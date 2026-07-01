ВИЛЬКИЦКИЙ БОРИС АНДРЕЕВИЧ

Образование и начало карьеры

Борис Вилькицкий с детских лет был знаком с исследованиями арктических широт. Его отец – А.И. Вилькицкий. Не удивительно, что свою жизнь В. был связан с морским делом и изучением Арктики.

Родился В. 22 марта 1885 г. Получил военное образование. Участвовал в событиях 1904 - 1905 гг. на Дальнем Востоке. Командир подводной лодки «Порт-Артурец».

Обучался в Морской академии на штурмана. По окончании учебного заведения повышен до старшего лейтенанта и переведен на службу на Балтику, затем - на Дальний Восток.

Арктический поход

Понимая значимость Северного морского пути, Россия приступила к освоению этого сложного климатического региона. Началось строительство «Таймыра» и «Вайгача», годных для путешествий во льдах.

В 1913 г. была снаряжена экспедиция, в которой В. стал заместителем начальника отряда. Цель похода – изучение берегов и о-вов Северного Ледовитого океана, определение перспектив плавания по Северному морскому пути.

Летом 1913 г. корабли отправились в путь. Ввиду болезни руководителя похода И.С. Сергеева В. возглавил экспедицию. Экипаж открыл Северную Землю, о-в Малый Таймыр и о-в Старокадомского. На следующий год, В. прошел по северу маршрут Владивосток - Архангельск, обнаружив о-в Новопашенного (Жохова). 16 сентября 1915 г. отряд прибыл в Архангельск.

В годы великих испытаний

Первая мировая война отодвинула планы В. В чине капитана 1-го ранга он командовал «Летун». В 1916 г. корабль из-за подрыва на мине оказался на ремонте в Кронштадте.

Во время революции В. - сотрудник Главного гидрографического управления флота.

С июня 1918 г. - во главе похода в Западно-Сибирский район Северного Ледовитого океана. Цель - привезти хлеб в европейскую часть страны. Однако в августе 1918 г. Архангельск взяли белые, и В. оказался на службе у них. Руководил Карской экспедицией 1919 г. Произведен белыми контр-адмиралы. Фактически он занимался обеспечением связей северного и сибирского фронтов белых.

В феврале 1920 г. оказался вместе с белыми в Норвегии, затем – в Лондоне. Здесь он прожил до 1922 г.

На службе Советов

Советское правительство трижды предлагало В. возвращение на Родину и продолжение работ по освоению Северного морского пути, но он молчал. В 1923 и 1924 гг. он все-таки возглавил 3-ю и 4-ю Карские экспедиции по морской части.

Эмиграция

В 1925 г. В. отбыл в Англию. Здесь он трудился на коммерческих кораблях. В 1926 – 1928 гг. возглавлял команду по изучению гидрографической обстановки в нижнем Конго (бельгийская часть). Затем работал бухгалтером и преподавал русский язык в Брюсселе, где и умер 6 марта 1961 г.