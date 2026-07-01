ВИКТОРИАНСКАЯ ЭПОХА

Время правления королевы Виктории (1837-1901), при которой Великобритания стала ведущей державой мира, самой большой колониальной империей, обладавшая развитой промышленностью и культурой.

«Мастерская мира»

В период 50-70-х гг. XIX в. Великобритания была страной номер один по промышленному производству и получила название «мастерская мира», ее достижения продемонстрировала Всемирная выставка 1851 г., проходившая в Лондоне, на которой первые места в основном заняли английские товары. На мировой рынок англичане экспортировали свои корабли, турбины, текстиль. Затем рост британской экономики стал замедляться, в основном из-за растущей конкуренции со стороны Германии и США. На этом фоне происходили серьезные социальные изменения в обществе. К 1901 г. только одна пятая часть жителей Англии проживала в провинции, большинство уже составляло городское население. Для защиты интересов рабочих создавались профсоюзные организации, которые были официально признаны правительством в 1871 г. Тред-юнионы вскоре приняли участие и в политической жизни страны, поддержав партию лейбористов. Города были связаны мощной сетью железных дорог. В 1825 г. была построена первая железная дорога, а к 70-м гг. сеть протянулась на 14,5 тысяч миль. Эффект от развития городов и промышленности отразился и на развитии сельского хозяйства, которое приобрело все черты «интенсивного земледелия». Благодаря этому Великобритания на 80% обеспечивала себя именно собственным продовольствием. Исключение составляла лишь Шотландия и Ирландия. Последняя была по-настоящему проблемным регионом. В 1845-48 гг. в Ирландии случилось несколько неурожаев, омрачаемые вспышкой тифа и холеры. Около миллиона человек погибло, а два миллиона ирландцев покинули страну и перебрались преимущественно в США. Именно там возникло «Братство фениев», призывавших к независимости Ирландии. Ирландская проблема становится одной из ключевых во внутренней политике Великобритании. В 1869 г. был принят акт об ирландской церкви, даровавший большую свободу католикам. Либералы пытались провести закон об автономии Ирландии, но так и не был принят.

Колониальная империя

К середине XIX в. Великобритания обладала самым большим морским флотом в мире, Лондон был центром мировой торговли. С одной стороны, страна больше не стремилась к расширению своих колониальных владений, с другой стороны экономические интересы заставляли расширять свое присутствие во всех регионах мира. В 1839 г. англичане начали т.н. «опиумную войну» с Китаем. В результате Нанкинского договора англичане получили право неограниченной торговли, для них было открыто пять портов: Гуаньчжоу, Амой, Нинбо, Фучжоу и Шанхай. Также китайцы передавали остров Гонконг в аренду сроком на 150 лет. В 1858 г. был заключен выгодный торговый договор с Японией. «Главной жемчужиной короны» оставалась Индия. После восстания сипаев в 1857-58 гг. власть англичан в стране лишь усилилась, а в 1876 г. королева Виктория была провозглашена «императрицей Индии». В это время под контроль англичан попал Египет и Судан, в 1870 г. был открыт Суэцкий канал, что значительно сократило морской путь до Индии. В 1878 г. последовала оккупация Египта, продолжавшаяся до 1954 г., при этом формально страна сохранила свою независимость. В сентябре 1874 г. новой колонией англичан стали острова Фиджи. Вскоре Великобритания приняла участие в т.н. «битве за Африку», в результате которой вспыхнуло англо-бурская война 1899-1902 гг.

Развитие культуры, науки и техники

Многие достижения Великобритании в эпоху королевы Виктории связаны с развитием просвещения и науки. Вместе с тем, хотелось бы обратить внимание и на развитие архитектуры, которая характеризовалась эклектичностью и неоднородностью, но получившая название «викторианский стиль». Под ним подразумевают эклектичный ретроспективизм, использующий неоготику, барокко, итальянский стиль, стиль периода Второй империи. Наиболее знаковым зданием этого времени стало здание лондонского парламента с часовой башней Биг Бен, ставшего символом Великобритании.