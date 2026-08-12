ВЕТРОВА Татьяна Николаевна

Доктор искусствоведения, заведующая отделом зарубежного кино НИИ киноискусства - ВГИК. Специалист в области киноискусства и литературы Латинской Америки, автор многочисленных публикаций по этой проблематике в том числе в "Искусстве кино", "Киноведческих записках", "Латинской Америки" и др. Была членом жюри Федерации медународной кинопрессы на кинофестивалях в Гаване, Рио-де-Жанейро, Вальядолиде (Испания).

Сочинения:

Кинематограф Латинской Америки. М., 1984;

Феномен латиноамериканского кино: этапы и особенности становления. М., 2010.