ВЕЙМАРСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ

Веймарская конституция 1919 г. получила свое название по месту принятия. Ее отличительный признак – демократизм. Подготовка текста основного закона велась в условиях незавершенности грянувшей в Германии революции. Поэтому статьи конституции пестрят призывами к миру, сотрудничеству всех сословий, свободе и справедливости.

Подготовка закона

Текст Конституции Германии – своеобразный компромисс между различными социально-политическими силами, представленными в Национальном собрании, а также отражение событий ноября 1918 г. – июня 1919 г.

Подготовка первого проекта конституции была поручена Государственному секретарю Министерства внутренних дел Германии Г. Прейсу. Текст включал 68 статей, три раздела. Это был вариант парламентской республики. Ставка делалась на серьезной реорганизации федерации, которая должна была стать единым государством с 16 равноправными (в том числе и по численности в землях) территориями.

Представленный проект было предложено переработать. В ходе полугодовой переработки текста было подготовлено два составных раздела. 31 июля 1919 г. Национальное собрание приняло конституцию. 14 августа она вступила в действие.

Содержание конституции

Текст основного закона в преамбуле закреплял принципы «народного единства», «народного суверенитета», «свободы» и «социальной справедливости». Прекратило свое существование монархическое управление, провозглашалась выборность рейхстага и президента. Германия официально получила статус республики с федеративной формой государственного устройства. Союзные государства превращались официально в земли.

Органы власти

Верхняя палата парламента отныне именовалась Рейхсрат (Имперский совет). Каждая земля имела свой законодательный орган – лапдтаг и свою конституцию. Закреплялся принцип – федеральное право преимущественнее права земель.

В исключительном ведении центра находились дипломатия, гражданство, таможенное, почтовое и телеграфное дело, оборона и др. Местные парламенты принимали законы только по вопросам местного значения.

Рейхстаг – орган народного представительства, высший законодательный орган, избираемый всеобщим голосованием. Его полномочия ограничивали рейхсрат и президент.

Рейхсрат – представительный орган, включавший представителей правительств земель; имел отлагательного вето на законы, принятые в Рейхстаге.

Президент республики избирался всенародно на семь лет, с правом переизбрания на новый срок. Он не зависел от парламента; мог отменить закон, который принял Рейхстаг, используя для этого референдум. Президент имел право назначения и отправки в отставку рейхсканцлера, был верховным главнокомандующим, представлял страну в международной арене. У Президента были и «чрезвычайные полномочия».

Второй раздел Конституции Германии содержал перечень прав и обязанностей немцев. Закреплялись демократические права и свободы.

Судьба закона

Веймарская конституция, юридически существуя, фактически перестала действовать после установления власти А. Гитлера в 1933 г.