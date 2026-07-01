ВХОЖДЕНИЕ КРЫМА В СОСТАВ РОССИИ 2014 Г.

Ситуация в Крыму во время украинского кризиса 2014 г.

В феврале 2014 г. в Киеве в результате акций протеста произошло смещением В. Януковича с поста президента Украины. 21-23 февраля Меджлис крымскотатарского народа организовал в Симферополе многочисленную акцию в поддержку новой украинской власти. 23-24 февраля произошла смена исполнительных органов власти в Севастополе под давлением пророссийских организаций и активистов. 26 февраля перед зданием Верховного Совета собрались люди под украинскими и крымско-татарскими флагами, а также пророссийские активисты и сторонники «Русского Единства», происходят столкновения, гибель двух людей и срыв заседания. На следующий день здание Верховного Совета было оцеплено силами самообороны и военнослужащими без знаков различия. На состоявшейся сессии депутаты Верховного Совета отправили в отставку действующее правительство во главе с А. Могилевым и приняли решение о проведении референдума по вопросу о расширении автономии республики в составе Украины. Новый глава правительства С. Аксенов обратился к российскому руководству с призывом оказать помощь по обеспечению мира на территории республики. 1 марта Совет Федерации РФ дал свое согласие на использование российских войск на территории Украины (Крыма). 3 марта парламент Крыма принял решение о перенесении референдума на 30 марта. 6 марта Верховный Совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли решение о проведении референдума 16 марта, вынеся на референдум вопрос о вхождении Крыма в состав России или восстановлении Конституции Крыма 1992 г. и остаться в составе Украины.

Референдум о присоединении к России

9 марта в Севастополе, Симферополе и др. городах Крыма прошли митинги в поддержку присоединения к России. 11 марта Верховный Совет АРК и Севастопольский городской совет подписали Декларацию о независимости. 16 марта был проведён референдум о статусе Крыма. В голосовании приняло участие 83,1 % избирателей, из них около 96,77 % высказались за присоединение к России. В Севастополе явка составила 89,5 %, из которых 95,6 % избирателей также поддержали присоединение к РФ. 17 марта Республика Крым провозгласила свою независимость, на следующий зал в Кремле Президент РФ В.В. Путин подписал подписала договор с представителями Республики Крым о вхождении в состав России. 21 марта вступил в силу федеральный конституционный закон №6, провозгласивший появление двух новых субъектов в составе Российской Федерации. Большинство государств мира не признало итоги референдума, ссылаясь на международное право. Российские власти указывают в данный случай на прецедент автономного края Косово , провозгласившего свою независимость от Сербии в 2008 г. На РФ со стороны США и стран ЕС были наложены различные санкции.