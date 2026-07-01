ВИГИ

Кто такие виги?

Виги как политическая сила заявляют о себе в конце XVII в. во время кризиса 1678 – 1681 гг., который был вызван принятием Билля об отводе (исключить Якова из числа претендентов на престол). Это были сторонники недопущения Якова, герцога Йоркского к числу претендентов на трон Шотландии, Англии и Ирландии.

Название партии связано с оскорбительным прозвищем «погонщики кобыл», «погонщики скота», которое было применено к ним в 1679 г. Виги же назвали сторонников Якова II «тори», обозначавшего католических партизан-повстанцев.

Взгляды и идеи

Виги – сторонники парламента, выразители интересов обуржуазившейся дворянской аристократии, крупной торговой и финансовой буржуазии, которые были против восстановления абсолютизма.

Как и тоги, виги были сторонниками государственной англиканской церкви. Ратовали за протестантизм, что нравилось представителям нонконформистских сект.

Виги в XVIII в.

При короле Якове виги находились в оппозиции, защищая традиции Английской революции. Участвовали в Славной революции 1688 г. и добились изгнания короля Якова. В 1714 г. виги оказались у руля власти как правящая партия.

В 1721 г. пост лорда-канцлера получил виг Р. Уолпол. В 1730 г. он стал премьер-министром. Вигское правительство пошло по пути протекционизма английской промышленности и торговли.

В 1760 г. при Георге III лидирующие позиции заняла партия тори – сторонники абсолютизма. Внутри партии вигов была организована группа «Новых вигов», которые выступали за расширение избирательных прав в пользу промышленной буржуазии и проведение реформы парламента. Это привело партию к расколу.

В годы Великой французской революции часть вигов поддерживала войну с Францией, другая часть была против революции.

Виги в XIX в.

В первой половине XIX в. усилились позиции буржуазии, что привело к повышению либеральных течений. Виги выступили за проведение парламентской реформы. В итоге в 1832 г. реформа прошла, но получила ограниченный характер. Чередуясь в лидерстве в английском правительстве с тори, виги сосредоточились на антирабочей политике, предпринимали шаги по подавлению движения чартистов.

С середины XIX в. виги – представители интересов промышленной и торговой буржуазии. Вступали в коалиции с другими политическими группами.

Последователи

Наследницей партии вигов считается Либеральная партия Великобритании. Само название «Либеральная партия» возникло в 1859 г. после создания коалиции вигов в Палате лордов и радикалов в Палате общин, а также пилитов.