ВИЛЕНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

9(22) августа - 19 сентября(2 октября) 1915 г. - оборонительная операция русского Северо-Западного фронта(Главнокомандующий ген. М.В. Алексеев, начальник штаба ген. А.А. Гулевич), проведенная в районе гор. Вильно(совр. Вильнюс, Литва).

Летом 1915 г. продолжалось «Великое отступления» русской армии. 4 августа русские войска очистили крепость Иваногород, предварительно взорвав укрепления, и туда вошли австрийцы. Утром 5 августа в Варшаву вошли немцы. В этой ситуации русское командование планировало собрать под прикрытием крепостей новую 12-ю армию в районе Вильно для того, чтобы затем перейти в контрнаступление. Однако падение Ковно(совр. Каунас, Литва), последовавшее в ночь с 17 на 18 августа, и Новогеоргиевска(совр. Модлин, Польша), который капитулировал 19 августа, сорвало эти планы. Коменданты крепостей ген.-от-кав. В.Н. Григорьев и ген.-от-кав. Н.П. Бобырь не справились со своими обязанностями. В Новогеоргиевске в плен попало 85 000 пленных, немцы взяли в качестве трофея 700 орудий.

7(20) августа было принято решение об эвакуации Брест-Литовска. Старые крепости оставлялись без боя. Первым был оставлен Осовец, эвакуация которого началась 18 августа, то есть в день падения Новогеоргиевска. В ночь на 23 с отходом полевых частей с флангов, гарнизон покинул ее, укрепления были взорваны. С трех сторон к Бресту подходили вражеские армии. От Ковеля шли австрийцы, от Варшавы и Осовца германцы. Взятие же Ковно создавало угрозу окружения и не только для одного Бреста, но и для всего Северо-Западного фронта, который мог бы оказаться прижатым в районе Бреста-Кобрина-Пинска в Припятские болота. После падения Ковно 10-я германская армия(ген. Р. Эйхгорн) наступала между реками Вилия и Неман, стремясь обойти с севера Вильно(совр. Вильнюс, Литва) и окружить к северо-западу от этого города части 10-й русской армии(ген. Н.А. Радкевич). Во встречных боях войска Эйхгорна были остановлены.

Поскольку фактически войска Северо-Западного фронта вели бои на двух основных направлениях, от Риги и до Двинска(совр. Даугавпилс, Латвия), и от Вильно до Полесья, от еще 16 августа Верховный Главнокомандующий предложил разделить фронт к северу от Полесья, где действовало 8 русских армий, на два участка. Руководить ими одному лицу было сложно, и 3 армии от Риги до Двинска, 6-ю армию, прикрывавшую Петроград, предлагалось выделить в Северный фронт. 29 августа это разделение фактически произошло, ген. Н.В. Рузский, получивший новый фронт, вступил в его командование с опозданием, лишь в полночь с 30 на 31 августа. Западный фронт остался под командованием Алексеева. Изменения затронули и Ставку, которая 7(20) августа была переведена из Барановичей в Могилев. 18(31) августа последовал приказ о назначении Алексеева на должность начальника Штаба Верховного Главнокомандующего, одновременно Николай II назначил ген. Н.Н. Янушкевича «помощником по военной части наместника на Кавказе». Вечером 20 августа(1 сентября) Алексеев прибыл в Могилев, сдав фронт ген. А.Е. Эверту. 23 августа(5 сентября) Вел. Кн. Николая Николаевича-мл. на посту Верховного Главнокомандующего заменил Николай II. Прибывший 19 августа(1 сентября) 1915 года в штаб Северного фронта(Псков), Рузский сразу же начал с отступления основных сил фронта к Западной Двине, чем ставил войска Западного фронта в критическое положение, так как отступление шло в расходящихся направлениях.

Командование германского Восточного фронта(ген.-фельд. П. фон Гинденбург, ген. Э. Людендорф, ген. М. фон Гофман) решило использовать образовавшийся между Двинском и Вильной, между Северным и Западным фронтами разрыв величиной почти в 60 километров. 27 августа(8 сентября) 10-я армия Эйхгорна(17,5 пехотных и 4 кавалерийских дивизий), получив подкрепления, перешла в наступление в стык русских 10-й и 5-й(ген. В.К. Плеве) армий(18,5 пех. и 3,5 кав. дивизии; 5 пех. и 5 кав. дивизий слабого состава соотвественно). В этом наступлении также принимали участие 8-я германская армия(ген. О. фон Белов, 8 пех. дивизий), 12-я германская армия(ген. М. фон Гальвиц, 9 пех. дивизий), которые должны были обеспечить натиск на русские войска по фронту Вороново-Лида. 3 дивизии группы принца Леопольда Баварского наступали на Барановичи. Всего же перед фронтом Гинденбурга находились 4 русские армии, 65 пех. и 13,5 кав. дивизий, 355 121 штык и около 39 000 сабель. Численность сил, имевшихся в распоряжении Гинденбурга, равнялась 295 200 штыков и 12 000 сабель. Учитывая то, что Ставка выводила часть войск в тыл, силы были примерно равны. Германское командование опять сумело добиться сосредоточения значительных сил на участках прорыва. Слабостью русского фронта по-прежнему было отсутствие в его тылу резерва, как, например, за линиями обороны 5-й и 10-й армий. Кроме того, стыки этих армий, а также Северного и Северно-Западного фронтов прикрывались кавалерийскими завесами.

