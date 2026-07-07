ВИКОРСТ НИКОЛАЙ ЭММАНУИЛОВИЧ

Сын капитана 1-го ранга, из дворян Смоленской губернии, православный. 17.9.1890 зачислен на действительную службу. 17.9.1893 окончил Морской кадетский корпус с премией генерал-лейтенанта Мещерякова, произведен в мичманы с назначением в Черноморский флот и зачислением в 30-й флотский экипаж. 22.4.1894 назначен на учебное судне «Березань». 16.9.1895 зачислен в учебно-артиллерийскую команду. 26.9.1896 окончил кур команды и зачислен в артиллерийские офицеры 2-го разряда. 23.9.1896 назначен вахтенным начальником эскадренного броненосца «Синоп». 1.11.1896 назначен вахтенным начальником учебного судна «Березань». 1.2.1897 назначен на эскадренный броненосце «Три Святителя». 1.4.1897 назначен преподавателем школы гальванеров учебного отряда Черноморского флота. 1.10.1897 назначен вахтенным начальником транспорта «Пендераклия». 11.10.1897 назначен вахтенным начальником транспорта «Ингул». 1.12.1897 назначен вахтенным начальником мореходной канонерской лодки «Терец». 6.12.1897 произведен в лейтенанты. 8.5.1898 назначен командиром 5-й роты 30-го флотского экипажа. 23.6.1898 назначен артиллерийским офицером мореходной канонерской лодки «Терец». 20.10.1898 назначен для плавания на суда Тихоокеанской эскадры. 29.1.1899 назначен младшим артиллерийским офицером крейсера I ранга «Дмитрий Донской». Участник похода русских войск в Китай в 1900–1901 гг. 15.1.1900 назначен артиллерийским офицером крейсера II ранга «Разбойник». 8.6.1900 назначен командующим миноносцем № 204. 20.7.1900 назначен командующим миноносцем № 210. 4.10.1900 назначен артиллерийским офицером крейсера II ранга «Разбойник». 5.11.1901 назначен старшим артиллерийским офицером крейсера I ранга «Дмитрий Донской». 5.7.1902 назначен артиллерийским офицером мореходной канонерской лодки «Запорожец». 1.2.1903 назначен вахтенным начальником учебного судна «Прут». 1.4.1903 назначен вахтенным начальником эскадренного броненосца «Георгий Победоносец». 25.4.1903 назначен ревизором отряда миноносцев 29-го флотского экипажа. 26.4.1903 назначен командующим миноносцем № 261. 31.10.1904 назначен артиллерийским офицером отряда миноносцев 28-го флотского экипажа. 4.1.1905 назначен преподавателем в класс комендоров учебного отряда Черноморского флота. 17.3.1905 назначен командующим миноносцем № 271. 31.5.1905 назначен командующим миноносцем № 254. 9.7.1905 назначен артиллерийским офицером отряда миноносцев 28-го флотского экипажа. 1.8.1905 назначен старшим офицером учебного судна «Прут». 11.6.1906 назначен старшим офицером эскадренного броненосца «Синоп». 25.9.1906 назначен старшим офицером эскадренного броненосца «Ростислав». 22.4.1907 произведен в капитаны 2-го ранга. 10.6.1907 назначен командиром парохода «Красноводск» Каспийской флотилии. 3.3.1908 назначен командиром посыльного судна «Геок-Тепе». 20.9.1911 назначен командиром канонерской лодки «Карс». 6.2.1912 назначен заведующим Астрабадской морской станцией. 6.10.1912 назначен помощником командира Бакинского порта. 6.12.1914 произведен в капитаны 1-го ранга за отличие по службе. Участник Первой мировой войны. 8.7.1915 назначен в г. Архангельск в распоряжение капитана 1-го ранга Ивановского. 3.8.1915 назначен начальником морской партии траления Белого моря. 10.6.1916 назначен начальником дивизии траления флотилии Северного Ледовитого океана. 1.1.1917 назначен командующим, под брейд-вымпелом, дивизией траления флотилии Северного Ледовитого океана. 15.4.1917 назначен вр. командующим флотилией Северного Ледовитого океана. 2.6.1917 назначен начальником штаба командующего флотилией Северного Ледовитого океана. 28.7.1917 произведен в контр-адмиралы за отличие по службе. 6.8.1917 зачислен в Архангельский флотский полуэкипаж. 14.9.1917 назначен командующий флотилией Северного Ледовитого океана. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении на Севере России. Командующий флотилией Северного Ледовитого океана. В феврале 1920 эмигрировал в Норвегию, затем в Бельгию. Возглавлял Союз офицеров в Льеже. В эмиграции работал на заводе Кокериль в местечке Сэрен под Льежа. Во время Второй мировой войны участвовал в движении сопротивления.

Жена (с 29.6.1907): Елена Федотовна (урожденная Гречихина).