ВИНАВЕР МАКСИМ МОИСЕЕВИЧ

Российский юрист, общественно-политический деятель, писатель, депутат I Государственной Думы, один из основателей партии кадетов, активный участник еврейского движения.

Происхождение и образование.

Родился по одним данным в 1862 г., а по другим в 1863 г., в предместье Варшавы, в богатой и образованной еврейской семье. Его отец был владельцем бакалейного магазина. В пятилетнем возрасте мальчика отдали в еврейскую школу-хедер, а еще через пять лет он поступил в 3-ю варшавскую гимназию. По окончании гимназии поступил на юридический факультет Варшавского университета. В студенческие годы увлекается общественным движением: был членом и председателем некоторых студенческих кружков.

В 1886 г. Винавер окончил университет. При этом он был удостоен золотой медали на конкурсе студенческих работ за свой труд «Исследование памятника польского обычного права XVIII века», написанный на немецком языке. Эта работа была опубликована в 1888 г. Однако для продолжения научной карьеры в Российской империи ему необходимо было перейти в православие, чего Винавер не захотел.

Адвокат.

Поэтому он записался в адвокатское сословие и уехал в Санкт-Петербург, где получил статус помощника присяжного поверенного, а в 1904 г. звание присяжного поверенного. Довольно быстро Винавер стал известным адвокатом. Кроме того он занимался наукой и неоднократно публиковал статьи в «Журнале Министерства юстиции», «Вестнике права» и других изданиях. Впоследствии статьи Винавера были изданы отдельными сборниками: «Очерки об адвокатуре» (1902 г.) и «Из области цивилистики» (1908 г.).

Винавер был женат на Розе Георгиевне (урожденной Химкиной) (1872-1951). Их сын Евгений (1899-1979) стал англо-французским литературоведом медиевистом.

Еврейское движение.

В 1880-е гг. центром, около которого группировались общественные силы российского еврейства, было «Общество распространения просвещения среди евреев». Винавер был одним из его членов. В рамках деятельности этого общества он встал по главе «Историко-этнографической комиссии», занимавшейся собиранием исторического материала ο евреях в России. В 1899 г. ею был опубликован первый том издания «Регесты и надписи. Свод материалов для истории евреев в России». Вскоре под руководством Винавера эта комиссия была преобразована в Еврейское историко-географическое общество. Он был председателем общества и принимал участие в издании официального журнала организации «Еврейская старина». Ранее в 1901-1905 гг. он являлся одним из руководителей журнала «Восход» – ведущего еврейского издания на русском языке.

Общественно-политическая деятельность.

В 1897 и 1900 гг. Винавер участвовал в международных конгрессах по сравнительному правоведению и истории, прошедших в Брюсселе и в Париже.

Также он был членом, а с 1905 г. председателем гражданского отделения Юридического общества при Санкт-Петербургском университете, которое было одним из центров движения либеральной интеллигенции.

Широкий общественный резонанс вызвали выступления Винавера на судебных процессах, связанных с Кишиневским и Гомельским еврейскими погромами (1903 г.), и его активная роль в Бюро защиты еврейских прав. В 1905 г. он руководил совещанием еврейских общественных деятелей, учредившим внепартийный «Союз для достижения полноправия еврейского народа в России» и активно участвовал в его работе. Однако из-за внутренних разногласий вместе со своими единомышленниками покинул организацию и в феврале 1907 г. образовал «Еврейскую народную группу».

Партия кадетов.

После Манифеста 17 октября Винавер стал одним из учредителей конституционно-демократической партии и был избран в Центральный комитет партии. В 1906 г. был избран в I Государственную Думу от Санкт-Петербурга и принял активное участие в работе думских комиссий (о неприкосновенности личности, гражданском равенстве и ряде других) и в прениях. Период работы в I Думе можно считать пиком политической карьеры М.М. Винавера. После роспуска думы он, как и многие другие кадеты, был арестован за подписание Выборгского воззвания и провел три месяца в тюрьме. В результате он лишился избирательных прав и в последующих думах работать не мог. Основной ареной его политической деятельности с этого времени стал ЦК кадетской партии.

В 1907 г. он опубликовал работу «Конфликты в Первой думе», в которой анализировал взаимоотношения кадетов с левыми фракциями – трудовиками и социал-демократами.

В 1911 г. Винавер принял участие в защите М.М. Бейлиса. В 1913 г. он стал основателем и редактором журнала «Вестник гражданского права». В этот период он спонсировал начинающего художника еврейского происхождения М.З. Шагала на поездку для продолжения образования в Париж.

После Февральской революции 1917 г. Винавер отказался войти во Временное правительство, но стал сенатором. Затем был введен в состав президиума комиссии по выработке закона о выборах в Учредительное собрание.

Гражданская война и эмиграция.

После Октябрьской революции Винавер был арестован, но через несколько дней освобожден. Вскоре он был избран в Учредительное собрание от Петрограда, но как раз в день выборов ему пришлось покинуть город и до конца мая 1918 г. скрываться в Москве. Затем Винавер покинул Россию и перебрался в оккупированный немцами Крым, где у него была дача под Алуштой. В ноябре 1918 г. он вступил в должность министра внешних сношений во вновь созданном «Крымском правительстве»: на этом посту он налаживал дружеские отношения с представителями прибывших в Крым английского и французского флотов, неоднократно выступал с речами в поддержку Добровольческой армии.

В апреле 1919 г. Винавер навсегда покинул Россию. Будучи в эмиграции во Франции, он начал пропагандировать там «белое движение». Одним из главных его адресатов стало западноевропейское и особенно американское еврейство. Обращаясь к нему, он заявлял, что распад России – не в интересах российского еврейства. С осени 1919 г. Винавер стал издавать газету «Еврейская трибуна» на русском и французском языках, а также сотрудничал в газете П.Н. Милюкова «Последние новости».

Винавер сыграл видную роль в организации «Демократической группы Партии народной свободы» и в переговорах о создании блока с правыми социалистами - эсерами. Он являлся одним из организаторов совещания членов Учредительного собрания в 1921 г. Вместе с М.И. Ростовцевым и Б.Э. Нольде он инициировал создание Русского университета в Сорбонне и читал там историю русского гражданского права. С 1923 г. он редактировал еженедельный литературный журнал «Звено».

Умер Винавер 10 октября 1926 г. в местечке Ментон-Сен-Бернар.

Сочинения:

Очерки об адвокатуре. СПб., 1902.

Адвокатура и правовое государство. СПб., 1905.

Кадеты и еврейский вопрос. СПб., 1907.

Речь ο Спасовиче. СПб., 1907.

Из области цивилистики. СПб., 1908; М., 2015.

История Выборгского воззвания. П., 1917.

Тактика Партии народной свободы, 1917;

Недавнее. Воспоминания и характеристики, 1-е издание, 1916; 2-е издание, Париж, 1926.

Наше правительство: (Крымские воспоминания 1918-1919 гг.). Париж, 1928.