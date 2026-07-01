ВИКЖЕЛЬ

Всероссийский Исполком профсоюза железнодорожников в 1917-1918 гг. Создан на I съезде железнодорожников 15.7.-25.8.1917 г. В его состав входило 40 членов, в том числе 14 эсеров (из них 9 левых эсеров), 8 меньшевиков, 3 большевика и 3 энеса, 10 беспартийных. После Октябрьского переворота , когда во многих городах России развернулась вооруженная борьба между большевиками и их противниками, Викжель попытался остановить гражданскую войну и добиться восстановления демократии. Профсоюз заявил о необходимости примирения враждующих сторон. 29 октября начались переговоры в рамках совещания при Викжеле. Под угрозой стачки Викжель заставил сесть за стол переговоров представителей большевиков (ЦК командировал Л. Каменева и Г. Сокольникова), эсеровско-меньшевистского Комитета спасения родины и революции (КСРР) и социалистических партий (Ф. Дан, Ю. Мартов и др.). Викжель приостановил переброску войск по железной дороге. Викжель и социалисты стремились создать однородное социалистическое правительство, которое отличалось бы от Временного правительства исключением кадетов и включением большевиков.

Лидеры Совнаркома и Военно-революционного комитета , получившие полноту власти, не собирались от нее отказываться. Социалистам предлагалось стать младшими партнерами большевиков и признать Советскую власть. Представители КСРР явились на переговоры, но тоже не были настроены примирительно. Под давлением Викжеля стороны согласилась на компромисс: гражданская война прекращается, большевики получают половину мест в коалиции с социалистами, которые сочувственно относятся к советам (проект был предварительным). Эти условия, однако, вызвали возмущение В. Ленина и Л. Троцкого. 1 ноября Ленин заявил, что Викжель стоит на стороне Калединых и Корниловых. 2 ноября они настояли в ЦК на прекращении переговоров. 3 ноября состоялось последнее заседание совещания при Викжеле. 4 ноября Каменев, Зиновьев, Рыков, Ногин и др. в знак протеста против срыва переговоров на время вышли из правительства и ЦК РСДРП(б). Вооруженная борьба возобновилась. При этом большевики воспользовались передышкой для перегруппировки сил и вскоре взяли Москву.

20.11. Викжель признал Советскую власть и потребовал себе функции управления железными дорогами. 12.12.1917 г. был созван Чрезвычайный съезд железнодорожных рабочих и мастеровых, который переизбрал Викжель – среди 78 членов большинство было у большевиков. 5-30.1.1918 г. проходил Чрезвычайный железнодорожный съезд, который упразднил Викжель и избрал состоявший в большинстве из большевиков Всероссийский исполнительный комитет железнодорожников Викжедор, получивший функции управления железнодорожным хозяйством. Он избрал коллегию Наркомата путей сообщения , к которому в марте 1918 г. перешло управление железными дорогами и другим транспортом.

Источники:

Викжель в Октябрьские дни. Протоколы совещаний. ПГ., 1918; Второй всероссийский съезд советов Р. и С. Д. М., Л., 1928; Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 35

Автор статьи: Шубин А.В.