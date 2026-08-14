ВИЛЬГЕЛЬМ III ОРАНСКИЙ (Willem)
Виллем Хендрик (Уильям), принц Оранский, статхаудер Нидерландов в 1672–1702, король Англии в 1689–1702.
В период Голландской войны 1672–78 во главе нидерл. войск отразил нападение армии франц. короля Людовика XIV. В 1677 женился на Марии II Стюарт, дочери будущего англ. короля Якова II. В нояб. 1688 В.IIIО. и его супруга были призваны в Англию оппозиционными Якову II силами (вигами, англ. духовенством и частью тори). В янв. 1689 В.IIIО. и Мария II Стюарт вступили на англ. престол (см. «Славная революция»), в окт. 1689 подписали Билль о правах. В 1694, со смертью супруги, В.IIIО. стал править единолично, одобрил акт о трёхгодичном парламенте. В 1701 подписал акт о престолонаследии. Законодат. акты, принятые в период его правления, существенно ограничили власть англ. монарха и расширили полномочия парламента.