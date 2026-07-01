ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА - российское научное издание по истории.

Является научным периодическим изданием РГГУ и продолжает одноименное издание РГГУ, основанное в 1996 году. Выпуск «Вестника» был возобновлен Решением Ученого Совета РГГУ от 27.06.2006 года в связи с необходимостью введения в научный оборот результатов проводимых в РГГУ фундаментальных, прикладных и поисковых исследований в области гуманитарных и социальных наук; обеспечения научной коммуникации; привлечения молодых ученых к осуществлению исследовательских программ РГГУ; содействия внедрению результатов научно-исследовательской работы в образовательные программы РГГУ.

Серии «Вестника» соответствуют основным направлениям научной деятельности университета: исторические науки; документалистика, документоведение, архивоведение; экономические науки; управление; юридические науки; информатика, защита информации, математика; философия и социология; филологические науки; языкознание; журналистика, литературная критика; культурология, искусствоведение, музеология; психологические науки; политология, социально-коммуникативные науки; международные отношения. «Вестник РГГУ» рекомендован ВАК для публикации диссертационных исследований по всем специальностям.

В Редакционный совет «Вестника РГГУ» входят: Е.И. Пивовар (председтель, главный редактор), Н.И. Архипова, А.Б. Безбородов, Е.М. Бурова, С.И. Гиндин, И.Е. Данилова, Вяч.Вс. Иванов, С.С. Илизаров, С.М. Каштанов, Н.И. Косякова, В.Б. Кравченко, Е.Е. Кравцова, В.А. Лекторский, А.П. Логунов, В.В. Минаев, Ю.Н. Нестеренко, М.П. Одесский, А.А. Олейников, Ю.С. Пивоваров, C.Д. Серебряный, В.А. Тишков, В.И. Тюпа, П.П. Шкаренков.

В 2006 году вышел первый номер обновленного журнала в серии «Психология», посвященный 110-летию со дня рождения Л.С. Выготского. На страницах издания представлены результаты новейших научных и научно-практических разработок коллектива Института психологии имени Л.С. Выготского, сотрудничающих с ним российских и зарубежных психологических центров и специалистов.

Первый номер 2007 года открыл серию «Политология. Социально-коммуникативные науки». Среди авторов сборника - преподаватели и сотрудники факультета истории, политологии и права РГГУ. Журнал «Вестник РГГУ» выходит 21 раз в год.

Подписка принимается всеми отделениями связи без ограничений.