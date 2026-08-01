ВИЛЕГОДСКИЙ МУЗЕЙ

Вилегодский районный краеведческий музей.

Краеведческий музей создан в 1966 году и находится в двух старинных зданиях волостного правления (XIX века) в непосредственной близости с памятником археологии «Ильинское Городище» (IX-XV веков) и памятником архитектуры - Храм Ильи Пророка (XVIII века).

Вот уже 11 лет существует «Зал природы», который особенно пользуется спросом у маленьких посетителей. В музее находится одна из крупных находок области - верхняя часть черепа мамонта, а также другие палеонтологические находки, которые расскажут о существовании на нашей земле гигантских древних животных: мамонтов и шерстистых носорогов. На протяжении многих лет в музее осуществляется патриотическое воспитание подрастающего поколения на примере героических подвигов земляков, участвовавших в Великой Отечественной войне . О многих из них можно узнать в «Зале военной славы». В 2012 году открыта новая постоянная экспозиция «...от земли вилегодской». Здесь представлена целая плеяда выдающихся ученых, докторов наук и просто знаменитых людей - выходцев с Виледи. Сотрудники музея бережно сохраняют духовные и материальные ценности, собранные со всех уголков Вилегодского района. Они служат свидетелями 633-летней истории самобытного края.

Иллюстрации:

Вилегодский районный краеведческий музей.