В результате против русской завесы в составе 82 эскадронов, 5,5 батальонов, 42 орудий германцы сосредоточили 96 эскадронов, 72 батальона и около 400 орудий. Немцы к тому же по прежнему значительно превосходили русских по количеству боезапаса. 28 августа(9 сентября) русская оборона была прорвана севернее Вилькомира и в прорыв(т.н. Свенцянский) по шоссе Вильно-Минск устремились 5 германских кав. дивизий ген. фон Гарнье(не более 7 000 сабель). Огромное значение имело то, что вместе с кавалерией шла батарея тяжелых 8-дюймовых мортир, действия которых весьма эффективно наводили панику на русские тылы. Положение стало сразу же критическим. На направлении движения немцев у станции Ново-Свенцяны первоначально оказался всего лишь один(!) этапный батальон Гвардейского корпуса(300 человек, вооруженных японскими винтовками по 60 патронов на ствол), отбившаяся сотня забайкальских казаков(80 человек) и несколько взводов разных ополченческих частей(около 200 человек, вооруженных берданками, несколькими карабинами, частью безоружных). Днем 12 сентября немцы заняли Ново-Свенцяны, связь Северного и Западного фронтов была нарушена. Узнав об этом, Алексеев дал телеграмму командующим фронтами генералам Рузскому и Эверту с приказанием немедленно выбить немцев из Ново-Свенцян, установить кавалерийскую связь между фронтами, поддержанную пехотой, вплоть до прибытия двух корпусов, которые должны были сформировать новую 2-ю армию. Тем временем 6 пехотных германских дивизий вышли во фланг и тыл 10-й русской армии.

1(14) сентября немцы овладели Вилейкой. За 7 дней германская кавалерия проникла в русский тыл на глубину свыше 250 км. Эти темпы движения не были высокими, за исключением первых дней прорыва группа Гарнье двигалась в среднем со скоростью 20 километров в сутки. Перед ней практически не было русских войск, и это настораживало Гарнье. Тем временем русские войска активно проводили перегруппировку, проходя в среднем: пехота - 30 километров и кавалерия - 60-70 километров в сутки. 3(16) сентября 10-я армия Эйхгорна взяла Вильно, потеряв в боях под городом свыше 50 000 чел. 17 сентября немецкая кавалерия временно прервала движение по железнодорожной линии Минск-Смоленск. Если бы немцам удалось взять Минск и закрепиться там, то положение русского Западного фронта стало бы критическим. Он был бы отрезан от единственной своей коммуникации, железной дороги Минск-Барановичи, имея для отступления узкий проход в болотах Полесья.

17 сентября ген. Алексеев решение об отходе с Виленской дуги. В ночь с 17 на 18 сентября Западный фронт начал отступление, которое удалось провести внезапно. Положение в русских тылах было тяжелым, тем не менее, германскому командованию так и не удалось реализовать план окружения Виленской группировки. 6(19) сентября командующий 2-й армией ген. В.В. Смирнов по приказу Верховного Главнокомандующего распорядился создать кавалерийскую группу в составе I-го конного корпуса, 6-й и 13-й кавалерийских и Уральской казачьей дивизий под командованием ген. В.А. Орановского. Кавалерия должна была сконцентрироваться в районе Кривичи-Будслав к 3-11 (14-24) сентября и отбросить германскую конницу к западу от линии Придруйск-Поставы-Кобыльник. 10-18 сентября (23 сентября - 1 октября) 2-я армия ген.Смирнова перешла в контрнаступление и заставила 10-ю армию Эйхгорна отступить. 19 сентября собранные резервы русской кавалерии начали контрудар по силам Гарнье. 20 сентября 4 немецких кавалерийских полка понесли серьезные потери. 21 сентября была отбита Сморгонь, захвачена германская конная артиллерия, 1-я кавалерийская дивизия из группы Гарнье оттеснена в болота озера Нарочь. Но в целом, русская кавалерия, за исключением Уссурийской бригады действовала вяло, и преследование немцев свелось к их выталкиванию с одновременным налаживанием контакта с русской 5-й армией, защищавшей Двинск. Немцам удалось потеснить 10 русских корпусов, истощенных до такой степени, что их можно было считать за 10 дивизий, взять Вильно и чрезвычайно удачно оставить в своем тылу важнейшие железнодорожные линии. Контроль над ними позволит летом 1916 года быстро и эффективно перебрасывать небольшие резервы Восточного фронта с одного угрожаемого участка на другой. Добиться окружения русских частей Гинденбургу и Людендорфу не удалось.