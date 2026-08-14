ВИЛЬГЕЛЬМ III ОРАНСКИЙ (Willem)

Вил­лем Хен­д­рик (Уиль­ям), принц Оран­ский, стат­хау­дер Ни­дер­лан­дов в 1672–1702, ко­роль Анг­лии в 1689–1702.

В пе­ри­од Гол­ланд­ской вой­ны 1672–78 во гла­ве ни­дерл. войск от­разил на­па­де­ние ар­мии франц. ко­ро­ля Лю­до­ви­ка XIV. В 1677 же­нил­ся на Ма­рии II Стю­арт , до­че­ри бу­ду­ще­го англ. ко­ро­ля Яко­ва II. В но­яб. 1688 В.IIIО. и его суп­ру­га бы­ли при­зва­ны в Анг­лию оп­по­зи­ци­он­ны­ми Яко­ву II си­ла­ми (ви­га­ми, англ. ду­хо­вен­ст­вом и ча­стью то­ри). В янв. 1689 В.IIIО. и Ма­рия II Стю­арт всту­пи­ли на англ. пре­стол (см. «Слав­ная ре­во­лю­ция»), в окт. 1689 под­пи­са­ли Билль о пра­вах. В 1694, со смер­тью суп­ру­ги, В.IIIО. стал пра­вить еди­но­лич­но, одоб­рил акт о трёх­го­дич­ном пар­ла­мен­те. В 1701 под­пи­сал акт о пре­сто­ло­нас­ле­дии. За­ко­но­дат. ак­ты, при­ня­тые в пе­ри­од его прав­ле­ния, су­ще­ст­вен­но ог­ра­ни­чи­ли власть англ. мо­нар­ха и рас­ши­ри­ли пол­но­мо­чия пар­ла­мен­та .