ВИАРДО ПОЛИНА

Испано-французская оперная певица, композитор и педагог.

Ранние годы

Полина Виардо родилась в семье известных оперных исполнителей: выдающегося тенора, композитора, педагога и изобретателя ларингоскопа Мануэля Патрисио Гарсия и знаменитой сопрано Хоакины Ситчес. Её крестными стали итальянский композитор Фердинандо Паэр и княгиня Полина Голицына, в честь которой будущая оперная звезда и получила свое второе имя. С ранних лет она росла в атмосфере театра и поклонения музыке. Мунэль Гарсия стал обучать дочь игре на фортепиано, когда той едва исполнилось четыре года. Отец Полины был желанным гостем в оперных театрах по всему миру. В поездках его сопровождала семья, и в очень юном возрасте будущая дива успела посетить Лондон, Нью-Йорк и Мехико. К шести годам она свободно говорила на испанском, французском, итальянском и английском языках. На музыкальном поприще Полина также делала заметные успехи. После отца ее учителем стал молодой Ференц Лист, впоследствии отметивший Виардо как талантливую певицу в своем очерке. Сама Полина мечтала стать пианисткой и не помышляла о карьере певицы до трагического случая в ее семье.

В 1832 г. Мануэль Гарсия скончался, и Хоакина Ситчес настояла, чтобы Полина отказалась от карьеры пианистки и посвятила все время развитию своих певческих способностей. Будущая Виардо не смогла противиться матери, однако любовь к игре на пианино она пронесла через всю свою жизнь. Впоследствии, уже став известной, она часто играла на пару с Фредериком Шопеном, который не только расширил ее репертуар мазурками, но и просто ассистировал ей во время салонных вечеров.

Карьера

Полина дебютировала на сцене в Бельгии в 1837 г., а уже в 1839 г. исполняла партию Дездемоны в лондонской опере. Обладая широким диапазоном и эмоциональной манерой исполнения, юная Гарсия стала настоящим открытием и сюрпризом для английской публики. На волне славы муж Полины (с 1840 г.) Луи Виардо организовывал выступления по всей Европе. В 1843 г. Полина была приглашена в Россию, где впоследствии гастролировала несколько сезонов. В 1840-1850-е гг. Виардо была самой известной и популярной меццо-сопрано в Европе. Среди множества исполненных ею арий, чаще всего она возвращалась к работе над «Доном Жуаном». Полина вела активную светскую жизнь, впрочем, не пренебрегая другими интересами. Благодаря влиянию Луи Виардо и Жорж Санд, а также знакомству с И.С. Тургеневым, литература стала неотъемлемой частью ее жизни.

В 1863 г. Полина ушла со сцены, переехав вместе с семьей в Германию по политическим причинам. Виардо вернулись во Францию только в 1870 г. Полина стала преподавать в Парижской консерватории. Также в период с 1864 г. по 1904 г. она создала несколько салонных опер, самой знаменитой из которых является «Золушка», написанная Виардо в возрасте 83 лет. Несмотря на небольшой размер произведений, они довольно сложны в исполнительском отношении. Ференц Лист высоко оценил не только певческий талант, но и композиторские способности Полины, говоря об их гениальности.

Блистая на европейской сцене, «божественная» Полина была знакома и близка со многими выдающими деятелями своего времени. Вызывая восхищение как рядовой публики, так и профессионалов, Виардо вела активный и любознательный образ жизни, пробуя себя в разных областях музыки.

Полина Виардо скончалась в 1910 г. в Париже.

Личная жизнь

В 1838 г. Полина познакомилась с Альфредом де Мюссе, который вскоре сделал ей предложение. Однако Гарсия его отклонила, во многом под влиянием своей подруги Жорж Санд. Знаменитая писательница, в 1843 г. воплотившая в главной героине Консуэло Полину, способствовала сближению Гарсия с писателем и критиком Луи Виардо, с 1838 г. занимавшего пост директора в Итальянском театре в Париже. Они познакомились еще в 1836 г., однако их роман начал развиваться значительно позже. Луи и Полина поженились в 1840 г. Луи взял на себя обязанности менеджера Полины и занимался развитием ее карьеры. Несмотря на 21-летнюю разницу в возрасте, супружеская пара жила в согласии. У пары было четверо детей, впоследствии также посвятивших себя музыке.

Несмотря на статус замужней дамы, Полина Виардо всегда была окружена вниманием многочисленных поклонников. Пожалуй, самым преданным ее почитателем был Иван Сергеевич Тургенев. Он сблизился с семьей Виардо во время ее гастролей в России в 1843 г. Испытывая романтические чувства к Полине, Тургенев, тем не менее, стал другом ее мужа. Луи Виардо нашел в молодом писателе прекрасного образованного собеседника, вместе они посещали Эрмитаж, обсуждали европейскую культуру. Иван Сергеевич преподавал Полине русский язык. Благодаря этим занятиям репертуар Виардо обогатился русскими романсами. Во время второго визита в Россию в 1844 г. сближение Виардо и Тургенева продолжилось, и после окончания сезона Иван Сергеевич решил оставить службу и отправиться вслед за Полиной в Париж. Там он поселился во владениях Виардо. Сама Полина часто уезжала на гастроли. Сохранившаяся обширная переписка между Тургеневым и Виардо говорит о романтическом характере их отношений. После отъезда Ивана Сергеевича обратно в Россию их связь не прервалась. Подробности и перипетии их романа точно не известны. Тем не менее, Тургенев и Виардо оставались не только близкими друзьями вплоть до смерти писателя, но и фактически жили под одной крышей после возвращения писателя во Францию.

Помимо И.С. Тургенева Виардо приписываются близкие отношения с Гектором Берлиозом, Шарлем Гуно, Анри Шеффером, принцем Баденским.