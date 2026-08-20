ВИДЖАЯНАГАР
Государство в Индии в 14–17 вв. с одноимённой столицей.
Образовалось в ходе борьбы индусских правителей юж.-инд. областей против Делийского султаната. В периоды расцвета охватывало всю Юж. Индию; его правители совершали завоеват. походы на о. Ланка (ныне Шри-Ланка) и в Юго-Вост. Азию. За время существования В. сменилось четыре правящие династии: Сангама (1336–1485), Салува (1485–1505), Тулува (1505–70), Аравиду (1570–1716). Правящий слой В. формировался при этнич. преобладании андхра (при 1-й и 3-й династиях) и каннада (при 2-й и 4-й династиях). Гос-во делилось на провинции (раджья) и включало вассальные княжества. В. сыграл большую роль в развитии культуры юж.-инд. народов (в Юж. Индии сохранилось много архит. памятников периода В.). Его могущество было подорвано в борьбе против Бахманийского султаната, а затем против образовавшихся на его территории мусульм. княжеств. Последние в 1565 нанесли В. поражение, в результате которого он был ослаблен и после 1614 распался на мелкие княжества.
Автор статьи: Л. Б. Алаев.