ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ МУЗЕЙ

Вейделевский краеведческий музей открыт в 1977 году в старинном здании начала ХХ века, где ранее размещался народный суд.

С 1992 года музей стал краеведческим, его деятельность была поставлена на научную основу.

1 августа 2008 года была открыта новая экспозиция с 5 экспозиционными залами и отдельным выставочным залом. В практике музея - проведение научно-практических конференций, посвященных актуальным вопросам истории . Все материалы конференций изданы отдельными сборниками. Активно развивается выставочная и издательская деятельность. Ежегодно издаются буклеты, путеводители по музеям, тематические открытки, книги по истории района.

Музей проводит исторические исследования, коллекционирует, хранит природные и материалы. Коллекции музея насчитывают более 8 тысяч предметов.

Иллюстрации:

Вейделевский краеведческий музей.