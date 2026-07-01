ВЕТРЫ, в древнегреческой мифологии

Персонификация ветров у древних греков (др.-греч. ἄνεμος «дыхание», «ветер»)

Гесиод называет Борея , Нота и Зефира и считает их детьми бога звездного неба Астрея и богини зари Эос (Theog., 378-380). Гомер, кроме того, упоминает и Эвра (Il., II, 145 sqq.).

Борей считался наиболее суровым северным ветром, Нот – южным, Зефир – западным, Эвр – восточным или юго-восточным ветром. Их обычно изображали крылатыми божествами.

Ветры почитались древними греками особо: ведь они, рассеяв персидский флот, спасли Элладу от очередного вражеского нашествия. Геродот рассказывает о прорицании Аполлона, данном жителям Дельф во времена Греко-персидских войн , которое гласило, что нужно молиться ветрам, которые будут могучими союзниками Эллады. После чего дельфийцы возвели алтарь ветрам и постоянно умилостивляли их жертвоприношениями (VII, 178).

Уже у Гомера (Od., X, 1-75) повелителем ветров считается бог Эол . Он вручает Одиссею завязанный мешок, куда он упрятал могучие ветры, и оставляет свободным только Зефира, которого отправляет провожатым для Одиссея. Однако спутники Одиссея развязали мешок и ветры оказались на свободе, что стало причиной страшной бури, которая вынесла корабль Одиссея вновь к берегам острова Эолии, откуда Эол теперь изгоняет Одиссея.

Иллюстрация :

Борей похищает Орифию. Фрагмент апулийской краснофигурной вазы. Около 360 г. до н.э. Париж, Лувр.