ВИЛЬК МАРИУШ

Польский писатель и журналист, проживающий и работающий в России.

Биография и творчество

Проходил обучение на филологическом факультете университета в родном Вроцлаве. В 1980 г. стал одним из зачинателей и видных деятелей польского движения «Солидарность» , являясь соратником будущего президента Польши Леха Валенсы. Его активная политическая деятельность дважды приводила журналиста к лишению свободы. В 1989 г. Вильк, разойдясь во взглядах с бывшими соратниками, уезжает из родной страны. Первой его остановкой стала Германия, где ему помогала коллега Маша Паарскен, которая работала тогда с Юрием Любимовым. Следующей остановкой на пару лет стали Соединенные Штаты, где Вильк трудился университетским лектором. Здесь к нему приходить идея создания книги о «Солидарности», однако писатель оставляет ее по совету профессора Мандельбаума и в начале 1990-х перебирается в Россию.

В нашей стране польский журналист становится свидетелем многих трагических событий тех лет: январских событий 1991 г. в литовском Вильнюсе, августовского путча в Москве и разворачивающейся Грузино-абхазской войны . В 1995 г. Вильк занял должность корреспондента при российском МИДе. В то же время он печатается в польскоязычном журнале «Культура» Ежи Гедройца, издававшемся во Франции, затем начинает сотрудничество с газетой «Жечпосполита».

Освещая события абхазского конфликта, журналист стал свидетелем жестокой расправы грузинских военных над парой гражданских, что стало для поляка настоящей травмой, вынудившей его оставить журналистику. Вильк отправился на Русский Север для встречи с соловецкими старцами, после которой решил осесть на Соловках. Здесь он провел девять лет, первые из которых подвизался духовно, читая святых отцов и постясь. После перебрался в дом на Онежском озере (д. Конда Бережная), часть времени проводя в Петрозаводске. Этот город подарил Вильку жену Наталью. У пары родилась дочь Марта.

Русский Север подарил писателю новую тему для творчества. Он начал создавать свой философский «Северный дневник», в котором описывал жизнь свою и своей семьи на Севере, а также жизнь самого Севера и его обитателей, тем самым пытаясь понять и Россию с ее особенностями. Первой частью дневника стал «Волчий блокнот», опубликованный в 2006 г. Здесь Вильк рассказывает об истории и своем восприятии Соловецких островов, о взгляде поляка на русскую жизнь и борьбе с польскими стереотипами. Второй частью стал «Волок» (2008), описывавший путешествие по Белому морю и Ладожскому озеру. В 2010 г. свет увидела третья часть дневника – «Тропами северного оленя», - которая посвящена народу саамов, среди которых писатель жил в 2005-2006 гг. За ней последовал «Дом над Онего» (2012), где описывается жизнь семьи Вилька в Конде Бережной и не только. Пятый том «Северного дневника» - «Путем дикого гуся» (2014). Вильк продолжил в нем повествование о жизни в Заонежье, которая осветилась и изменилась с рождением дочери Мартуши, но также рассказал о Петрозаводске и своем путешествии по Лабрадору по следам писателя Кеннета Уайта. В 2015 г. вышел последний, по словам писателя, том дневника под названием «Дом странствий». В нем он размышляет над самим понятием дороги и странствия, обращается к воспоминаниям, уделяя внимание и важным для себя литературным впечатлениям.

Дневник Мариуш Вильк писал на польском языке (его русским переводчиком стала Ирина Адельгейм), однако считает себя писателем русским. Стоит отметить, что Вильк за долгое время жизни в России достаточно серьезно изучил русский язык.