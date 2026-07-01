ВЕСТНИК ТВЕРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ: «ИСТОРИЯ»

ВЕСТНИК ТВЕРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ: «ИСТОРИЯ» - российское научное издание по истории.

Научный журнал, основан в 2007 году. Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). ПИ № ФС77-61026 от 5 марта 2015 года.

Журнал «Вестник Тверского государственного университета. Серия: История» входит в список ведущих рецензируемых научных журналов и изданий (решение Президиума Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России от 19 февраля 2010 года № 6/6). Учредителем журнала является Тверской государственный университет. Журнал зарегистрирован в Международном центре ISSN в Париже (1998-5037), что обеспечивает информацию о нём в соответствующих международных реферативных изданиях.

Серия «История» в «Вестнике Тверского государственного университета» издается ежеквартально с 2007 года. В журнале публикуются исследования российских и зарубежных ученых, в том числе имеющие междисциплинарный характер. Тематика научных работ охватывают историю России с древнейших времен до современности, историю стран Западной Европы, историю Русской Православной Церкви и инославных конфессий в России, историю южных и западных славян, гендерную историю, историографию и источниковедение отечественной и зарубежной истории, археологию и историческую географию.

В журнале опубликованы исследования российских ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Петрозаводска, Ярославля, Калуги, Иваново, Смоленска, Пскова, Тамбова, Владимира, Коломны, Вязьмы, Орла, работы ученых из Беларуси, Болгарии, Германии, Китая, Украины и Соединенных Штатов. Большое внимание редакционная коллегия серии "История" уделяет публикации научных работ молодых исследователей и аспирантов. В журнале публикуются рецензии на исследования российских и зарубежных исследователей.

Редакция журнала включает в себя российских и зарубежных экспертов, являющихся крупными специалистами в различных областях отечественной и зарубежной истории. Редакционная коллегия серии "История" предъявляет требования высокого уровня к публикациям. Исследовательские материалы проходят двухуровневую систему экспертизы: работы рассмотриваются членами редколлегии или приглашенными экспертами, после чего они отправляюися авторам на доработку, а затем вновь рецензируются.

Журнал «Вестник Тверского государственного университета Серия: История» распространяется по подписке, предоставляется в библиотеки, научно-исследовательские организации и университеты.