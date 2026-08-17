ВИДЯСОВА Мария Федоровна

Родилась 07.05.1945, г. Москва. Окончила Институт восточных языков при МГУ.

Докторская диссертация : Стадиально-формационная эволюция Арабского Запада (Магриба) (1987).

Профессор (1990), заведующая кафедрой политологии Востока Института стран Азии и Африки при МГУ (1992).

Область интересов : Социально-экономические и политические процессы в странах Северной Африки и Ближнего Востока; экономическая история арабского средневековья; политические теории в контексте классической арабо-мусульманской философии.

Сочинения: Рабочий класс в социальной структуре Туниса. 1975;

Экономика стран Магриба. 1982;

Социальные структуры доколониального Магриба. Генезис и типология. 1987;

Королевство Марокко. Справочник. (в соавт.) 1991.

Катаклизмы в арабском мире, год четвертый. Новые конституции Туниса и Египта. М.: ИСАА МГУ, 2014 - 82 с. (в соавт.)

Двуликий Янус умеренного исламизма. Послереволюционная политическая борьба в Тунисе и Египте. ИСАА МГУ имени М.В.Ломоносова, Институт Африки РАН Москва, 2013 - 140 с.

Джихад без войны. Тунисский опыт модернизации и политическое наследие Хабиба Бургибы (1903-2000). Том II. Книга 2. От обновления к застою… к «переменам» и «революции». М.: ИСАА МГУ, ИВ РАН, 2012. - 378 с.