ВИЛЬКИЦКИЙ АНДРЕЙ ИППОЛИТОВИЧ

Образование и начало карьеры В. родился 13 июня 1858 г. в Борисовском уезде Минской губ. Получил гимназическое образование. С 1875 г. служил на Балт. флоте. Окончил Морской корпус. Гардемарин (с 1877). Мичман (1878). В 1880 г. завершил обучение в Николаевской морской академии по специальности «гидрография». 7 апреля 1882 г. его избрали членом Императорского Русского географич. общества (РГО). В. вел преподавательскую деятельность, в том числе руководил практическими занятиями по астрономии в Морской академии. Научные экспедиции Дальнейшая его жизнь тесно связана с гидрографией. В 1882 г. А.И. В. отправился в составе экспедиции, организованной Гидрографическим департаментом Морского министерства, для изучения Онежского озера. Экспедиция вела свою работу вплоть до 1887 г. В 1887 г. В. возглавил Арктич. гидрографич. экспедицию по изучению Хайпудырской губы и архипелага Новая Земля. По итогам экспедиций В. издал серию научных работ. За них В. награжден двумя золотыми медалями, а также медалью им. Ф.П. Литке от РГО. В чине подполковника В. стал руководителем гидрографич. экспедиции по изучению побережья от устья Печоры до Енисея, Енисейского залива и Обской губы. Экспедиц. работала в 1894-1896 гг. В 1895 г. экспедиц. обследовала остров в Карском море у полуострова Ямал, в 1874 г. открытый британским капитаном И. Вигггинсом. Остров получил название в честь В. В 1898 г. В. обследовал устья Печоры и Енисея, а также южную часть Карского моря. Исследователь к 1901 г. подготовил развернутые карты обширного района, уточнил береговые линии Новой Земли, Мурманского побережья, Белого и Карского морей. В 1900-1903 гг. на карту были нанесены острова в архипелаге Норденшельда, названные в честь В. В 1905 г. В. стал участником экспедиции, проследовавшей по Сев. Ледовитому океану на Енисей. В. осуществлял командование караваном из двадцати двух кораблей по проливу Югорский Шар. В 1907 г. В. возглавил Главное гидрографическое управление. С 1909 г. он имел чин генерал-лейтенанта Корпуса флотских штурманов. В 1912 г. в результате проведенной В. большой организационной работы состоялась вторая Международная мор. конференция по обеспечению безопасности мореплавания. В том же году он организовал Корпус гидрографов, что знаменовало собой закрепление данной флотской специальности. В 1913 г. А.И. В. зачислили в Корпус гидрографов в чине гидрографа-геодезиста. Будучи произведен в чин полного генерала Корпуса гидрографов, он был уволен со службы по болезни. В 1913 – 1915 гг. В. организовал экспедицию на Север на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач», однако ее реализация легла на плечи его сына Бориса. 11 марта 1913 г. А.И. В. скончался. Похоронен в Санкт-Петербурге на Смоленском правосл. кладбище. В память о В. получил название остров в архипелаге Новосибирские острова в Восточно-Сибирском море, открытый Гидрографич. экспедиц. Сев. Лед. океана (ГЭСЛО) в августе 1913 г. Г.Я. Седов в честь В. назвал нанесенный им на карту в 1913 г. мыс в Баренцевом море в архипелаге Новая земля.