью российской императрицы.

Научные труды Дмитрия Ивановича не дошли до нас полностью. Среди них «Заметки о фарфоре» (1745) и «Обстоятельное описание чистого порцелина» (1752). Высокого признания, несмотря на все это, ученый так и не добился.

Умер в 1758 году в российской столице. Похоронен на петербургском Спасо-Преображенском кладбище. Так как за могилой некому было ухаживать (ученый жил одиноко), она вскоре затерялась.

Дело Дмитрия Ивановича продолжал его ученик Никита Воинов. До XXI века сохранились всего девять изделий с маркой самого Виноградова (W), поэтому все они представляют огромную ценность.

На месте его мануфактуры вскоре после установления советской власти был открыт Ленинградский фарфоровый завод им. М.В. Ломоносова (1925).