ВИЛЛАМОВ НИКОЛАЙ АРТЕМЬЕВИЧ

Сын действительного статского советника, из потомственных дворян Санкт-Петербургской губернии. 5.5.1855 назначен пажом к Высочайшему двору. 22.1.1863 поступил в Пажеский корпус. 17.7.1867 получил звание камер-пажа. 12.7.1868 окончил корпус по 1-му разряду и произведен в прапорщики с назначением в лейб-гвардии Конно-Гренадерский полк. 1.9.1872 прикомандирован к учебному кавалерийскому эскадрону. 30.8.1873 произведен в поручики. 10.7.1874 окончил курс учебного кавалерийского эскадрона по 1-му разряду. 19.8.1874 произведен в штабс-капитаны. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 22.5.1877 командирован в распоряжение начальника Болгарского ополчения. 4.3.1878 назначен в распоряжение софийского губернатора. 2.8.1878 назначен начальником Софийского округа. 16.4.1879 отчислен от ведомства гражданского управления в Болгарии. 17.4.1879 произведен в капитаны. 1.7.1881 назначен командующим 3-м эскадроном. 12.71881 утвержден командиром эскадрона. 11.10.1882 переименован в ротмистры. 2.9.1883 назначен командующим 6-м эскадроном. 16.10.1883 утвержден командиром эскадрона. 31.12.1887 назначен и. д. помощника командира лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка по строевой части. 24.4.1888 произведен в полковники. 6.5.1888 назначен и. д. помощника командира лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка по хозяйственной части. 15.8.1888 утвержден в должности. 5.6.1891 назначен и. д. помощника командира лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка по строевой части. 2.11.1891 утвержден в должности. 22.2.1892 назначен начальником кадра № 2 кавалерийского запаса. 22.9.1894 назначен командиром 16-го драгунского Глуховского полка. 23.2.1899 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением командиром 3-й отдельной кавалерийской бригады. 15.3.1906 произведен в генерал-лейтенанты с назначением начальником Кавказской кавалерийской дивизии. 22.12.1910 произведен в генералы от кавалерии с увольнением со службы с мундиром и пенсией. 26.7.1913 определен на действительную службу с назначением почетным опекуном опекунского совета учреждений Императрицы Марии по Санкт-Петербургскому присутствию. 4.10.1914 исключен из списков умершим.

Жена (1-я): Ольга Петровна (урожденная Алабина) (?–1882). Жена (2-я): дочь генерал-майора Мария Алексеевна (урожденная Свечина) (1854–1926). Дети от 1-го брака: Ольга (р. 7.7.1880), Михаил (р. 5.3.1882). Дети от 2-го брака: Георгий (р. 26.3.1884), Мария (р. 26.11.1885).